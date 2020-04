SATIRE I SOME: – Twitter er kongen av sosiale medier-humor, men kan ikke erstatte den virkelig sosiale humoren, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Kacper Pempel / X02307

Jeg må le!

Det at vi nå så sårt savner klemmene, festene, nærkontakten, samtalene, middagene, barene, konsertene og fotballkampene, er også et uttrykk for at vi savner all den herlige humoren som blir skapt i slike øyeblikk.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Mennesket er det eneste dyret som ler. Gudene skal vite at de andre dyrene ikke har noe å le av, slik vi behandler dem. Nå er hevnen her, og det er vi som sitter i bur.

En så brå forandring og uventet frihetsberøvelse gjør noe med hodene våre. Eksakt hva som skjer med oss, vet vi ikke ennå, men temmelig mange bruker humor som en måte å overleve på. Plutselig kan vi ikke møtes, vi er henvist til hjemmets fire vegger nesten hele døgnet, og vi møter oss selv bokstavelig talt ikke bare i døra, men på badet, kjøkkenet og soverommet også. Kontakt med andre mennesker skjer nesten 100 prosent via skjerm.

Dette er såpass uutholdelig at humoren er nødt til å trå til for å redde oss. Noe av humoren er å finne på Facebook, men drukner dessverre i en nostalgisk malstrøm av kjedebrev, bokomslag, platecover, lister over konserter folk har vært på og Hvilken drink er du. Narsissistenes glansede og lett gjennomskuelige lekeplass Instagram består stort sett av ufrivillig humor, mens Twitter er kongen.

Som små øyer midt i havet av pedanter, aktivister og politisk millimeterkorrekte harmdirrere, finner du one-linerne som kan redde dagen din: «Kjeder meg ikke så mye, men det virker utrolig for meg at en pakke med ris er 8976 korn og en annen 8982.» «Fiser kjempehøyt for å skjule et host på bussen». «SISTE: Tollere ved Dover oppdaget to tonn kokain skjult inni doruller.» For de som følger med på norsk fotball: «Noen bønder som trenger assistanse fra en Vålerenga-supporter, eller er alle broer mellom oss brent?»

En gammel sannhet i tweetform er at «Twitter er for dem som har psykiske lidelser, men ikke ønsker å bli bedre». Å gjøre narr av eller dyrke sin egen depresjon er en gammel øvelse på denne plattformen. Et ferskt eksempel: «Jeg kan nesten ikke vente til min depresjon over pandemien går over, så jeg kan vende tilbake til min vanlige depresjon» – og denne kan neppe oversettes presist nok: «Quarantine has really showed me you don´t need fun to have alcohol.»

Den politiske satiren blomstrer selvsagt i disse dager: «Synker oljeprisen lavere nå, blir Exxon Mobil kanskje nødt til å si opp noen kongressmedlemmer.» «En ting jeg har oppdaget i karantene er at ektemannen min nekter å kjøre noe 45 sekunder i mikroen, han stopper alltid ved 44. Da jeg spurte ham hvorfor, sa han: For Obama.»

Satiren over Donald Trump har den siste tiden ikke utviklet seg særlig videre, av den enkle grunn at han har blitt et grotesk fabeldyr som, på dette dramatiske dreiepunktet i historien, unndrar seg satire. Det er dessverre ikke mulig å toppe Trump med humor lenger. Presidentens handlinger og uttalelser er så ufattelig drøye, og konsekvensene av hans unnlatelser og bortforklaringer så utmattende og dødelige, at det er vanskelig å påkalle latteren.

Det samme gjelder til en viss grad Boris Johnson, som noen uker etter at han latterliggjorde virusfrykten og håndhilste i øst og vest, gikk ned på kne for å takke NHS-sykepleierne som reddet livet hans. National Health Service, altså, som han har bidratt til å underfinansiere temmelig grovt. Det blir kort sagt umulig å finne en humoristisk vinkling på det, så lenge bakteppet er så dypt alvorlig. Når folk dør i tusentall, mange av dem beviselig på grunn av myndighetenes fatale feilgrep, blir det stort sett bare bekmørk sarkasme, aldri ekte latter. Og ennå er vi bare i begynnelsen.

Hvordan skapes humor, sånn egentlig? I sosial omgang mellom mennesker. Den oppstår spontant mellom folk. En komiker på scenen har den ekstremt vanskelige oppgaven å gjenskape noe som egentlig krever flere mennesker, og den jobben må hen gjøre helt alene. Det er ingen lett jobb. Det at vi nå så sårt savner klemmene, festene, nærkontakten, samtalene, middagene, barene, konsertene og fotballkampene, er også et uttrykk for at vi savner all den herlige humoren som blir skapt i de øyeblikkene.

Men en dag kommer livet tilbake.

