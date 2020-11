Leder

Når ord blir farlige

Foto: CARLOS BARRIA / X90035

President Donald Trump bidrar ikke akkurat til å styrke troen på demokratiet og verdien av frie, uavhengige institusjoner. Hans bekmørke «seierstale» onsdag morgen var intet mindre enn en skandale. Twitter-oppfølgingen torsdag om å stanse opptellingen av korrekt innkomne stemmesedler, viser at Trump overhodet ikke forstår sin egen rolle.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Som mange observatører og kommentatorer har påpekt gjennom de siste fire årene, har Trump omdefinert politisk folkeskikk og hva man kan forvente av verdighet knyttet til presidentembetet. Han har sagt og gjort så mye rart at når han sier eller gjør noe enda rarere, er det knapt noen som reagerer. Ingen normal politiker ville overlevd et tilsvarende handlingsmønster, der halvsannheter og blank løgn går opp i en høyere enhet.

Personer som daglig blir tatt i å lyve eller i å finne på ting for å fremstille seg selv i et bedre lys, må som regel stå til ansvar for dette. Bare ikke Donald J. Trump. Han kan tillate seg å oppheve folkestyrets kjøreregler – og forlange å få applaus. Noe han også får.

les også Trump: Den politiske mirakelmannen

At statssjefen i et demokrati erklærer seier i valg før alle stemmer er talt opp, og det heller ikke foreligger en klar tendens i vedkommendes retning, er mildt sagt oppsiktsvekkende. At statssjefen i samme tale går til angrep på selve valget, beskylder motparten for juks og kaller et utfall som går imot ham selv for «svindel», savner sidestykke i et sivilisert samfunn.

Det Trump har gjort det siste døgnet, og som toppet seg med torsdagens Twitter-melding, er å diskreditere det demokratiet og det system som har brakt ham selv til topps i verdenshierarkiet. Den insisterende befalingen fra presidentens offisielle Twitterkonto, kan i verste fall oppfattes som grønt lys fra Det hvite hus til militante grupperinger om å ty til våpen for å forsvare Donald Trumps rett til å beholde embetet. Det hviler et tungt ansvar på Trump nå, hvis det bryter ut voldelig konflikt i kjølvannet av hans aggressive retorikk.

les også Nå kan helvete bryte løs

Hvor kritikkverdig det hele er, påtales også av valgobservatørene fra OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. I en uttalelse anklager lederen for oppdraget, Michael Link, Donald Trump for grovt misbruk av sin posisjon som president. Link tilhører selv høyresiden i tysk politikk, og har vært viseutenriksminister i Merkels kristeligkonservative regjering.

«Det mest forstyrrende var at med alle symbolene på makt som presidentembetet og Det hvite hus innebærer, ba USAs statsoverhode om at man skulle slutte å telle stemmer fordi han angivelig hadde vunnet, fremholder Link, som videre poengterer at beskyldningene om valgfusk er grunnløse.

les også En skjebnetid for Amerika

Det har aldri skjedd før i amerikansk politisk historie at en sittende president har tatt i bruk slike ord og anklager mot en utfordrer valgnatten, og dessuten brukt talerstolen i Det hvite hus til å så tvil om valgets grunnleggende legitimitet. Man trenger ikke være statsviter for å forstå hvor farlig dette er.

Publisert: 05.11.20 kl. 22:26

Les også