Er dette virkelig «kosmetisk behandling», Høie?

Regjeringens forslag om å kutte stønad til tannregulering vil skape en synlig sosial ulikhet. Kuttet bør stoppes.

CAMILLA HANSEN STEINUM, president i Den norske tannlegeforening

JON EGIL TØNNEVOLD FIANE, leder av Norsk Kjeveortopedisk Forening

Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjett å kutte stønad til regulering til barn og unge i dagens gruppe 8C Klart behov, i folketrygdens stønadsordning (se vedlagte bilder). 10 000 barn og unge skal fratas rettigheter. Det er ikke nødvendig med behandling av disse bittavvikene fordi dette bare er kosmetisk, sier statsråd Bent Høie. Men bittavvikene disse pasientene har, blir aldri kosmetikk – uansett om Høie påstår det om og om igjen.

Vi skal ikke dekke kosmetisk behandling med folketrygdens midler. Det gjør vi heller ikke i dag. I tillegg til de tre gruppene 8A, 8B og 8C som i dag får stønad til behandling av bittfeil, finnes det en gruppe D. Denne gruppen får ikke stønad, nettopp fordi bittavvikene anses som så små at de ikke krever behandling. Gruppe C er derimot definert som klart behov. Disse bittavvikene kan medføre vanskeligheter med å tygge og bite, fare for skade på tenner og tannkjøtt og vanskeligheter med å holde tennene rene, med de problemene det fører med seg. Mange av disse pasientene må derfor behandles for å oppnå et funksjonelt bitt.

Så er det selvfølgelig en estetisk komponent der. Den er vanskelig å unngå, fordi disse bittavvikene sitter midt i ansiktet og er veldig synlige. Dette kan ha innvirkning på psykisk og sosial mestring, og det igjen kan gi utslag på livskvaliteten til barn og unge. Men dette er altså bare en del av bildet.

Disse bittavvikene er så alvorlige at foreldre i dag allerede velger å betale langt over halvparten av behandlingen selv, fordi de vil sine barns beste. Nå vil Høie ta fra dem den stønaden de hittil har fått. De som har råd, vil likevel velge å behandle disse bittavvikene også i fremtiden. Det vil skape en synlig sosial ulikhet.

Høie gjemmer seg bak at dette er utredet tidligere og viser til to rapporter fra Helsedirektoratet. Disse rapportene inneholder ikke faglige vurderinger av tilstandene i gruppe 8C, men er sammenstillinger av organisering og finansiering av kjeveortopedisk behandling og sammenligning av systemer i de ulike nordiske landene. Et samlet fagmiljø har tatt avstand fra konklusjonene i rapportene, som ikke inneholder noen faglige vurderinger av behandlingsbehov eller prioritering. Nettopp derfor satte Høie selv ned en arbeidsgruppe som skal se på prioriteringer innad i gruppe 8C. Hvis dette allerede var utredet nok, hvorfor da sette i gang med et slikt arbeid? Arbeidsgruppen skal levere sine anbefalinger 1. november.

Den norske tannlegeforening og vår spesialistforening er med i denne arbeidsgruppen fordi vi mener at det er viktig å se på de prioriteringene som gjøres i folketrygdens stønadsordning for å sikre at vi prioriterer riktig. Vi ønsker at systemet så godt som mulig skal prioritere pasientene med de største behovene. Det er allerede gjort klare prioriteringer i det norske refusjonssystemet ved at de med størst behov får høyest refusjon (gruppe 8A og 8B) og de med mindre, men likevel klart behandlingsbehov får mindre refusjon (gruppe 8C). Vi mener det er gode faglige grunner for å beholde refusjon til flere av bitt og tannstillingsfeilene i gruppe 8C og at disse pasientene fortsatt skal ha rett til nødvendig tannbehandling.

Høie burde ha ventet på arbeidsgruppens anbefalinger om prioritering innenfor gruppe 8C før han konkluderte. Bittavvikene i gruppe 8C blir ikke kosmetiske selv om Høie sier det igjen og igjen. Ikke la det gå prestisje i saken, men lytt til faglige råd. Kuttet bør stoppes.

