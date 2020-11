Leder

Hver dag frykter vi stengte skoler og barnehager

Smittenivået er fortsatt for høyt. Vi håper myndighetene har is nok i magen til å holde barnehagene og skolene åpne.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

ÅPNET: Vikåsen skole i Trondheim åpnet i vår barneskoletrinnene etter stengingen i april. Foto: Gorm Kallestad

Det er mye som er annerledes i høstbølgen av corona. For eksempel holder europeiske land skolene og barnehagene åpne denne gangen.

Og slik er det heldigvis også i Norge. I stedet for å stenge ned landet rundt, er hovedregelen at det holdes åpent og at man heller strammer til lokalt når det trengs.

I områder med mye smitte drives skolene på såkalt rødt nivå for tiden. Dette er et tiltak helsemyndighetene sier bør brukes kortvarig og med omhu. For rødt nivå betyr en del hjemmeskole.

les også Nye og klare krav til coronavaksinene

Men alternativet er stengte skoler. Vi mener det er bedre at elever i områder med mye smitte får gå annenhver dag på skolen enn ingen dager.

Om smitten ikke går ned, er det fare for at skolene stenges uansett, enten fordi for mange lærere og elever havner i karantene, eller fordi myndighetene vedtar stenging.

Da er det bedre å holde på det vidløftige røde nivået en stund til.

les også Coronarammede Lyngdal holder pusten: – Vi kan ikke si vi har kontroll

Vi i håper virkelig ikke det blir nødvendig å stenge helt, og ser at i andre land i Europa med mer smitte enn Norge, så har de klart å snu smittekurven med åpne skoler. Det bør gå her også.

Og vi ser at veksten i smitten ikke er like bratt som tidligere. Og de to siste ukene lå smitten nasjonalt på samme nivå, altså var det ingen oppgang. I Oslo flater det ikke ut, men veksten er langsommere.

Det tyder på at tiltakene virker. Og dessuten er flere tiltak fortsatt for ferske til å kunne se noe effekt ennå. Som skjenkeforbudet og skoletiltakene i hovedstaden.

les også Regjeringen vil avlaste coronaslitne lærere med studenter

For å skaffe litt orden i tiltaksjungelen, publiserte VG denne uken en oversikt over alle kommuners ulike råd og regler.

Det mest slående ved oversikten, er hvor mye mer pragmatisk tiltakene er nå. Borte er alle de overdrevne grepene fra i vår, da kommuner forbød opphold utendørs med naboen og påbød voksne å veilede om personlige hygienetiltak. Det var til og med snakk om vakthold på en kommunegrense for å hindre innreise.

Dette skjedde i et klima hvor vi var redde og hvor regjeringen innførte både skolestenging og hytteforbud.

Det fikk smitten ned. Men vi skal også leve med dette over lang tid. Det er et for kostbart tiltak folkehelsemessig og økonomisk å stenge hytter, barnehager og skoler der hvor det knapt er noe smitte.

Nå har vi blitt mer målrettet i tiltakene mot corona. Og det handler om alt vi har lært. Vi vet mye mer om hvordan de syke bedre kan behandles, hvordan viruset spres og hva som skal til for å stoppe spredningen.

Ikke at det er lett. Men nå gjelder det «bare» å holde ut til vaksinene kommer.

Publisert: 22.11.20 kl. 07:50

Mer om Coronaviruset Barn Skole Leder Hytteforbud Hjemmeskole Karantene