REISER SEG I PROTEST: Massedemonstrasjonene mot et nytt lovforslag startet i helgen og har fortsatt siden flere steder i Hongkong.

Leder

Styrkeprøve i Hongkong

Hongkongs selvstyre og innbyggernes frihet er i fare. Derfor protesterer hundretusener mot et omstridt lovforslag som tjener Kinas interesser, men som svekker rettssikkerheten i Hongkong.

Den tidligere britiske kolonien ble for 22 år siden tilbakeført til Kina. Avtalen mellom Folkerepublikken Kina og Storbritannia innebærer en særstilling for denne administrative regionen. Byens 7,5 millioner innbyggere er ikke underlagt kinesisk lov. Hongkong har et uavhengig rettsvesen, en lovgivende forsamling og en utøvende myndighet. Men både Hongkongs selvstyre og folkestyre er begrenset. Kina har avgjørende innflytelse på hvem som utpekes til mektige posisjoner.

Demonstrasjonene sist helg var de største på 30 år i Hongkong. Flere hundre tusen, kanskje mer enn en million, viste sin motstand mot et nytt lovforslag om utleveringsavtaler. Den åpner for at Kina kan få overført individer de anklager for alvorlige forbrytelser. Vi vet hva som utgjør alvorlige lovbrudd i Beijings øyne: Kritikk av kommunistpartiet. Krav om demokrati og sivile rettigheter. Loven kan bli brukt for å fjerne brysomme opposisjonelle.

Hongkongs leder Carrie Lam sier loven vil bli vedtatt, men protestene har ført til at en planlagt debatt i byrådet om lovforslaget er blitt utsatt. Studenter og fagorganiserte går sammen i protest. Næringslivsledere er bekymret. Hongkongs kommersielle suksess er et resultat av byens særstilling som en frihavn med selvstyre og rettssikkerhet.

De omfattende demokrati-demonstrasjonene for fem år siden skremte Beijing. De har siden forsøkt å ta større kontroll, ved gradvis å uthule Hongkongs selvstyre. Det nye lovforslaget er bare et eksempel. Folk i Hongkong er på vakt. De forsvarer sine rettigheter når disse er truet.

Hongkong-kineserne bruker ytringsfriheten og andre grunnleggende menneskerettigheter som deres brødre og søstre på det kinesiske fastlandet ikke har. De ønsker demokratisering, ikke fjernstyring fra Beijing. Slik er Hongkong et godt bilde på hva Kina kunne vært uten sensur og undertrykkelse.

Demonstrantene fortjener vår støtte. De viser demokratiets mektige appell i møte med et autoritært regime som oppfatter frihet som farlig og skremmende.

Publisert: 14.06.19 kl. 15:20