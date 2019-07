FØRSTE LAST: Komponenter til det russiske S-400 missilforsvaret ankom en base i Ankara 12. juli. Foto: TURKISH DEFENCE MINISTRY HANDOUT / TURKISH DEFENCE MINISTRY

Leder

Tyrkia velger Russland

USA og andre NATO-land har på det sterkeste advart Tyrkia mot å kjøpe et avansert missilforsvar fra Russland. Men president Recep Tayyip Erdogan nekter å høre på sine allierte, selv om både NATO-samarbeidet og Tyrkia blir skadelidende.

De første leveransene av det russiske missilforsvarssystemet S-400 har allerede ankommet Tyrkia. Den første konsekvens er at USA utestenger Tyrkia fra jagerflyprogrammet F-35. Tyrkiske flygere som var under opplæring i USA er tidligere blitt sendt hjem. USA truer også med økonomiske straffetiltak mot Tyrkia.

Det er god grunn til å reagere på Tyrkias våpenkjøp. Avtalen er den første i sitt slag mellom et medlem av NATO og Russland. Det oppstår en unik situasjon når et NATO-land skal forsvare seg med et russiskprodusert våpensystem. Det mest problematiske er at F-35 flyene ville bli sårbare hvis Tyrkias utplasserte disse sammen med et russisk missilforsvar. En integrering av slike avanserte våpensystemer kunne gitt Russland tilgang til sensitiv informasjon om F-35 flyenes kapasiteter. Dette er ikke bare et problem for USA, men også for Danmark, Italia, Nederland og Norge som også har gått til innkjøp av det nye kampflyet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa i juni at “det er åpenbart at det å gjøre F-35 programmet sårbart, det er det ingen av partnerne som er interessert i”. F-35 programmet er Norges største forsvarsinvestering noensinne. Vi kan ikke akseptere at våre kampfly blir mer sårbare fordi Tyrkia insisterer på å kjøpe russiske raketter.

Tyrkias valg var enkelt. Enten F-35 eller S-400. Erdogan får ikke begge deler. Han valgte Russland. En sak er de økonomiske konsekvensene. Tyrkia har skrevet kontrakt om å kjøpe 100 F-35 og tyrkiske selskaper produserer et stort antall komponenter til flyet. En annen sak er de politiske konsekvenser. Vestlige land har med rette kritisert brudd på grunnleggende sivile rettigheter i stadig mer autoritært Tyrkia. Nå velger Tyrkia et nærmere forsvarssamarbeid med Russland, på bekostning av allierte i NATO. Det er vanskelig å se hvordan det kan tjene Tyrkias langsiktige interesser. Erdogan sier det handler om landets suverenitet. Men den eneste som tjener på krangelen mellom allierte er Russlands president Vladimir Putin.

