FELT: Sosialdemokratenes Stefan Löfven må gå av som statsminister i Sverige etter den dramatiske mistillitsavstemningen i Riksdagen. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Debatt

Vänsterpartiets skyhøye spill felte Löfven

Stefan Löfvens rødgrønne regjering ble felt av det svenske SV. Det dramatiske politiske spillet på den svenske venstresiden blir nok fulgt nøye også av norske sosialdemokrater.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

«Polsk riksdag» er et etablert politisk uttrykk for en handlingslammet og larmende nasjonalforsamling. I det polsk-litauiske samveldet (1569–1795) kunne nemlig ethvert medlem parlamentet Sejmen legge ned veto – og resultatet ble kaos, støy og manglende beslutninger.

Den svenske riksdagen – altså det svenskenes storting – representerte lenge det stikk motsatte. Svensk politikk var helt opp til våre dager kjennetegnet av stabilitet og «ordning och reda». Med et særdeles sterkt sosialdemokratisk parti, og en konstruktiv, ansvarlig og forent opposisjon.

Den svenske stabiliteten har vært kraftig utfordret de siste årene, og er nå en saga blott. «Polsk riksdag» er blitt til «svensk riksdag».

Eller tvert i mot: Er det som skjedde i dag gjenreisningen av den svenske parlamentarismen, slik Moderaternas (det svenske Høyre) partileder Ulf Kristersson formulerte det under debatten om mistillit mot statsminister Stefan Löfven?

Det kommer an på hvem som ser, hvem som forteller.

Löfvens regjering må gå av fordi støttepartiet Vänsterpartiet (det svenske SV) gikk sammen med de borgerlige partiene, og især det høyrepopulistiske og dypt kontroversielle Sverigedemokraterna, om å felle den. 181 representanter stemte for mistillitsforslaget, 109 stemte mot. 51 stemte blankt. Det er første gang en svensk statsminister må gå av etter et mistillitsforslag.

les også Sveriges regjering kastet

Det er en underlig koalisjon, en slags politisk hestesko, som feller Löfven. De er attpåtil dypt uenige om saken det står strid om, og som har utløst krisen, nemlig regjeringens forslag om en utredning om å fristille leieprisene på nyoppførte boliger. Ifølge Vänsterpartiets ferske leder Nooshi Dadgostar er dette starten på intet mindre enn en demontering av det svenske «folkhemmet». De borgerlige partiene støtter en liberalisering, men fikk mistillitsforslaget i gave fra de forsmådde venstresosialistene, og lot ikke sjansen gå fra seg.

Löfvens regjering – som består av Sosialdemokratene (Sveriges Ap) og Miljøpartiet (det svenske MDG) – kom til makten for to og et halvt år siden gjennom en historisk avtale – det såkalte «Januaravtalen» – med de borgerlige partiene Centern og Liberalerna (Sveriges Sp og Venstre). Avtalen sikret de to betydelig politisk påvirkning. En liberalisering av det strengt regulerte leiemarkedet var blant partienes hovedkrav.

Det tok hele fire måneder å få regjeringen på plass, etter at de to mellompartiene plent nektet å være med på en borgerlig samling som innebefattet Sverigedemokratene. For første gang gikk to borgerlige partier over blokkgrensen og ble støttepartier for det en gang så dominerende sosialdemokratiet.

Som et resultat av denne avtalen ble Vänsterpartiet i praksis avstengt fra reell politisk innflytelse. Partiet gjorde det med en gang klart at de aldri ville gi seg på spørsmålet om markedspriser for utleieboliger – et forslag som de borgerlige støttepartiene fikk gjennom mot sosialdemokratenes vilje.

Vänsterpartiet har mer og mer siden regjeringen tiltrådte følt seg som en «dørmatte» – stemmekveg – for en regjering som ikke vil forholde seg konstruktivt til dem. Men at et sosialistisk parti faktisk er villig til å felle en sosialdemokratisk regjering, er en dramatisk omdreining i svensk politikk. Spesielt siden venstresiden er langt unna et styringsdyktig flertall i riksdagen. Med mistilliten har de svenske venstresosialistene iallfall beredd grunnen for en potensiell borgerlig regjering, der Sverigedemokratene for første gang vil være med i styringsgrunnlaget.

Det er et svært høyt spill fra sosialistene. Og kanskje et skremmeskudd også for det norske Arbeiderpartiet, som kan bli avhengig av ytre venstre for å danne regjering etter valget i september.

les også Mistillitsforslaget mot Löfven: – Ingenting henger sammen

Svensk politikk har i flere år vært preget av at Sverigedemokratene, som har nynazistiske røtter, lenge ble erklært persona non grata blant de andre partiene. Dermed har ingen av blokkene klart å få et flertall i riksdagen. Både Moderaterna og Kristdemokraterna (det svenske KrF) er villige til å ta høyrepopulistene inn i den parlamentariske varmen, og i vår sa også Liberalerne ja til å inngå et samarbeid med Sverigedemokratene og partiets leder Jimmie Åkesson fra og med valget neste år.

Hittil har Centerpartiet nektet å ta i SD med ildtang. Og gjør Centern som sitt norske søsterparti og går over til venstresiden, er det fortsatt (et minst mulig) flertall for en ny Löfven-regjering slik riksdagen nå er sammensatt. Partiets leder Annie Lööf har vært særs klar på at hennes prosjekt er å holde begge ytterpartiene unna politisk innflytelse. Skal Löfven ha noe som helst håp om å komme tilbake, må Lööf bryte løftet om å holde Vänsterpartiet unna innflytelse over regjeringens politikk. Hun har brutt løfter før, men den politiske avstanden mellom Centerpartiet og Vänsterpartiet er større enn avstanden mellom Sp og SV.

Hva utfallet av denne mildt sagt uoversiktlige «kalabaliken» blir, gjenstår å se. Mest trolig går det mot det svenskene kaller «extraval», altså et nytt valg, drøye ett år før neste regulære riksdagsvalg. Löfven vil bruke en uke på å bestemme seg om det blir nytt valg, eller om floken kan løses gjennom parlamentariske sonderinger.

«Det är synd om människorna», skrev svenskenes store dikter og dramatiker August Strindberg i stykket «Et Drömspel».

Det er iallfall synd på svenskene.