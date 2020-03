Kommentar

Corona-smittet Boris kan endre alt

Av Yngve Kvistad

CORONA-SELFIE: Statsminister Boris Johnson har lagt ut bilde av seg selv i coronakaranetene. Foto: TWITTER/@BorisJohnson / HANDOUT / TWITTER/@BorisJohnson

En coronasmittet Boris Johnson kan snu opp-ned på britisk politikk, og bli den samlende Churchill-skikkelsen han har drømt om å være.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er bare hundre dager siden han inntok statsministerboligen i Downing Street sammen med sin dystre rådgiver Dominic Cummings – for å «endevende statsadministrasjonen».

Departementene skulle «avbyråkratiseres», embetsverket skulle «avpolitiseres», og fremfor alt skulle statsapparatet slankes, kostnadskuttes, effektiviseres og gjøres langt rimeligere å drifte for å frigjøre ressurser til å bygge Det Nye Storbritannia.

Dominic Cummings var godt i gang med å sparke folk som ikke danset etter hans pipe. Departementsrådene, ekspedisjonssjefene, tallrike byråsjefer og førstekonsulenter kjente alle pusten i nakken da Cummings offentlig etterlyste «utilpasse einstøinger og galninger» som kunne tenke seg å jobbe for ham i et helt nytt embetsverk.

les også Boris Johnson er smittet av coronaviruset

Ikke en gang regjeringen ble spart for utrenskningene. Da Boris Johnsons lojale finansminister Sajid Javid forsvant, ble det klart for enhver at ingen sitter trygt i Voldemort Cummings nærhet. Ingen!

Så kom det en usynlig fiende som ikke en gang mørkets fyrste kunne true til lydighet.

Mens Verdens helseorganisasjon i januar begynte å advare mot en global pandemi, ble Boris Johnson hvisket i øret at det var viktigere å slåss mot embetsverket i statsadministrasjonen, rettsapparatet og fremfor alt BBC. Selv da flom herjet landet og det ville vært naturlig for en statsminister å vise tilstedeværelse, trakk Johnson seg tilbake til landstedet i Kent for å planlegge oppsplitting og nedsalg av statskringkasteren.

les også Boris vil ikke stenge puben

Da regjeringens øverste koordineringsorgan for nasjonale kriser, COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms, som møtes i det avlyttingssikre rom A) kom sammen 3. mars for å diskutere coronakrisen verden for øvrig var preget av, møtte ikke statsministeren. Han fattet liten eller ingen interesse for de råd som kom fra hans egne fagmyndigheter.

Da europeiske regjeringssjefer viste lederskap og stengte skoler, restauranter, barer og butikker, innførte reiserestriksjoner og beordret folk å holde seg hjemme, foreslo Boris Johnson at folk kunne vaske hendene litt oftere og ellers være innendørs hvis de begynte å kjenne på coronasymptomer.

En rapport fra Imperial College som forutså en halv million døde briter hvis regjeringen ikke tok preventive grep, endret alt.

Brått sluttet Johnson å snakke nedlatende om «såkalte eksperter», som Cummings øyensynlig hater mest av alt. Han holdt sin første pressekonferanse uten å slå en eneste vits, og viste tvert imot til ekspertenes råd om å handle effektivt for å redusere antallet dødsfall.

Times-kommentator Rachel Sylvester har skrevet om Boris Johnson som «Dr. Jekyll og Mr. Hyde», etter romanfiguren som skifter personlighet fra omtenksom fyr til hensynsløs bølle. Nå sto Dr. Boris frem, og minnet mer om den joviale borgermesteren som forente London enn den populistiske Tory-lederen som har splittet parti, land og folk.

les også Boris’ dødskyss

Slik har han fortsatt. Og slik har tradisjonelle forventninger til ham og hans parti fått noen skudd for baugen. Ortodokse oppfatninger er utfordret av ny ideologi, gamle fordommer står for fall. Europas eldste konservative parti, bygget på grunnleggende prinsipper om privat initiativ og minst mulig stat, har sjøsatt den største utvidelse av offentlig sektor i fredstid noensinne.

Den blåeste britiske statsminister siden Margaret Thatcher, og som for bare tre uker siden raljerte over sosialdemokratiets inngripende vugge-til-grav-stat, har på vegne av regjeringen innført de mest omfattende restriksjoner av det enkelte individs personlige handle- og bevegelsesfrihet.

Thatchers berømte ord om at «samfunnet finnes ikke, det er bare individer og familier», og «ingen regjering kan gjøre noe unntatt gjennom den enkelte» er erstattet med Johnsons store «vi» og kollektive reguleringer som går mye lenger enn Churchills krigs-dekreter.

Den klassisk Tory-kapitalismen er satt til side av en styrelse som ikke stoler på at markedet fikser unntakstilstand. Den usynlige hånd kan ikke ivareta fellesskapets totale behov når det virkelig gjelder. Det er det bare en størrelse som kan: En stor og sterk stat.

les også Alvoret har nådd Brexit-land

Plutselig er det heller ingen som hakker på immigranter og østeuropeiske arbeidsinnvandrere, selve grunnlaget for brexit (ja, heller ikke det snakkes det mye om lenger), for hvem er det som holder hjulene i dagliglivet i gang?

Hvem er renholderne, portørene, ambulansesjåførene, de apotekansatte? Hvem er det som holder forsyningskjedene i gang, hvem er det som jobber på sykehjemmene, hvem pleier de eldre? Hvem er det som bemanner bemanningsbyråene som tilbyr billig arbeidskraft til arbeidsoppgaver briter flest helst ikke vil ha?

Hva var det Boris Johnson kalte dem igjen? Var det ikke helter?

«Når dette er over, og det vil være over en gang, vil vi se tilbake på dette øyeblikket og huske alle de små handlinger av godhet, av oss og mot oss», sa finansminister Rishi Sunak forrige uke. «Nå, mer enn noen annen gang i vår i historie, vil vi bli dømt ut fra vår evne til omsorg.»

Fredag ettermiddag var antallet coronadøde i Storbritannia 788. Mer enn 11.000 er smittet. Blant dem er tronarvingen, prins Charles, statsminister Boris Johnson og helseminister Matt Hancock.

les også Prins Charles smittet av coronavirus

Som statsminister kom Boris Johnson skjevt ut i partiet og i opinionen. Fortsatt er noen av hans sterkeste kritikere å finne blant Tory-profiler i egne rekker. Inntil Labour velger en ny leder har han imidlertid ingen politisk opposisjon å frykte. At han reagerte sent på alvoret i coronautbruddet kommer folk flest til å tilgi hvis han nå viser seg som en tydelig leder i nasjonens mørke timer.

Her er det mange paralleller til Boris Johnsons store helt, Winston Churchill. Han var heller ingen samlende politiker før landet ble kastet ut i katastrofen. Men da situasjonen krevde det, var det Churchill som evnet å slutte rekkene. Han var lederen som både forsto krisen og hvordan han skulle håndtere den. Men han forsto ikke sivilsamfunnet like godt.

Coronasmitten kan gi Boris Johnson tid og rom til å reflektere over hvordan pandemien kunne vært begrenset på et tidligere tidspunkt. Hvis han leser sin egen utmerkede Churchill-biografi vil han minnes at Sir Winstons erkjennelse av feilgrep kom sent, så sent at han tapte valget da krigen var over. Viruset som nå herjer i statsministerens kropp har potensial til å endre britisk politikk på måter som var utenkelig for bare tre uker siden.

Publisert: 27.03.20 kl. 16:42

Fra andre aviser