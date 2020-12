Kommentar

USA er under angrep

Av Per Olav Ødegård

I SKYGGEN: I Osaka møttes i fjor presidentene Donald Trump og Vladimir Putin. Amerikanske eksperter gir Russland ansvaret for storstilt hacking, men Trump skaper tvil. Foto: Susan Walsh / AP

Uten å løsne et skudd kan en fremmed makt ta kontroll over kritisk infrastruktur i et annet land. Det holder med en gruppe dyktigere hackere.

USA er utsatt for et omfattende hackerangrep. Antagelig det mest omfattende noensinne. Det utløser noen kritiske spørsmål som ennå ikke er besvart:

Hvor stor er skaden? Hvordan ble angrepet utført? Hvorfor ble det ikke oppdaget tidligere?

Fredag kveld, amerikansk tid, sa utenriksminister Mike Pompeo at det er «ganske klart» at russerne står bak. Det var første gang myndighetene kom med en form for offisiell bekreftelse. Men lørdag talte president Donald Trump sin utenriksminister, USAs eksperter og etterretningstjenester imot. Det er ikke første gang.

Trump skrev på Twitter at «fake news media» har gjort angrepet større enn det i virkeligheten er. Uten noe belegg hevdet han at det kan være Kina som står bak. Han mente også hacking kan ha påvirket presidentvalget, noe som tidligere er blitt grundig avvist av sentrale og lokale valgmyndigheter.

Trumps uttalelser følger et besynderlig mønster. Når Russland anklages for cyberangrep, toner Trump det ned. Eller han retter mistanken mot andre. Når USA har vært utsatt for omfattende hacking tidligere har Trump sagt at andre enn Russland like gjerne kan stå bak. Han har konsekvent sådd tvil om eller avvist de klare konklusjonene fra amerikanske etterretningstjenester og Mueller-kommisjonen om at Russland sto bak omfattende hacking i forbindelse med presidentvalget for fire år siden.

Amerikanske sikkerhetsmyndigheter er tydelige på at cyberangrepet utgjør en alvorlig risiko for landet. Det massive angrepet pågikk i flere måneder uten at noen slo alarm. Det pågår fortsatt. Jo mer som blir kjent om dette angrepet, desto verre ser det ut. Den massive operasjonen rammer ikke bare amerikanske departementer og direktorater. Det er også rettet mot private teknologiselskaper i USA, og mot flere andre vestlige land.

Men hovedmålet er USA og tidspunktet er verdt å merke seg. Cyberangrepet finner sted i en tid når USA er i ferd med å endre politisk ledelse og skifte ut store deler av sentraladministrasjonen. Trump er det eneste som hevder at alt er under kontroll.

Som vanlig nekter Moskva for enhver befatning med saken. Det er ikke lagt frem noen bevis. Det er grunnløse påstander i mediene. Det er et ledd i vestlige lands forsøk på å sverte Russland. Det samme ble sagt da Stortinget ble utsatt for hacking i sommer.

Tidligere i desember sa Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at russiske cyberaktører sto bak dataangrepet mot Stortinget. Sannsynligvis er dette en gruppe som er underlagt den russiske militære etterretningstjenesten.

PST viser til en kampanje som har pågått, nasjonalt og internasjonalt, siden 2019. Russiske hackere har i en årrekke vært anklaget for en lang rekke angrep mot vestlige demokratier.

Russland er ikke alene om å ha kapasitet til å utføre offensive cyber-operasjoner. Det har også USA og flere andre. Men de som nå angriper USA bruker sannsynligvis taktikk, teknikk og fremgangsmåter som ennå ikke er oppdaget, ifølge Byrået for cybersikkerhet og infrastruktur (CISA).

Angrepet som er rettet mot USA er avansert og viste seg vanskelig å oppdage. Da blir det også krevende å få oversikt over skadevirkningene og gjøre de nødvendige mottiltak. En tidligere rådgiver for president Trump i datasikkerhet, Thomas Bossert, skriver i et innlegg i New York Times at USA bør handle som om den russiske regjering har kontroll over nettverkene de har infiltrert.

Påtroppende president Joe Biden sier at han, fra det øyeblikk han tar over, vil gi cybersikkerhet høyeste prioritet. Han sier det fortsatt er mye vi ikke vet om det siste angrepet, men at det vi vet gir grunn til dyp bekymring. Hva Biden i praksis har tenkt å gjøre er mer uklart, men han mener at en større grad av avskrekking er påkrevet. Han sier at USA vil påføre de ansvarlige for dataangrep betydelige tap.

– Vi må forstyrre og forhindre våre motparter fra i det hele å gjennomføre store dataangrep, sier Biden.

Det er lettere sagt enn gjort. Hacking trenger ikke koste mye, samtidig som cyberangrep tvinger motparten til å bruke store ressurser på å styrke forsvaret. Slike angrep er krevende å spore og det er enkelt for et statlig aktør å fraskrive seg ansvar.

Et cyberangrep kan påføre motparten stor skade. Nasjonal sikkerhetsmyndighet i USA sier at det siste massive angrepet utgjør en alvorlig risiko for både offentlige og private datanettverk. Flere føderale kontoret er blitt infiltrert, inkludert myndigheter som håndterer kritisk infrastruktur. Amerikanske eksperter på området sier at hensikten med det siste massive angrepet tilsynelatende er spionasje, og ikke forsøk på å ødelegge eller ta ned datanettverk. Da kunne de gjort det allerede.

At angrepet kunne pågå i flere måneder uten å bli oppdaget avslører uansett hvor sårbare samfunnskritiske institusjoner er. Å styrke sikkerheten på dette området blir derfor en viktig oppgave for den neste administrasjonen.

Biden overtar i en tid med kald vinter i forholdet mellom Moskva og vestlige land. Det største cyberangrepet gjør det enda kaldere. Joe Biden står foran sin første utenrikspolitiske prøve.