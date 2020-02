FEILSLÅTT: – Regjeringa sitt oppjusterte mål om utsleppskutt på 50-55 prosent innan landets grenser dei neste ti åra, er gode eksempel på klimanasjonalisme, skriv tidlegare statsråd Jon Georg Dale. Foto: Stian Lysberg Solum

Debatt

Regjeringas feilslåtte klimanasjonalisme

Det er brei politisk einigheit om at norske utslepp av klimagassar skal ned. Men i staden for å bruke dei mest effektive og billegaste verktøya for utsleppskutt, kappast regjeringa og den raudgrøne opposisjonen om å fronte feilstlått klimanasjonalisme.

Nå nettopp

JON GEORG DALE, stortingsrepresentant (Frp)

Prislappen og utsleppseffekta for dette prøveprosjektet er ukjend. Den einaste vi veit er at rekninga er det norske skattebetalarar som vil få.

Klimanasjonalisme kan definerast som «blind tru på å innføre nasjonale klimatiltak uavhengig av den påviste klimaeffekta og påfølgjande kostnadar for samfunnet». Både den nyleg framlagte rapporten «Klimakur 2030» og regjeringa sitt oppjusterte mål om utsleppskutt på 50-55 prosent innan landets grenser dei neste ti åra, er gode eksempel på klimanasjonalisme. Felles for slike klimatiltak er at dei 1) har ein ukjend prislapp, 2) ikkje reknar kost/nytte-effekt på tiltaka og 3) behandlar klimautfordringane som eit særnorsk problem.

Da Erna Solberg vart utfordra i Stortingets spørjetime kom det tydeleg fram at oppjusteringa av dei norske klimamåla for kutt ikkje er tilstrekkeleg konsekvensutgreia av regjeringa. Statsministeren kunne verken svare for kor mykje dei forsterka klimamåla vil koste Noreg dei neste 10 åra, korleis dei vil påverke norske bedrifter og arbeidsplassar, eller kor mykje forpliktingane vil redusere dei globale utsleppa av klimagassar. Dette er heilt sentrale spørsmål som regjeringa burde vite svara på, no ser det i staden ut til at klimatiltak skal vere unnateke alle normale prosedyrar for konsekvensutgreiing i offentleg sektor. Eg meiner denne haldninga syner manglande respekt for skattebetalarane sine pengar. Vi må vite, ikkje synse slik regjeringa no gjer.

I sin iver etter å overby kvarandre med symboltunge forslag har også den raudgrøne opposisjonen kasta seg på. Klimatiltaka som blir føreslegne skal helst smerte for folk i kvardagen, om dei reduserer dei globale utsleppa synes mindre viktig. Då ender vi til slutt opp med meiningslause forslag slik som forsøk på å detaljregulere kor mykje kjøt folk flest skal å lov til å ete i kvardagen. Dette er ikkje berre ein meiningslaus symbolpolitikk, det er også formyndarpolitikk på sitt aller verste.

I Noreg har vi alltid gått føre, men vi har gjort det med klokskap, det har bidrege til å bygge arbeidsplassar og velferdssamfunnet vi lev i. Lenge før andre land starta å tenke på kutt i Co2 utslepp hadde vi bygd ut 100 prosent fornybar vasskraft. Med den kom også relativt billig straum, og dermed industribygging. Når andre land i Europa og verda bygde nye kullkraftverk, fann vi gass som kan erstatte desse forureinande løysingane, og no forsyner vi omverda med det. Det sikrar arbeidsplassar og kuttar i utslepp. Det er denne stolte norske tradisjonen klimanasjonalistane no er i ferd med å kaste vrak på.

I staden for å behandle klimaendringane som dei globale utfordringane dei er, spring klimanasjonalistane rundt og vil stenge ned norsk olje- og gassproduksjon. Det vil være tidenes mest meiningslause klimapolitikk, og tidenes største gåve til sjeikane i Midtausten som vil overta den norske produksjonen med den største glede. I Noreg vil ti tusenvis stå att utan arbeid.

Norske utslepp utgjer om lag 0,14 prosent av verdas samla utslepp. Vi skal naturligvis være klimasmarte og kutte utslepp i åra framover, men vi skal gjere det som vi har gjort det før, på ein måte som bygg ny industri, ikkje ein måte som gjer oss fattigare.

For oss i Framstegspartiet er det viktigaste å føre ein politikk som kuttar – og ikkje flyttar utslepp og arbeidsplassar til andre land. Samstundes er det viktig at klimapolitikken som blir ført har legitimitet i befolkninga, og ikkje gjer kvardagen til folk flest meir utfordrande. For å få dette til treng vi tiltak som ikkje byggjer på den klimanasjonalistiske tilnærminga til dei andre partia, men som i staden løftar blikket ut i verda og ser kvar vi kan få størst utsleppskutt for pengane vi brukar.

Då er det synd at regjeringa og den raudgrøne opposisjonen ikkje ynskjer å nytte seg av det billegaste og mest effektive tiltaket for å få ned dei globale klimagassutsleppa, nemleg maksimal bruk av klimakvotar. I staden skal det meste av kutt takast nasjonalt, uavhengig av milliardkostnadar og påvist klimaeffekt.

Klimadebatten i Noreg treng meir realisme og mindre nasjonalisme. Vi i Frp meiner vi skal investere pengar i ny teknologi som kan bidra til nye arbeidsplassar i Noreg, og kutte utsleppa globalt. Framstegspartiet meiner vi skal forvalte skattepengane til folk med den respekt folk fortener, då må vi gjere kutt der vi får mest igjen for pengane. Skal vi lykkast med det må klimadebatten vekk frå klimanasjonalisme og svindyr symbolpolitikk. Tvert om, vi treng ein framtidsretta teknologi- og industripolitikk for Noreg. Kun då bygg vi velferdssamfunnet vårt for framtida.

Publisert: 28.02.20 kl. 14:25

