Du blir ikke sprekere av å poste på Instagram!

Selv om påskeferie, russetid og alt som heter fest og moro er avlyst ser det ut til at en ting fortsatt består: Sommerkroppen 2020 har fått et tidlig startskudd, og skamme seg den som ikke er med på forberedelsene!

CARINA ELISABETH CARLSEN, prosjektleder for Spiseforstyrrelsesforeningen, mislykket standup-komiker og generelt drittlei

Pandemi til tross: Er det en ting jeg har fått med meg er det at selv om corona har tatt et stramt grep om landet, betyr ikke det at nordmenn ligger på latsiden hva angår trening. Jeg kan knapt åpne Instagram uten å få tips om hvordan du kan bruke et hvert ledige sekund på å bli sprek og slank, og hvilke remedier i hjemmet du kan bruke. Det skal ikke stå på kreativiteten - her benyttes unger, melposer, vannflasker, bikkjer - og ikke minst; vår tids gull - doruller.

Folk som knapt har sett en joggesko i det virkelige liv skriker nå etter hvilke abstinenser de har, og Dagbladet har allerede lagt ut oppskrift på hvordan du skal få sommerkropp i disse coronatider. Dumme meg trodde at det bare var å ha en kropp, men så enkelt ser det dog ikke ut til å være, i med at saken er plusset. Jeg er ganske fan av at for å få en bikinikropp trenger du bare ta på deg en bikini, men resten av landet ser ut til å være uenige i den.

Instagram og Facebook er nemlig fulle av folk som vil vise hele verden hvor flinke de er der de jogger mellom møtene på hjemmekontorgymmen sin, hvordan de bytter ut kontorstol med yoga-ball og tar med unga på joggetur i “gymtimen”. Til og med prestene har kastet seg på bølgen.

Carina Elisabeth Carlsen. Foto: Khandie Khisses Emma Rees

At treningsbransjen nå presser ekstra hardt på for å overleve kan jeg forstå, men at influencerne nå kommer med skreddersydde treningsprogram har jeg mindre forståelse for. Selv om jeg skjønner at de også må tjene til livets opphold når ingen kjøper sminkebørster fordi alle sitter inne.

Mange vil nok se på meg og tenke at er det noen som burde abonnere på de nye treningsprogrammene eller skaffe seg en dorull ekstra å gjøre situps med, er det meg. Jeg skal ikke si noe på det, men; Sunnhet kan være så mangt. Det er absolutt ikke noe galt i å trene - trening er sunt for både kropp og sinn, men akkurat som med sjokolade, ostepop, sex og besøk av svigermor - det kan bli for mye av det gode.

Treningsfokuset er enormt og overveldende, og skaper et ytterligere klasseskille mellom de som kan og de som ikke kan. Og det er mange grunner til at en ikke kan, som omhandler motivasjon, fysisk helse, tid, plass, energi og ikke minst psykisk helse. Og tror jeg kan vedde de to potetgullposene i kjøkkenskapet mitt på at ganske mange av de som stolt poster treningsbildene sine også kjenner på et visst prestasjonsbehov for å måtte ut å løpe.

Vi snakker så varmt om solidaritet og medmenneskelighet, men vi burde kanskje også adressere det enorme oppmerksomhetsbehovet Ola og Kari Nordmann ser ut til å lide av om dagen, og hva det gjør med andre som blir et offer for den. Og det er også dette som gjør at jeg får en bismak i munnen av denne flinkiskulturen som brer seg.

Folk poster at de blir sinna av å ikke få trent, og enkelte har til og med brutt seg inn på treningssenter for å trene - ganske tydelige tegn på at treningsmanien til den enkelte har gått for langt. Det er en spiseforstyrrelser det også, når treningen tar overhånd, kjent som megareksi og fitoreksi.

Og er det noen som nå synes livet er ekstra vanskelig er det de som sliter med den psykiske uhelsa. Folk som får denne flinkiskulturen dyttet opp i ansiktet og som selv kanskje ikke kommer seg ut, ikke orker eller ikke kan, som nå blir sittende inne og skamme seg. Og med skammen kommer kanskje anoreksien, bulimien, eller overspisingen, hånd i hånd med depresjonen.

For ikke å snakke om de som ikke klarer å la være å trene, og som nå bruker all sin tid på treningen for å få tiden til å gå. Vi applauderer, heier frem og kaster skam over situasjoner vi vet veldig lite om.

Vi vet at sosiale medier ofte er iscenesatt og at den virkeligheten du tror du ser, ikke alltid viser det hele og fulle bildet. Det tror jeg er ekstra viktig å huske på i disse dager.

Forskning viser at Instagram er verstingen når det kommer til unge kvinners selvbilde, fordi brukerne hele tiden gjenskaper de samme bildene og normene for hva som er ansett for en vakker kropp. Det spørs om ikke det utvides til en slags flinkisnorm uavhengig av kjønn og alder i disse dager, der presset om å vise deg fra din beste side, selv med et land i nasjonal krise, er større enn noensinne.

Derfor vil jeg applaudere deg som kun klarte å stå opp i dag. Det er greit det også. Også vil jeg takke deg som ikke delte bilde av at du benkepresset unger og gjorde yoga med dorullene dine i dag, selv om det er litt morsomt.

Jeg vil takke deg som trener fordi du har lyst, det gir energi og for å unngå å bli rastløs. Du som trener fordi det er et fint avbrekk fra den hverdagen du nå lever i, men uten å presse det opp i ansiktet på alle dine venner og følgere. Jeg vil takke deg som tar hensyn til de rundt deg som har et ekstra tungt nå, og som kanskje ikke klarer å spise noe som helst. Eller de som ikke klarer å la være å spise. Jeg vil takke deg som ikke presser venner og kjente til å trene mer, sette nye rekorder eller legger ut motiverende taler som kun skaper press og skam.

Til sist vil jeg minne om at treningen går ikke bort ved å ikke poste, like lite som du blir hverken slankere, bedre form, sterkere eller det minste sprekere av å poste på Instagram. Det eneste som styrkes er egoet.

Publisert: 30.03.20 kl. 12:27

