Trump i stormen

Orkaner tar liv og ødelegger for store verdier. Naturkreftene tester samfunnets sårbarhet og kan rive ned politiske ledere.

Kategori fem orkanen Dorian har på sin vei forårsaket enorme ødeleggelser på Bahamas. Tidlig tirsdag er den ventet å nå USAs tett befolkede sørøstkyst.

President Donald Trump vil fremstå som første-responder og leder for kriseteamet. Han avlyste derfor et planlagt besøk i Polen da det kom meldinger om at Dorian var på vei.

Om få timer kan orkanen treffe land nær Trumps eget favorittsted, Mar-a-Lago på Floridas østkyst, der han ofte spiller golf og gjerne tar med utenlandske statsledere. Delstatene Georgia, Sør-Carolina og Nord-Carolina er også i faresonen. Ingen kan med sikkerhet si hvor, eller om, orkanen treffer land. Det er innført unntakstilstand, kystområder er evakuert og føderale myndigheter samordner innsatsen. USA har lang erfaring med dette, men er likevel sårbart.

Jeg har dekket orkaner på USAs østkyst og sett hvordan velfungerende samfunn kan bryte sammen over natten. Det blir raskt vanskelig eller umulig å få tak i mat, drikke og drivstoff for de som er igjen i mørklagte katastrofeområder.

Hver høst kommer orkaner inn over karibiske øyer eller det amerikanske fastland. I enkelte år resulterer det i store naturkatastrofer, med tap av menneskelig og enorme ødeleggelser. I 2017 mistet 3000 mennesker livet da orkanen Maria raserte Puerto Rico. Orkanen Katrina, som rammet New Orleans i 2005, krevde 2000 liv og gjorde en million hjemløse.

I blant kan naturkatastrofer få politiske konsekvenser. Det skjer når myndighetenes respons svikter, som i New Orleans etter orkanen Katrinas herjinger i 2005. 2000 mennesker mistet livet og en million ble hjemløse. Lederen for FEMA, den føderale kriseadministrasjon, måtte gå av. Kritikken rammet også president George W. Bush for svakt lederskap i en krisetid.

Trump fikk kritikk av lokale ledere for å ha reagert for sent og halvhjertet da Puerto Rico ble rammet for to år siden. Etter en stund reiste han til øya og ble filmet da han kastet tørkeruller til orkanofre. Trump glemmer ikke kritikk og for noen dager siden omtalte han Puerto Rico som “et av de mest korrupte steder på jorden. Deres politiske system er ødelagt og deres politikere er enten inkompetente eller korrupte.”

Puerto Rico tilhører USA, men er ingen delstat med representasjon i den amerikanske Kongressen. De har heller ikke stemmerett i presidentvalg. Velgerne i Florida, på den annen side, sitter ofte med nøklene til Det hvite hus. Presidentvalget avgjøres i en håndfull vippestater, og Florida er en av disse. Florida er en delstat Trump bør vinne for å bli gjenvalgt i 2020. Han kan ikke risikere å fremstå som Bush i 2005.

