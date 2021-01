Leder

Riktig å slippe folk ut av lock down

NORDRE FOLLO: Her samt i Oslo og Ås, vil tiltakene fremover være de strengeste i landet. Foto: Tore Kristiansen

Flere kommuner slipper de aller verste tiltakene mot mutanten. For det er særlig Oslo fagfolkene er bekymret for.

Østlandsområdet har siden forrige uke hatt svært strenge regler mot corona, etter spredning av en ny, mer smittsom variant i Nordre Follo.

Derfor var det knyttet stor spenning til hva regjeringen skulle si, da den lørdag formiddag offentligjorde tiltakene fremover.

Og det er ikke helt enkelt å følge med på hva som gjelder. De nasjonale tiltakene videreføres til midten av februar, mens i det regjeringen kaller «ring 1», altså kjernen for mutantutbruddet, har vi landets aller strengest tiltak. I kommunene rundt kjernen, kalt «ring 2», får vi en mellomting.

Attpåtil kan kommunene selv innføre strengere tiltak om de mener det trengs, som for eksempel hjemmeundervisning. Lett skal det ikke være. Det er altså bare å følge med lokalt for hver enkelt av oss.

Heldigvis er det bare tre kommuner igjen, Oslo, Ås og Nordre Follo, hvor regjeringen beholder de aller strengeste tiltakene. Men også her kommer det noen lettelser fra onsdag.

Det er bra at regjeringen unntar kommuner som ikke ser ut til å ha problemer med mutanten fra det strengeste regimet. Fra før har vi sett at mange mindre kommuner har klart å slå ned utbrudd effektivt. Folkehelseinstituttet skriver i sin vurdering at de har god oversikt over utbruddet i Nordre-Follo og at det ser ut til å være lite smitte til nabokommuner.

Det blir for tøft å holde halvannen million mennesker i 25 kommuner i lock down som et forebyggende tiltak mens smitten daler.

Det er dessuten gledelig at det er de unge som prioriteres i alle kommuner. Barn og unge er aller minst rammet av sykdom som følge av pandemien, men blant dem som rammes hardest av tiltakene. Det er hjerteskjærende at barn ikke får være sammen med bestekompisene. Å miste skolegang vet vi kan gå ut over jobb og lønn i voksenlivet.

Vi er på det andre året med pandemi nå, og det ser ut til å vare store deler av 2021.

Det er i de tettest befolkede områdene særlig i byene, viruset er gjenstridig. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er i sine råd til regjeringen bekymret for at den mer smittsomme coronavarianten kan spre seg i Oslo.

Der har de altså ikke kontroll. Det taler for fortsatt strenge tiltak i hovedstaden, hvor smitten i enkelte bydeler fra før er såpass høy at en mutert virusvariant raskt kan bli ustoppelig. I tilfelle holder det nok ikke med tiltak her. Da vil hele Norge få strengere tiltak.

Dette er et kappløp. Et mer smittsomt coronavirus kan fylle sykehusene. Klarer vi å få vaksinert flest mulig før slike mutasjoner spres, vil det se mye bedre ut.