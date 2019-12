– Mine venner i kjeledress er svaret, ikke en del av problemet, skriver Bech. Bildet er fra oljeriggen Scarabeo 8 i havet utenfor Hammerfest. Foto: Magnar Kirknes

Debatt

Takk til de som aldri dro

Oljebransjen er stappfull av høykompetente, motiverte arbeidsfolk. Dessverre blir mine venner i kjeledress sett ned på av mange. De fortjener takk. Takk for at de finansierer vår felles velferd. Takk for at de ble, når det var så mange som reiste fra Nord-Norge og aldri kom tilbake. De som aldri dro.

Nå nettopp

Tarjei Jensen Bech, fylkesvaraordfører i Finnmark

Jeg vokste opp i Hammerfest deler av 90-tallet. Det jeg husker veldig godt fra 90-tallet er Super Nintendo, Pokemon, Backstreet Boys og datadyr. Jeg husker også veldig godt at vi på skolen i Hammerfest kun fikk en blyant og et viskelær i måneden. Og jeg husker at de voksne på skolen snakka om en kar de kalte for Robek. Hammerfest var en ganske sliten by. En by unge folk flytta fra fordi man ikke så mulighetene i byen. Fiskeindustrien lå nede. Befolkningstallet gikk ned. Og kommunen var under statlig administrasjon.

Jeg ble veldig tidlig politisk bevisst. Jeg ble motstander av Snøhvit og ny olje og gassaktivitet i Barentshavet. Jeg kjøpte mantraet til deler av miljøbevegelsen om at petroleumsaktivitet ikke ville skape de store arbeidsplassene i Finnmark. At det kun kom til å bli folk fra Stavanger som ble flydd inn og så hjem når de var ferdig med turnusen. At Finnmark ville bli et pendlersamfunn. At ringvirkningene ville bli små og at Finnmarkingene kom til å bli lurt.

Så begynte jeg på ungdomsskolen. Jeg så at skolen jeg gikk på ble oppusset. Vi fikk en av Norges mest moderne skoler. Vi fikk nytt kulturhus hvor jeg drev med teater, og kunne dra på på en ny kino med venner. Jeg så nye bygg bygges og Hammerfest opplevde en renessanse. Byen ble fornyet og fikk ny vekst og giv. Nedgangen var snudd og befolkningstallet steg.

Mange av mine venner fikk seg læreplass og etter hvert fast jobb i Equinor og Vår Energi. Jeg så at mange unge tok høyere utdanning og flytta tilbake. Før dro folk for å utdanne seg og de færreste kom tilbake til Hammerfest, nå var trenden snudd. Unge folk kom tilbake og ble.

Da jeg var 18 år innså jeg hvor viktig næringa var, og jeg gikk fra å være negativ og ble positiv til olje- og gassnæring. Fordi jeg så hva næringen betydde for meg, min oppvekst, mine venner og lokalsamfunnet. Jeg er helt sikker på at om Snøhvit og Goliat ikke hadde blitt realisert, så hadde Hammerfest vært en helt annen by. En by uten store muligheter.

Mine venner hadde neppe bosatt seg her. Mange hadde reist til fylker mye lengre sør. Dette glemmer mange i debatten om olje og gass. Vi snakker om ekte liv og samfunn som er helt avhengig av næringen. Derfor er det ikke bare å stoppe olje- og gassnæringen. Petroleumsnæringen er ikke en del av problemet, men en del av løsningen. Derfor blir jeg grenseløst irritert når noen som aldri har satt sine ben i Hammerfest, bare vil legge ned en hel næring. Mine venner som går i kjeledress blir sett ned på. Samfunnet burde heller heie på dem. Gi dem ett takk.

I 2011 ble jeg hardt skadet. Etter det har jeg hatt over 30 operasjoner. Betalt av fellesskapet. All behandling har vært helt gratis. Aldri har jeg måtte tenke at jeg ikke skal kunne ta imot fra fellesskapet. Jeg har aldri måtte tenkt på lommeboka.

Det kan vi ikke ta for gitt. Vi må skape verdier for å kunne dele. Hver femte krone på statsbudsjettet kommer fra olje- og gassvirksomhet. Det er betydelig. Det er viktig for velferd i Norge. Å tro at en annen ny næring plutselig skal kunne overta og noensinne erstatte olje- og gassnæringen er grenseløst naivt.

Man må ikke ta det for gitt at jeg skulle fått over 30 gratis operasjoner. Eller helt gratis opphold på sykehus. Jeg lå nesten et år totalt sett innlagt på sykehus. Bare i liggedøgn er det 2,2 millioner kroner og hvis vi forutsetter at hver femte krone er fra olje og gass virksomhet utgjør det 440 000 kroner.

Så betyr ikke det at vi ikke skal tenke grønt. Det grønne skiftet er viktig og det kommer. Norsk oljebransje synes å ta dette på det største alvor. Det jobbes intenst i næringen med å gjøre den mer klimavennlig samt å finne nye energikilder. Oljebransjen er stappfull av høykompetente, motiverte arbeidsfolk. Denne kompetansen, denne næringen er en del av løsningen på klimakrisen. Mine venner i kjeledress er svaret, ikke en del av problemet.

Dessverre blir mine venner i kjeledress sett ned på av mange. De fortjener takk. Takk for at de finansierer vår felles velferd. Takk for at de har bidratt til å styrke befolkningsveksten i Hammerfest og Finnmark. Takk for at de ble, når det var så mange som reiste fra Nord-Norge og aldri kom tilbake. De som aldri dro.

Publisert: 24.12.19 kl. 09:49

Mer om

Flere artikler