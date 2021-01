FEIL MEDISIN: – Istedenfor å fortsette med å overføre skattepenger til kapitaleiere burde myndighetene gjort som i finanskrisen: Fokusere på å gi bankene sikkerhet til å ta opp nye lån, slik at de fortsatt kunne tilby nye utlån både til bedrifter og privatpersoner, skriver økonomene Harding og Mogstad.

«Stop the Steal»

Det er på høy tid at norske politikere finner tilbake til grunnprinsippet i økonomifaget om at staten bør forsikre og kompensere arbeidstakere, men ikke kapitaleiere.

TORFINN HARDING, professor ved Universitet i Stavanger

MAGNE MOGSTAD, professor ved University of Chicago

Det er snart ett år siden Norge ble rammet av coronaviruset. Usikkerheten var stor og myndighetene svarte med en rekke økonomiske støttetiltak. Disse tiltakene resulterte i den mest ekspansive finanspolitikken som Norge har hatt de siste 50 år. Mange av tiltakene som politikerne i all hast innførte var i utgangspunktet ment å være kortvarige, men generøse både overfor arbeidstagere og bedrifter. Økonomien skulle fryses ned i et par måneder for deretter å tines raskt opp når forholdene lå til rette for det.

Problemet med denne strategien er at nedgangskonjunkturen i stor grad er drevet av frivillig sosial distansering på grunn av faren for smitte, og ikke bare myndighetenes tvungne smitteverntiltak. Dette er nå godt dokumentert fra forskning i flere land. Selvreguleringen fører til at etterspørselen og aktiviteten i økonomien forblir lav så lenge folk er redde for å bli smittet. Konsekvensen av den feilslåtte strategien er at myndighetene har fortsatt å dele ut skattepenger i snart ett år.

Istedenfor å gå kritisk gjennom de økonomiske støttetiltakene, har regjeringen og særlig opposisjonen nylig bestemt seg for å videreføre og muligens forsterke tiltakene. Nå har vi imidlertid mer kunnskap om den økonomiske krisen og om betydningen av de økonomiske tiltakene enn vi hadde da pandemien først traff oss. Denne kunnskapen tilsier at flere av tiltakene burde avvikles eller endres.

En viktig innsikt ligger i det vi nå vet om hvordan det faktisk gikk med bedriftene i 2020. Det var klart færre konkurser i fjor enn i et vanlig år og de utvidede lånemulighetene til bedrifter ble i liten grad benyttet. Kapitaleiere ser med andre ord ut til å ha klart seg meget godt igjennom krisen. Dette reflekteres på børsen der aksjeprisene når nye høyder.

For å forstå dette så er det verdt å merke seg at staten har gitt kapitaleierene store overføringer, og ikke bare bedre lånemuligheter. Disse overføringene har ikke vært spesielt rettet mot mindre bedrifter, men snarere har større bedrifter og rike investorer fått store deler av pengene. Disse bør imidlertid ha god tilgang til ny kapital eller lån gitt at markedet forventer at bedriftene er levedyktige etter krisen.

Et mye brukt argument for å støtte bedrifter som ikke klarer å skaffe ny kapital eller lån er at det er viktig å holde produksjonskapasiteten intakt og bevare relasjoner mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Dette kan igjen føre til at den økonomiske aktiviteten kommer raskere tilbake etter krisen. Det er imidlertid verd å merke seg at en konkurs primært er kostbar for selskapets eiere eller kreditorer. Produksjonskapasiteten vil i det store og hele forbli intakt selv om det kommer nye eiere til.

Hva skjer for eksempel om et hotell går konkurs? Jo, hotellet får ny eier, men det forsvinner ikke. I den grad etterspørselen etter overnattinger på hotellet tar seg opp etter at smittefaren er over, vil den nye eieren tjene penger og ansette folk igjen.

Istedenfor å fortsette med å overføre skattepenger til kapitaleiere burde myndighetene gjort som i finanskrisen: Fokusere på å gi bankene sikkerhet til å ta opp nye lån, slik at de fortsatt kunne tilby nye utlån både til bedrifter og privatpersoner. En slik endring ville hatt en rekke fordeler.

For det første er skattefinansieringskostnadene ved overføringene til bedriftene betydelige. Hver krone myndighetene gir bort innebærer betydelige ekstrakostnader for samfunnet. Holdenutvalget så dessverre bort fra skattefinansieringskostnadene i sine beregninger.

En annen fordel er at omstilling på bedriftssiden er helt nødvendig for vekst og innovasjon. Hvis økonomien ikke skal omstille seg gjennom kriser, når skal omstillingen da skje?

En tredje fordel er at mer av felleskapets ressurser kan settes inn der de bør brukes: Kompensere arbeidstakere som mister jobben og hjelpe dem tilbake i arbeidslivet.

Krisen har rammet utsatte grupper spesielt hardt. Mange av de som arbeider i tjenestesektorene har relativt lave lønninger og lite utdanning og kan lett falle utenfor arbeidsmarkedet. For å unngå dette, bør en vurdere å videreføre muligheten for å ta utdanning samtidig som en mottar ledighetstrygd.

Samtidig er det viktig å ikke glemme at den norske velferdsstaten har et omfattende sikkerhetsnett som er utformet for å hjelpe folk gjennom kriser. Det er uklart hvorfor myndighetene i så stor grad ønsker å eksperimentere med nye tiltak istedenfor å bruke gjennomtenkte og utprøvde ordninger. Et viktig prinsipp i det norske sikkerhetsnettet er at permitteringer bør ha kostnader både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Ellers vil det bli unødvendig mange permitteringer og samfunnet ender opp med å bruke knappe midler der de egentlig ikke behøves.

Sist, men ikke minst: Det er helt avgjørende i en markedsøkonomi at risikokapital bærer både oppside- og nedsiderisiko. Man skulle tro at et markedsorientert parti som Høyre delte dette synet. Det er all grunn til å være bekymret over at det er blitt en bred politisk enighet om at skattebetalerne skal kompensere kapitaleiere for økonomiske tap, enten det skyldes fall i oljepriser eller nedgang i husholdningers etterspørsel på grunn av smittefare.

Det er på høy tid at norsk politikk finner tilbake til grunnprinsippet i økonomifaget om at staten bør forsikre og kompensere arbeidstakere, men ikke kapitaleiere. For å sitere en person som vi aldri trodde vi skulle sitere: «Stop the steal».