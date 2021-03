Kommentar

Presidenter i grenseland

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Joe Biden lovet en mer human asylpolitikk. Nå setter en strøm av migranter fra sør den nye presidenten på hans hittil største prøve.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

100.441 forsøkte å krysse grensen fra Mexico til USA i februar. 9500 av disse var enslige mindreårige. Det er det høyeste månedstallet i løpet av de siste to årene. I de siste månedene av Donald Trumps presidenttid var antallet arresterte migranter på grensen sterkt økende. Etter at Biden overtok har antallet ulovlige grensepasseringer skutt i været.

På en pressekonferanse torsdag ble Biden gjentatte ganger spurt om situasjonen på grensen i sør. Han anklaget Trump for å ha skapt problemer. Men det hjelper Biden lite å skylde på forgjengeren. Nå er dette Bidens ansvar. Dette er en krise han må løse.

les også Offentliggjør bilder etter kritikk for grense-hemmelighold

Det mest overraskende er at Biden tilsynelatende ikke var forberedt på den store tilstrømmingen. Det hvite hus kunne ha forutsett at signaler om en mer liberal innvandringspolitikk ville føre til at mange sør for Rio Grande så en mulighet.

Biden tente et håp blant hundretusener av som ønsker seg til USA. Forventningene ble ikke mindre da Biden på sin første dag som president undertegnet en ordre om å stanse byggingen av Trumps grensemur. Alle deportasjoner av migranter ble også satt på vent i 100 dager.

Biden vil reformere amerikansk innvandringspolitikk. Han vil gjenåpne USA for lovlig innvandring. Det skal bli enklere for ni millioner innvandrere som allerede befinner seg i USA å søke om statsborgerskap.

Joe Biden, her fra et møte med Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador tidligere denne måneden. Foto: Anna Moneymaker / POOL / The New York Times POOL

Innvandring er en viktig sak for mange velgere og i lang tid har dette vært brukt av politikere på stemmejakt. Men hverken republikanere eller demokrater har klart å løse problemene ved grensen, og langt mindre hva som skal skje med flere millioner av innvandrere som bor og arbeider i USA uten dokumenter og rettigheter. Politikere har brukt saken for alt den verdt, men ingen har klart å utforme en innvandringspolitikk som svarer på de utfordringer USA står overfor.

Donald Trump bygget en stor del av sin valgkamp i 2016 på løfter om å bygge en mur mot Mexico som meksikanerne skulle betale for. Muren er langt fra ferdigstilt og amerikanske skattebetalere endte opp med regningen. Trump etterlot seg et annet stort problem, et enormt etterslep av uavklarte asylsøknader. 1,3 millioner mennesker venter på å få behandlet sine asylsøknader. Bunken av uløste saker ble mer enn fordoblet under Trump. De fleste av asylsøkerne er fortsatt i USA.

les også Joe Biden til migranter: – Ikke kom!

Med henvisning til pandemien tok Trump i fjor i bruk en smittevernlov som førte til at grensen mot Mexico i praksis ble stengt. De som likevel forsøkte å krysse over ble sendt raskt i retur. Biden har ikke opphevet loven. Grensen skal fortsatt være stengt.

Det stanser ikke titusener fra å prøve seg. Bidens administrasjon har ikke villet kalle det som utspiller seg på grensen for en krise. Men fornektelse løser ingen problemer. Krisen er høyst reell.

En såkalt «migrant caravan», på vei mot USA, fotografert i Guatemala i januar. Foto: Esteban Biba / EFE

Biden innså alvoret. 16. mars sendte han følgende melding til migranter: – “Jeg sier det helt tydelig, ikke kom over”. Han har gitt visepresident Kamala Harris i oppdrag å rydde opp. Hun skal koordinere innsatsen i forhold til USA naboer i sør. 22. mars utplasserte Mexico 8 700 soldater ved smuglerrutene mot nord.

Biden gjorde i valgkampen et stort poeng av at Trump-administrasjonen atskilte barn fra foreldre på grensen. Nå har han selv fått ansvar for tusener av mindreårige som kommer alene. De blir ikke sendt direkte tilbake. Men kapasiteten i mottakene er sprengt. Det haster med å finne løsninger. Biden har lovet å flytte barn og unge fra overfylte leire. Noen kan bli sendt til familiemedlemmer som allerede er i USA.

les også Kraftig økning av barn og unge til USAs grense: – Systemet vårt må fikses

Endelig har republikanerne funnet en sak som kan ramme Biden, og ta folks oppmerksomheten bort fra pandemi og økonomi. Nå valfarter republikanske politikere til grensen for å snakke om Bidens mislykkede og farlige asylpolitikk. De tror at dette kan bli en vinnersak for dem i mellomvalgene neste år.

De aller fleste migrantene kommer fra Mexico, Guatemala, Honduras og El Salvador, men det finnes også folk fra andre land og verdensdeler. Noen flykter fra vold og undertrykkelse, andre fra fattigdom og håpløshet. Menneskesmuglere tjener store penger på andres nød. I tillegg bruker kriminelle bander smuglerrutene for å transportere narkotika inn i USA.

Innvandringsmyndighetene og grensepolitiet er overbelastet. Det er også stor usikkerhet om hva den nye administrasjonen egentlig ønsker å gjøre med situasjonen på grensen.

forrige









fullskjerm neste

Hvis Biden skal lykkes med å reformere asylpolitikken må han først få kontroll over den illegale trafikken. En viktig årsak til mange krysser grensen ulovlig er at de ikke ser noen mulighet for å søke asyl på lovlig vis. De velger i stedet å betale menneskesmuglere for å lede dem på en lang og farefull ferd. Det må finnes et realistisk og lovlig alternativ for dem som trenger beskyttelse.

Problemet i USA er at det ikke finnes en bred politisk enighet om å gjennomføre nødvendige reformer. Asyl- og innvandringspolitikk er et hett tema i politiske debatter, men hensikten er å mobilisere velgerne. For Biden er dette krevende. Han er under press fra to hold.

Venstresiden i hans eget parti ønsker en langt mer liberal innvandringspolitikk. Republikanerne ønsker å videreføre Donald Trumps strenge linje. Biden trenger venstresidens støtte for å få gjennomslag for sin politikk, men han frykter samtidig at velgerne vil straffe ham og partiet hvis han gir etter for deres krav. Nå vil det vise seg om den pragmatiske sentrumspolitikeren Biden klarer å håndtere et brennhett politisk tema, som vekker sterke følelser på begge sider.