Nei, du skal ikke føde alene

Med nye retningslinjer fra Helsedirektoratet skal det bli enklere for fedre å være med på fødsel og i barsel. Nå må helseforetakene og sykehusene følge opp, for du skal ikke trenge å føde alene.

MARI HOLM LØNSETH, stortingsrepresentant (H)

Det gjør inntrykk å lese Line Omas (Ap) innlegg i VG. Hun skriver at ingen skal måtte føde alene. Det er jeg helt enig i. Derfor er det sørget for nye veiledere som skal sikre besøk. Denne veilederen kom på plass et halvt døgn før Omas kritikk.

Jeg har fått historier fra kjente og ukjente om at det er frustrerende, vanskelig og skremmende å ikke få være sammen under fødsel og i barsel. Å holde fedre borte fra sine barn de første dagene etter fødsel er uten tvil et svært inngripende tiltak. Bånd mellom foreldre og barn skapes fra første stund. Også fedre må få ta del i dette.

I den nye veilederen fra Helsedirektoratet heter det at det er særlig viktig å legge til rette for at pårørende får besøke sine nærmeste i institusjon og være tilstede med partner i forbindelse med fødsels og barseltid. Hovedregelen frem til nå har vært at en ikke skulle motta besøk. Nå blir hovedregelen at man skal kunne komme på besøk, men at den enkelte institusjon kan lage lokale tilpasninger. Dette fordi det vil kunne være behov for forskjeller på grunn av smittesituasjonen.

Jeg forventer at helseforetakene og sykehusene følger opp anbefalingene fra Helsedirektoratet sånn at par får være sammen under fødsel og i barselstiden. Det å hindre fedre fra å være med mor og barn er et inngripende tiltak som kun skal være nødvendig når smittesituasjonen tilsier at det er nødvendig.

Helseforetakene og sykehusene må strekke seg langt for å la mor og far være sammen under barsel. Regjeringen har lagt til rette for at du ikke skal måtte føde alene. Nå må sykehusene følge opp.

