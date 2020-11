Leder

SV og Sp i EØS-utakt

TAKK-TIKK: Partilederne Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) må endre EØS-kurs for å tekkes egne velgere. Foto: Vidar Ruud / NTB

Syv av ti SV-velgere og halvparten av Sps sympatisører ville svart ja i en folkeavstemning om EØS-avtalen. Samtidig øker EU-støtten i befolkningen totalt, viser en ny måling som Sentio har gjort for Nationen og Klassekampen.

Selv om dette er en enkeltmåling, og selv om økningen av EU-tilhengere er marginal – omtrent en tredjedel av de spurte ønsker norsk medlemskap i Europaunionen – er undersøkelsen interessant: Den indikerer en trend, og den sier noe om partitopper i SV og Sp i oppsiktsvekkende utakt med egne velgere.

Hos begge partier foreligger det programformuleringer om å skrote EØS-avtalen til fordel for en ny avtale med EU. Storbritannias brexit-situasjon tør være et eksempel på hvor lett akkurat det er. Når Europas nest største økonomi sliter med å få på plass erstatningsavtaler med sitt største marked, er det i overkant optimistisk å tenke seg at EU skal ha større interesse av å innrømme nummer 13. på listen enda bedre vilkår enn dagens EØS.

Det er forhold i den eksisterende EØS-avtalen som kunne vært gunstigere for Norge, isolert sett. Slik må det nødvendigvis være når forvaltnings- og forretningsavtaler forhandles under en høyere politisk himmel. Ingen kan få alt. Men det er alt eller intet hva selve overenskomsten angår.

EØS-avtalen er ingen a la carte-meny, der særinteresser kan velge det man liker, og forkaste resten. EØS er en pakke som inneholder fire friheter. Ikke to og en halv. Det er helheten som gjelder, og den sier et klart flertall av befolkningen ja til: Hele 63,5 prosent. Aldri er det målt høyere støtte til EØS i Norge.

Internasjonal handel og internasjonalt samarbeid er under press. Brexit-kaoset i Storbritannia, Trumps motstand mot EU og overnasjonale løsninger kan ha gitt flere en større forståelse for EØS-avtalens betydning.

En annen faktor er Senterpartiets vekst. Sp tar velgere fra Ap, der EØS tradisjonelt står sterkt. Hvis Trygve Slagsvold Vedum ser for seg å beholde disse videre, er det neppe lurt å rette skytset mot en avtale som gjennom 26 år har gitt oss tilgang til det store EU-markedet på lik linje med medlemslandene i Europaunionen.

For alle praktiske formål er vi økonomiske medlemmer av EU via EØS. Dette har sikret titusenvis av norske industriarbeidsplasser. For vår eksportindustri er det avgjørende at EØS står så sterkt i Norge som Sentio-målingen viser.

Interessant nok mener stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes at spørsmålet i undersøkelsen er feil stilt. Det er en innvending vi ikke har hørt så lenge svarene passet inn i deres eget EU-/EØS-narrativ.

For ordens skyld har Nationen stilt det samme, likelydende spørsmål om nordmenns holdning til EU og EØS helt siden år 2000. Som en kontinuerlig graf gjennom 20 år må avisens måling regnes som et av de mest pålitelige barometre i så måte.

Ifølge dette er et klart flertall fortsatt mot norsk medlemskap i EU. Vi beklager det, men respekterer synspunktet. Samtidig er trenden som viser at folk flest ønsker å slå ring om dagens EØS-avtale like tydelig. SV og Sp gjør lurt i å respektere det også.

VGs leder, lørdag 21. november 2020

Publisert: 22.11.20 kl. 10:17

