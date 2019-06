ANGRER PÅ DE SEKSUELLE FORHOLDENE: Tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Kommentar

Løgnene og angeren

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Svein Ludvigsens sier han knapt hadde hørt om homofili før han ble voksen. Når han nå innrømmer seksuell omgang med menn, sier han bare det han må.

Nå nettopp







Det ble et av hans mange foredrag. Hans livs viktigste. Svein Ludvigsen (72) skulle endelig innrømme homofil legning. Og at han har hatt seksuell omgang med menn.

– Det koster meg mye å tilstå at jeg var med på noe sånt. Og innrømme at jeg ikke snakket sant, sa han i vitneboksen, sterk og tydelig.

Ludvigsen forklarte at han er vokst opp i et religiøst miljø der homofili ikke er akseptert, i en tid da dette var forbudt.

FORSVARERTEAMET: Forsvarsadvokatene Kai Roger Vaag (t.v) og Per Johan Zimmer. Foto: Terje Mortensen

les også Politiet avlyttet Ludvigsen: – Du har vel sletta alt?

Han har løyet fordi han har vært handlingslammet av skam. Han malte seg selv opp i et hjørne. Erkjennelsen kom sent. Han kunne ikke leve resten av livet slik.

Og til tross for at homofili fortsatt er skambelagt for ham, forklarte han seg kontant, klart, tidvis gråtkvalt, men og med glimt i øyet. Et langt liv som leder, ble tydelig. Han tok regien fra aktor, avfeide selvsikkert vanskelige spørsmål og forklarte seg om pinligheter med imponerende ro.

Likevel var det mest av alt usigelig trist. Tragisk. Et langt liv i skapet i et barskt fiskermiljø i Nord-Norge der homofili ikke var et alternativ.

En seksualitet som likevel ikke lot seg undertrykke, men som ifølge Ludvigsen fikk sitt utløp i sex på et trangt hotellrom i Oslo med en 45 år yngre asylsøker.

– Dette skulle jeg ikke vært med på, sa Ludvigsen angrende. Han forklarte at det var den unge mannen som hadde overtalt ham, sendt ham seksualiserte bilder og ønsket møte. Selv hadde han prøvd å bløffe seg ut av det. Men de seksuelle handlingene omtalte han som gjensidige.

les også Fornærmet hevder han fikk 15.000 for sex med Ludvigsen

De fornærmedes bistandsadvokater lot ikke Ludvigsens bortforklaringer ligge. Bildebeviset som viser oralsex ble det vanskeligste. Ludvigsen har tidligere forklart dette med at han falt etter dusj.

For retten var det nok en lettelse å slippe å måtte ta den forklaringen alvorlig.

For nå innrømmet han det åpenbare. Men Ludvigsen ba om å bli trodd på at hans første homofile erfaring kom etter at han ble pensjonist. Han erkjente kun tre tilfeller av seksuell omgang, kun med den yngste av de tre fornærmede. De to andre mennene hevder han bestemt farer med oppspinn.

les også Svein Ludvigsen om overgrepsanklagene: – De lyver

– Når jeg først har åpnet for å si dette, en gang fra eller til hadde ikke vært den store saken, sa Ludvigsen.

Men om den seksuelle omgangen fant sted mens han var fylkesmann, har han er dårligere sak. Strategien til Ludvigsen er å bli frikjent for misbruk av stillingen sin, mot å erkjenne frivillig sex som pensjonist.

Det siste er heldigvis ikke forbudt. Og aktor må bevise at Ludvigsen har misbrukt sin stilling.

Ord står mot ord. Begge parter sliter med troverdigheten. Ludvigsen på grunn av alle løgnene. De tre fornærmede har og motstrid i sine forklaringer og kriminalitet på rullebladet.

Om dommerne ikke finner det bevist at Ludvigsen har misbrukt sin stilling eller misbrukt en sårbar situasjon, skal han frikjennes.

Et sentralt spørsmål for retten vil nok være hvorfor en ung mann diktet opp seksuell omgang over mange år. Men så plutselig, fant han det ikke opp lenger. Og da var Ludvigsen blitt pensjonist.

Publisert: 13.06.19 kl. 20:03