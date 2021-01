REFSER ERNA: – I USA under Trump ble den store løgnen for stor. Problemet nå er at en stor andel av befolkingen faktisk tror på halvsannhetene og løgnene. Noe av den samme dynamikken finnes også i Norge, skriver Ap-politiker Truls Wickholm. Foto: Vidar Ruud / NTB

Debatt

«Jeg ville ikke brukt de ordene»

Erna Solberg bruk av setningen «jeg ville ikke brukt de ordene» bør bli en skamplett på statsministerens ettermæle. Vi må ta lærdom av det som har skjedd i USA.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TRULS WICKHOLM, ordfører i Nesodden, og tidligere stortingsrepresentant (Ap)

Norge er ikke USA, men samtidig er vi nære allierte, vi har beundret det amerikanske demokratiet, og vi deler mange av de samme popkulturelle referansene. Det bør være nærliggende å tenke at det som har skjedd i USA også kan skje i Norge.

Det som har skjedd i USA er slik jeg ser det som følger: Veldig mange i det republikanske partiet har over tid opplevd at de har tjent på å mobilisere ytre høyre, og at dette har vært nødvendig for å vinne valg. Det har man gjort ikke ved å gå hele veien selv, men ved å åpne for at disse kreftene kan påvirke dem. Man har «skjønt bekymringene deres». Ekstreme teorier og påstander har blitt hauset opp og normalisert. Det har vært en uvilje mot å ta avstand fra og ta et oppgjør med krefter, holdninger og utsagn som det burde vært helt åpenbart at man burde ta avstand fra.

Dette spant ut av kontroll. Den store løgnen ble for stor. Problemet nå er at en stor andel av befolkingen faktisk tror på halvsannhetene og løgnene.

Noe av den samme dynamikken finnes også i Norge. Borgerlige politikere i Norge holdt Frp på armlengdes avstand i mange år. Helt til Erna Solberg. Hun var den første som avfant seg med at høyresidens vei til makt, også i Norge, går via ytterfløyen. For meg er dette best eksemplifisert hver gang Erna har sagt at hun «ikke ville ha brukt akkurat de ordene». Sylvi Listhaug fikk som norsk statsråd lov til å skrive at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

les også Listhaug om Solbergs «nazi»-uttalelse på Stortingets talerstol: – Jeg ville ikke ha brukt akkurat de ordene

Hun slettet innlegget på grunn av manglede rettigheter til bildet, og gikk siden av etter egen vilje. Jan Tore Sanner ble revet med og anklaget Ap for å bruke «22. juli-kortet». Sanner beklaget, men det ble ikke tatt et oppgjør. Til tross for at vi var rett inn i kjernen av argumentasjonen som ble brukt bak den groveste terroraksjonen som har rystet Norge, og hvor 77 mennesker mistet livet.

Det er aldri noe galt med republikanernes taler når de holder festtaler om grunnloven, menneskerettigheter og likeverd. Men gjennom helt eller delvis å støtte opp om ytringer som er over kanten er det blitt etablert en ny forståelse av hva som er tillatt. Der kan de som er lengst ute på viddene fortsette å spre sine usannheter. Nå står man stille ved siden av og ser på mens man tenker at et hvert angrep på motstanderen gagner en selv. Også når de representerer et angrep på samfunnets verdier.

Er vi også i ferd med å få denne utviklingen i Norge? Kanskje ikke like sterkt. Men statsministeren har faktisk vært den som har «tillatt» de mest ekstreme holdningene. Erna Solberg personlig, og Høyre som parti, har alt å tjene på å ikke slå for hardt ned på grumset fra Frp-hold. Jobben hennes er tross alt avhengig av Frps stemmer.

«Jeg ville ikke brukt de ordene» bør bli en skamplett på statsministerens ettermæle. Nå har setningen blitt en litt sånn artig ting man kan si når man ikke er helt enig. «Jeg ville ikke brukt de ordene» er ikke problematisk i seg selv, men det maskerer en manglende vilje til et reelt oppgjør med holdningene.

Frem til valget bør vi ha en debatt om hvilke holdninger vi forventer at våre ledere skal ha, og hvilken ryggrad de har til å stå opp for prinsipper, også når de som bryter dem er nære politiske allierte.

I stedet ser det ut som vi skal bruke tid på hva Jonas Gahr Støre har på matpakka.