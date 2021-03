Det må gis rom til alle som ikke identifiserer seg innenfor tokjønnsmodellen, skriver Johan Kokaas Ingebretsen (18) i dette innlegget. Foto: Privat

«25 under 25»: Vi trenger et tredje kjønn!

Dette ikke er viktig for mange, men høyst viktig for dem det gjelder.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

JOHAN KOKAAS INGEBRETSEN (18), elev på videregående skole

Jeg mener at vi trenger, og alltid har trengt et tredje juridisk kjønn. Det er på høy tid at alle utenfor tokjønnsmodellen får den anerkjennelsen de fortjener i samfunnet.

Det å bli tvunget inn en modell som ikke samsvarer med sin egen opplevelse av kjønn er en stor psykisk belastning. Dette blir konstant påminnet gjennom et samfunn med normer og et juridisk system som ekskludere deler av befolkningen.

Nylig ble det lagt frem et forslag på Stortinget angående transpersoner. Målet var å skaffe til veie en offentlig beklagelse for transpersoner utsatt for påbudt irreversibel sterilisering i tilknytning til endring av juridisk kjønn frem til 2016, en egen erstatningsordning for samme gruppen, og til slutt innføring av en tredje juridisk kjønnskategori.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Dette er et resultat av økt kunnskap om og forståelse for temaet, etter en endeløs, modig og krevende kamp kjempet av LGTBQ-personer.

Forslaget ble likevel nedstemt med klart flertall på Stortinget. De eneste som stemte for var SV, De Grønne og Rødt. Det som fanget min oppmerksomhet i størst grad var begrunnelsen rundt innføring av en tredje juridisk kjønnskategori. Noe som allerede er innført i land som Danmark, Canada og New Zealand.

Flere av partiene på Stortinget fastslo at dette ikke var en del av deres partiprogram. Derfor ønsket de ikke å ta stilling til det.

Dette vekker stor bekymring hos meg, fordi det betyr at samtlige av Norges største politiske partier ikke har tatt stilling til en minoritets rett til anerkjennelse i samfunnet. Her har vi en jobb å gjøre!

Jeg er veldig glad for å høre at flere partier anerkjenner den urett som har blitt utført mot transpersoner i Norge, men vi trenger handling.

Majoritetens manglende forståelse for minoriteter er dessverre slående. Vi har sett dette gjentatte ganger gjennom historien, og problemet ser ut til å fortsette.

Jeg ønsker å påpeke at dette ikke handler om å fjerne noens rett til å identifisere seg som mann eller kvinne. Tvert imot kan en lovendring føre til mindre press ved disse delene av kjønnsaspektet også.

Det må gis rom til alle som ikke identifiserer seg innenfor tokjønnsmodellen. Det er en grunnleggende rett som menneske å kunne bestemme sin egen identitet. Dagens kjønnspolitikk legger simpelthen ikke grunnlag for dette.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) nevner at en tredje juridisk kjønnskategori er et viktig tema. Han mener derfor at velgerne må få sin vilje gjennom ved å stemme på det partiprogrammet som passer dem.

Vi må imidlertid huske at dette ikke er viktig for mange, men høyst viktig for dem det gjelder.

Da lurer jeg på hvilken mulighet minoriteten har til å få gjennomslagskraft på en slik lovendring. De fleste partier kan jo faktisk stille til valg uten å i det hele tatt ta stilling til temaet, selv om eksperter konkluderer med at tredje juridisk kjønn er helt nødvendig.

Ekspertgruppen “Rett til rett kjønn”, som ble oppnevnt av Helsedirektoratet helt tilbake til 2015, konkluderte med det samme. Blant flere forslag var en tredje juridisk kjønnskategori en av løsningene.

Dette lovforslaget har flere ganger vært tatt opp som et tema i Stortinget, men flere partier har unnlatt å ta stilling til det. Hvorfor det?

Dette handler om enkeltmenneskers liv. Det er manglende tall rundt transpersoners psykiske helse i dagens samfunn. Alt tyder likevel på at LGBTQ-personer generelt og transpersoner spesielt sliter i mye større grad psykisk enn andre. Selvmordsstatistikken er også høyere. Hardest rammes de unge.

