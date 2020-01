Møtte pressen: Frp-leder Siv Jensen møtte pressen etter at partiets stortingsgruppe hadde diskutert IS-saken. Foto: Fredrik Solstad

Kommentar

Et anstrengt forhold

Det er slitasje mellom partene. Nå har de en fin anledning til å finne ut hvor de står i forhold til hverandre. Til å ta noen valg. Komme videre – med eller uten hverandre.

Oppdatert nå nettopp

Omtrent slik beskriver Frp-leder Siv Jensen forholdet mellom de fire regjeringspartiene. Hun mener regjeringen er blitt grå og kjedelig, ingen av partiene er helt til å kjenne igjen. Og statsministeren, Erna Solberg, har gitt de to andre partiene, Venstre og KrF, mer oppmerksomhet enn hun har gitt Frp. Jensen og hennes folk føler seg åpenbart oversett og overkjørt. Litt sjalu, rett og slett.

Det kom ikke som en overraskelse at det ble konflikt mellom de fire regjeringspartiene i saken om IS-kvinnen og hennes barn. Allerede siden i fjor høst har de fire partilederne visst at de ikke ville klare å bli enige: Frp kunne være med på å få barn som trengte medisinsk bistand, hjem til Norge. Men de ville ikke løfte en finger for å hjelpe voksne IS-kvinner ut av leirene. Dette var et synspunkt statsministeren i utgangspunktet delte.

Et voldsomt raseri

Venstre og KrF, på sin side, jobbet intenst for at barna skulle få komme hjem, også når det innebar at moren skulle komme sammen med dem. Frp markerte sin uenighet ved å ta dissens i regjeringen da det ble klart at moren og barna skulle komme til Norge.

Men det var ikke nok. Det bredte seg et voldsomt raseri blant sentrale Frp-politikere da det ble kjent at moren og barna var på vei hit. At den norske stat skulle bistå en voksen norsk borger som selv hadde valgt å slutte seg til det IS-styrte samfunnet, var mer enn de kunne tåle. Det hjalp ikke på stemningen at Venstre og KrF jublet over løsningen. Tvert om.

Venstre-leder Trine Skei Grande uttrykte at hun var lettet og glad for løsningen med IS-kvinnen og barna hennes Foto: Hallgeir Vågenes

Vi så noe av det samme politiske dramaet under kommunevalget i fjor høst, i forbindelse med bompengeopprøret. Frp hadde ekstraordinære krisemøter, det kom krav og motkrav. Men da var det velgerne som ledet an i opprøret. Denne gangen kommer opprøret innenfra, fra partiet selv, ved tillitsvalgte på alle nivåer.

Imponerende Siv Jensen

Siv Jensen måtte ta kontroll nå. Hun rykket ut og truet med å trekke seg og sitt parti ut av regjeringen. Jensen må vise sine egne at hun står opp for partiet og deres kjernesaker. Og hun må vise statsministeren og de andre regjeringspartiene at de ikke kan ta Frp for gitt.

Samtidig er det lite som tyder på at Siv Jensen selv ønsker at Frp skal gå ut av regjeringen. Hun elsker jobben som finansminister. Hun er stolt av at hun har endret Frp fra et rebelsk opprørsparti til et ansvarlig regjeringsparti. Hun vil strekke seg langt for at det skal fortsette å være slik.

Men partiet bestemmer. Så langt har Siv Jensen på imponerende vis klart å holde partiet samlet – også når det har stormet. Denne gangen har raseriet nådd nye høyder. Jensen er nødt til å ha noe å tilby sine egne.

Lei av hverandre

Det betyr også at Erna Solberg og de andre partiene må ha noe å gi Frp – mer enn de allerede har fått gjennom regjeringserklæringer og tidligere avtaler. Det kan bli vanskelig. Både Venstre og KrF ligger dårlig an på meningsmålingene. De har ikke mye å gi.

Det er liten entusiasme å spore hos noen av de fire regjeringspartiene. De virker slitne – og lei av hverandre. Kanskje trenger de en skikkelig krise for å finne tilbake til hverandre. I så fall har de et godt utgangspunkt akkurat nå.

Publisert: 15.01.20 kl. 19:58 Oppdatert: 15.01.20 kl. 20:52

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser