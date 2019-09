ÅPNE PROSESSER: – La oss bruke kirkevalget til å sende et tydelig signal om at vi ikke bare ønsker en åpen folkekirke, vi ønsker også at den ledes gjennom åpne, ærlige prosesser der alles stemme teller like mye, skriver Arve Juritzen. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Kirkens tåkevalg

Kirken behøver ikke flere bortforklaringer. Den norske kirke er ikke lenger en avdeling i statens favn, men en stor folke eid organisasjon som må ledes gjennom åpne og ærlige prosesser.

ARVE JURITZEN, 5. plass på Nominasjonskomiteens liste til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet

Jeg er på valg til Bispedømmerådet og kirkens øverste organ, Kirkemøtet. Jeg har i en kronikk i VG 26. august omtalt årets kirkevalg som uærlig blant annet fordi velgerne ikke gis fullstendig informasjon om valgordningen og at det er innført en sperregrense som kan føre til at flere tusen personstemmer ikke bare forkastes, men overføres til andre med motsatt syn.

Den norske kirken styres av et årlig Kirkemøte. Derfra delegeres den daglige driften til Kirkerådet som styres av en valgt ledelse og derunder en administrasjon. Mak og utøvelse er fordelt som fra storting til regjering til administrasjon.

Derfor er det verdt å merke seg at både direktøren for Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen og den valgte nestlederen Harald Hegstad i VG bruker samme tåkeleggende argumenter mot min kritikk av kirkens nye valgordning og Kirkerådets gjennomføring av valget.

Begge forklarer sperregrensen med at slikt er vanlig ved politiske valg, ja ved Fylkestingsvalget er sperregrensen høyere, hele åtte prosent. De vet begge at denne argumentasjonen er som å sammenligne bløtkake og motorsag. Ved politiske valg stemmer vi på lister der partiene har bundet sine kandidater til partiprogrammer. Sperregrensen ved Kirkevalget handler om personvalg. Setter man kryss ved en konservativ kandidat kan altså sperregrensen føre til at personstemmen forkastes og en liberal i stedet får din stemme.

At dette bagatelliseres i kor av Nilsen og Hegstad er dårlig nytt for velgerne og et tydelig ønske om mer makt i lukkede rom.

Direktør Nilsen skriver også at «valgordningen har lagt vekt på hensynet til de som leverer urettet stemmeseddel». Kirkerådet vil altså favoriser de som følger valgkomiteens innstilling. De personer valgkomiteen har valgt å plassere øverst skal få flest stemmer. Dette er en form for forhåndskumulering. I reklamematerialet Kirkerådet nestleder har produsert for Nominasjonskomiteens liste står det: «Ingen kandidater er forhåndskumulert».

Jeg skal ikke komplisere dette ved å sette søkelyset på flere lignende konsekvenser at Kirkens valgordning, men det er tydelig at flere ønsker å ta kirken bakover til lukkede prosesser.

Sist valg viste at flertallet ikke ønsker en slik kirke. Derfor er det viktig at flest mulig også i år deltar i Kirkevalget som avvikles på samme tid og sted som kommunevalget. Finn ut hvilke kandidater som slåss for dine synspunkter og sett et kryss foran vedkommendes navn. Du kan også føre denne kandidatens navn opp på en av de andre listene, en såkalt slengerstemme.

La oss bruke valget til å sende et tydelig signal om at vi ikke bare ønsker en åpen folkekirke, vi ønsker også at den ledes gjennom åpne, ærlige prosesser der alles stemme teller like mye.

