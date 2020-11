Foto: Tegning: Roar Hagen

Debatt

Kaotisk corona-informasjon

Norge er blant de beste i klassen med lav coronasmitte, men vi kan lett bli enda bedre.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Foto: Trond Solberg

En kulturanmelder spurte nylig om komikerne ikke klarer å lage humor av våre pestbefengte liv, og det er i så fall overraskende. Det er bare å bevege seg litt på gateplan: Engangsmunnbind er nå blitt foretrukket hakepynt i store deler av befolkningen. Det var liksom ikke meningen.

Jeg vil påstå at det er mye humor i å se en mann som lar seg intervjue av Dagsrevyen med munnbindet på, mens han blotter sitt prakteksemplar av en nese i full frihet. Noen safer 100 prosent og kjører bil alene, med munnbind. Der jeg bor fyker folk forbi i Drammensveien på sparkesykkel i 30 kilometer i timen – også med munnbind. Vi får håpe de har tenkt på at de sparkesyklene brukes av temmelig mange i løpet av en dag, så engangshansker hadde kanskje vært en bedre idé.

Den mest levedyktige humoren gjennom historien tar gjerne utgangspunkt i menneskenes svakheter, og den svakheten vi ser mest av i disse dager er folks manglende evne til å oppfatte selv de enkleste instruksjoner. Men er det folkets feil? Sannsynligvis ikke. Vi har jo noe som heter myndigheter i dette landet, en stadig voksende gjeng med raustlønnede og presumptivt godt utdannede folk, som burde forstå hvordan befolkningen må instrueres.

les også Coronadødsfall i Norge på april-nivå

Det gjør de bare sånn passe. Helseutdannede vet alt om mitokondrier og virustagger, men alt for lite om hvordan man flytter et budskap fra A til B. Selvsagt er det blitt bedre siden mars, da informasjonskaoset var komplett. Bent Høies formanende andakt på fredager er nå blitt en del av gullrekka, men likevel går ikke budskapene inn. Hvorfor ikke? Tre ting: Fordi a) budskapene har for mange konkurrenter, b) de byttes ut hver eneste uke, og c) de er ikke sentralisert.

Hvis vi antar at en stor andel av befolkningen får sin informasjon på nettet, hvorfor har vi ikke et nettsted der all oppdatert informasjon er samlet? FHI har etter hvert fått brukbare nettsider, men mange av rådene presenteres i tekstbokser så uleselig at man bare gir opp.

les også Kommuneoverlege lot asylsøkere som testet negativt sove på rom med smittede

Offentlig coronainformasjon finnes også på hver enkelt kommunes nettsider, altså et kommunikasjonsmessig virvar med varierende kvalitet. Men selv om kommunene gjør så godt de kan, burde det uansett vært slik at jeg kan plotte inn én nettadresse og få vite alt jeg trenger.

I skrivende stund er for eksempel domenet corona-tiltak.no ledig. Der burde all informasjonen vært å finne. Når man lemper ut hundrevis av millioner på tvilsomme reodor-respiratorer og upålitelige hurtigtester, kan man vel også sette av en solid slant til effektiv kommunikasjon? Corona-tiltak.no kunne vært gullstandarden, der alle får svar på alt de ønsker å vite om i den situasjonen de er i, der de befinner seg i landet – inkludert en chattetjeneste med åpningstid fra 06 til midnatt, eventuelt døgnet rundt.

les også Nye og klare krav til coronavaksinene

Alle de kommunale infosidene kunne dermed samles på ett sted, det samme med de nasjonale tiltakene. Instruksjonsvideoer om sosial distansering og riktig bruk av munnbind er ingen heksekunst å lage. De kan dessuten tekstes på alle språk som helst, for i den situasjonen vi er i nå, må kommunikasjon mot sårbare grupper ha høy prioritet.

Folk søker jo gjerne opp informasjon, men problemet er kakofonien. Coronasaker utgjør snart hovedparten av alle nettsaker, og dermed blir det umulig å skape treffsikker kommunikasjon. VGs sider er forbilledlige, med en totaloversikt og detaljnivå som er imponerende. Om en person gir fra seg ett host i Snåsa blir det sannsynligvis registrert av VG.

Men all denne informasjonen om antall syke tar etter min oppfatning overhånd. Forebyggende informasjon må gis en bredere plass i miksen. Det man før kalte krigsoverskrifter, blir nå tatt i bruk hver gang vi får ett enkelt dødsfall. Reelle saker om krig (Nagorno-Karabakh) henvises til smånotiser lenger ned på siden. En fugl fortalte meg at coronasaker får nettavisenes klikktall til å snurre som lykkehjul på speed, og det forklarer en del. Det er et voldsomt sug etter informasjon, og siden det er i vår digitale økonomi er kommersielt interessant, blir resultatet noe som virkelig ikke er produktivt, nemlig overinformasjon. Alt for mye informasjon, som dermed drukner det essensielle.

Til helsetoppene må det sies på godt norsk: Get your shit together. Gi oss et samlet nettsted. Det vil betale seg, og kompetansen og erfaringene trenger vi til neste pandemi, om den nå kommer fra mink, svin, ekorn, maurslukere eller hva det skal være. Og glem nå ikke den store andelen av det norske folk som ikke er fortrolig med nettet og teknologien. Sårbare grupper er gjerne folk på 70 pluss, og vi har alle et par av dem på tråden som lurer på hvordan i all verden de skal skru av lyset på mobilen sin.

De lurer helt sikkert på coronarelaterte temaer også, og må få et nummer å ringe.

Publisert: 22.11.20 kl. 12:24

Mer om Coronaviruset Munnbind Humor Økonomi Kommunikasjon