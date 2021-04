Leder

Krisene enda mer kritiske

Pandemien forsterker internasjonale kriser. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Pandemien forsterker internasjonale kriser og viser hvor viktig det er å hjelpe dem som trenger det aller mest. Derfor er det gledelig at det norske bidraget til humanitær støtte økes til det høyeste beløpet gjennom tidene.

Mange av de internasjonale krisene var komplekse også før coronaen rammet. Men viruset forsterker og tydeliggjør ytterligere hvor stort behovet for hjelp er på en rekke områder.

Covid-19 rammer vidt og bredt, og er på mange måter en global, nasjonal og lokal krise på samme tid.

Det skal på ingen måte undervurderes at det norske samfunnet har og vil ha store utfordringer som en følge av pandemien. Samtidig er det viktig å huske på at vi er i en privilegert situasjon, der vi er bedre rustet enn de fleste andre land til å takle en krisetid.

Da er det avgjørende at Norge avhjelper internasjonalt, særlig der skoen trykker aller hardest.

Nå økes den humanitære støtten fra Norge fra 5,5 til 6,3 milliarder kroner. Aldri før har beløpet vært så høyt. Her kanaliseres mye av det norske bidraget gjennom det humanitære budsjettet til Røde Kors-bevegelsen, FN og norske humanitære organisasjoner.

I en så krevende situasjon er det viktig at organisasjonene som skal omsette penger til menneskelig hjelp, gjør det på en måte som gir en best mulig effekt. Da er det essensielt med lokal kunnskap om hvordan støtten best kan komme frem.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide er med rette opptatt av problematikken rundt de humanitære organisasjonenes behov for tilgang der hjelpen trengs mest, i en verden der behovene øker.

Noe av det mest presserende handler om at mennesker trenger mat for å overleve. Ifølge myndighetene er det i dag 270 millioner mennesker i 79 land som er rammet av hungersnød, eller er på grensen til dette.

Selv om væpnede konflikter anses å være hovedårsaken, er det grunn til å frykte at coronasituasjonen har gjort det enda vanskeligere å løse en krise som handler om det aller mest grunnleggende for å leve. Derfor er det gledelig at kjernestøtten til Verdens matvareprogram (WFP) nå blir økt fra norsk side.

Flyktningkrisen er også en sentral del av verdens humanitære problemer, både hva gjelder internt fordrevne og flyktninger på tvers av landegrenser. «FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR)» er også blant organisasjonene som får økt kjernestøtten fra norsk side. Det fremstår klokt.

UD er tydelige på at dette er «ekstraordinære økninger som skyldes økte behov innen matsikkerhet og økt fordrivelse som en konsekvens av koronapandemien». Her er det grunn til å anta det ekstraordinære behovet vil være der også i flere kommende budsjettår.

Hvor mye og hvor lenge pandemien vil forsterke de internasjonale krisene, er det i dag umulig å vite. Men vi vet at den skjeve tilgangen på vaksiner ytterligere kan forsterke den store forskjellen mellom fattige og rike land. Som om ikke den var stor nok fra før.