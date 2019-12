DØMT: Instragram-kjendis, skuespiller, skribent og TV-personlighet Cissi Wallin. Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kommentar

Metoo-aktivistens ventede nederlag

Den svenske skribenten og feministen Cissi Wallin er dømt for grove ærekrenkelser mot mannen hun hevdet voldtok henne.

Det var under metoo i 2017 at den svenske kjendisen Cissi Wallin hevdet at Aftonbladets kulturjournalist Fredrik Virtanen hadde voldtatt henne i 2006. Wallin skrev dette på Facebook og Instagram, hvor hun har tusenvis av følgere.

I dag ble Wallin dømt for dette. Hun får en betinget dom, og må betale Virtanen 90 000 kroner for grove ærekrenkelser.

Wallin vurderer å anke dommen fra Stockholms tingrett.

Det er en dramatisk dom fordi det påfører en av de profilerte metoo-kjendisene i Sverige et kraftig nederlag. Mange vil nok si at dette gjør det vanskeligere å varsle om overgrep. Og at det er et tilbakeslag for metoo.

Men akkurat denne saken handler ikke om metoo, trakassering eller voldtekt. Den handler om ærekrenkelser.

Denne dommen sier ingenting om Wallin er et voldtektsoffer eller ikke.

Slik er jusen. Den snevrer inn spørsmålet som skal besvares. Og svaret er at det er ulovlig å spre slike påstander til et stort publikum.

Det er ikke særlig overraskende. For alle er vel egentlig enig i at det må finnes en grense for hva en kan si om folk offentlig.

Samtidig er det ikke vanskelig å se dette fra Wallins ståsted. Hun ser på seg selv som et offer som nå er dømt til å betale erstatning til sin egen overgrepsmann.

Det må føles absurd. Det er lett å forstå at folk reagerer.

Det er godt dokumentert at både rettsapparatet og politiet sliter med å behandle voldtektssaker rettferdig og godt. Nå sist er dette grundig behandlet i Heidi Helene Sveens bok «‘Det var ikke voldtekt’ – ti menn forsvarer seg i retten».

Og Wallin anmeldte Virtanen. Men saken ble henlagt.

Et annet eksempel på at avmakt fører til opprør på sosiale medier, er det mye omtalte Hemsedal-saken.

Cissi Wallin har nok på samme måte vært viktig for overgrepsoffer. Hun forklarte i retten at hun ville «tystnadskulturen» til livs. Og at hun rett og slett ville advare mot Virtanen.

Samtidig kan man også forestille seg hvordan det har vært å gå i Virtanens sko.

For hva om det hadde vært motsatt vei? Alle mener at det finnes en rettslig grense for hva en kan si om andre. Hva om det var deg som ble utsatt for overgrepsanklager? Og du mente det var fullstendig usant?

En voldtektsanklage kan være svært vanskelig å bevise. Ærekrenkelser i sosiale medier, derimot, er mye enklere.

I dommen nevnes de mange gangene Wallin har offentliggjort anklagene mot Virtanen. Hun har også påstått at han har voldtatt andre kvinner, står det i dommen. Et av innleggene ga hun leseren inntrykk av at en av de påståtte voldtektene har bidratt til selvmord, heter det.

Det både Wallin og Virtanen sikkert kan enes om, er hvor tøft det er å stå i gapestokken på sosiale medier.

Kanskje er også begge enig om at metoo har noe for seg. Få av oss vil vel tilbake til 60-tallets «Mad Men»-tider, som i realiteten ser ut til å ha vart til 2000-tallet også i mange norske bedrifter og organisasjoner.

Men det betyr ikke at det er helt utenkelig at en sosial bevegelse trenger justering. Slik sett kan dommen være et nødvendig korrektiv til borgervern på sosiale medier.

Det er ingenting i veien for at Wallin eller andre kan snakke med sine venner om voldtekt og andre opplevelser. Wallin kunne også gjort som hun gjorde i 2008, og blogget om hendelsen, uten å nevne navn.

Det man derimot risikerer straff for, også i Norge, er å spre slike påstander mot en navngitt person til tusenvis på sosiale medier. Slik foregikk mesteparten av metoo i Norge.

Det nye på 2000-tallet er at alle har tilgang på en digital plattform. Det gjorde metoo mulig. Men det senket også terskelen for å be om rettferdighet, søke hevn.

Det siste må tas i domstolen. For tross alt har vi ikke noe bedre alternativ enn rettsapparatet.

Publisert: 09.12.19 kl. 16:52

