VG mener: Regjeringskvartal til 24 milliarder kroner: Dropp det!

«Det er ikke til å legge skjul på at dette er et stort, dyrt og komplisert prosjekt», sier kommunalminister Nikolai Astrup om det nye regjeringskvartalet som nå er kostnadsberegnet til mer enn 24 milliarder kroner. Vi har medfølelse for de kvaler Høyres ansvarlige (!) statsråd uttrykker, og foreslår følgende: Dropp det!

Arbeidet med nytt regjeringskvartal har kommet langt. Picassos verneverdige kunst er allerede ødelagt og regjeringen har av den grunn pådratt seg internasjonal vrede, blant annet fra UNESCO, uten at det gjør synlig inntrykk på Erna Solberg.

Det har nå gått så mye prestisje i prosjektet at ikke en gang en pandemi har fått byggherren til å reflektere over nødvendigheten av å stoppe opp og tenke seg om.

Ved coronakrisens begynnelse snakket politikerne om noe de kalte læringspunkter. Det innebar, den gang, at smitteutbruddet hadde synliggjort ulike grader av sårbarhet i det moderne samfunnet. Å stue mest mulig folk sammen på avgrensede flater var en av dem.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte på Dagsrevyen at dette for ettertiden måtte få konsekvenser for planlegging av nye bygg. To opplagte gigantprosjekter i så måte var nettopp regjeringskvartalet og sykehusmastodonten på Gaustad.

Så langt ser hverken regjeringen eller Helse Sør-Øst ut til å legge særlig vekt på Nakstads syn.

Det er både riktig og viktig at regjeringskvartalet bygges opp igjen etter terrorangrepet i 2011. Men ikke for enhver pris. En nedskalert, begrenset utbygging ville kle nasjonen Norge og en konservativ regjering, ikke minst, langt bedre enn dette kontorpalasset til 24, 1 milliarder kroner.

Legg til at regjeringen allerede har brukt åtte milliarder på utredninger, konsulenter og forarbeid, og alle vet at sluttsummen dessuten kommer til å sprekke så det suser. Holder det med 35 milliarder kr.? 40?

Er dette virkelig nødvendig?

Er det nye kontorer til hele regjeringsapparatet vi først og fremst skal bruke helt vanvittige summer på akkurat nå? Hva med de fullstendig funksjonelle lokalene mange departementer bruker i dag? Forsvarsdepartementet skal uansett ikke forlate Akershus festning. Så hva er regjeringens egentlige begrunnelse for å tvangsflytte Utenriksdepartementet fra Victoria Terrasse?

UD ønsker ikke å evakuere sin historiske lokasjon, noe Høyre-nestor Kåre Willoch gjentatte ganger har forsøkt å forklare sin etterfølger. Samlokaliseringen av alle departementene og hele regjeringsapparatet i høyhus på Hammersborg er et insisterende svar på krav ingen har fremmet.

En gang i tiden var partiet Høyre selve garantisten for en ansvarlig økonomisk politikk. Det var tæring etter næring, og skattebetalernes penger skulle brukes med respekt og ydmykhet. Selv om Erna Solberg har gått vekk fra den uansvarlige ideen om å finansiere nytt regjeringskvartal «under streken» ved å «låne» penger fra oljefondet, er ikke ydmykhet det man først og fremt forbinder med regjeringens rause milliardbevilgninger til nye kontorer for seg selv.

Nei, hva får man for 35 milliarder i våre dager …

