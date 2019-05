HAT: – Feiler vi overfor minoritetene våre, så feiler demokratiet. Det kan vi ikke tåle, skriver Monica Csango. Foto: Terje Bringedal

Debatt

Jøde, gjem deg!

Jeg bar en gang symboler på min tilhørighet, men har sluttet å gjøre det.

Nå nettopp







MONICA CSANGO, skribent, forfatter og filmskaper

Tyskland førsteombud mot jødehat, Felix Klein, advarer tyske jøder mot å bære kippa, eller kalott, som troende jødiske menn bærer. Vi kan se på det som en kapitulasjon for antisemittismen fordi vi vet at det å være jøde i Europa ikke er trygt. Igjen.

Samtidig som vi burde bli rystet over situasjonen i Tyskland, er det betimelig å stille spørsmål om hvordan det egentlig står til til her hjemme.

Når så du sist en jødiske person som bar noen som helst indikasjon på at hun eller han var jødisk? Sist år i det offentlige rom så jeg to stykker. Begge knyttet til religiøse funksjoner i den norske menigheten.

les også Monica Csango skriver om det gryende jødehatet: «Ti stille, jøde!»

I min oppvekst hendte det innimellom at jeg bar en liten bokstav, en såkalt «chai», som er det jødiske symbolet på liv. Eller en liten davidstjerne. Det fikk meg til å føle meg bra, jeg likte det. Jeg har ikke båret noen av disse symbolene på flere år. Hvorfor? Fordi tenk om noen ser og misforstår, og roper «Jævla jøde» rett ved meg.

Tenk om noen gjør alvor av trusler, fordi slik jeg kjenner min historie så har det skjedd før.

La meg spole litt tilbake i min egen families historie. Jeg er datter i rett linje av to overlevende etter Holocaust. Min mor er født i Norge av ungarske foreldre av jødisk herkomst. De unnslapp nazistene med et nødskrik. Store deler av min fars famile ble massakrert under Holocaust. Da vi besøkte min bestemor i Ungarn, ble det snakket med lave stemmer når det ble nevnt noe som hadde med det jødiske å gjøre. Hun nektet konsekvent å kalle min søster med det jødisk klingende navnet «Miriam» noe annet enn «Mini» fordi tenk om noen skjønte at vi var jødiske. Holocaust var med henne i hvert åndedrag til hun døde for snart fem år siden. Fordi hun hadde selv gått «Dødsmarsjen» på vei til Auschwitz. Ektemannen. Onkelen, ektemannen og et flertall av hennes nærmeste bekjentsskapskrets: Borte fra jordens overflate. Skutt i Donau. Gasset i Auschwitz. Slått ihjel med egne barn i armene.Ikke en jøde skulle spares.

Med dette i bagasjen har jeg selv de siste årene blitt skvetten. Jeg bærer derfor ikke noen symbol som indikerer at jeg er jødisk. Deltar jeg i det offentlige ordskiftet, påser jeg at en del tiltak er ivaretatt. I desember er det en jødisk lysfest hvor et feires blant annet ved å tenne en liten lysestake hver dag gjennom åtte dager. I år tok jeg meg i å trekke for gardinen før jeg tente staken. Fordi tenk om noen ville ramme?

At noen norske jøder har måttet bære voldsalarm etter trusler, vet kanskje ikke alle.

Fafo-undersøkelsen «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat» lagt frem av Fafo sist uke svarer flere respondenter at de har mindre vilje til å sanksjonere diskriminering mot minoriteter.

les også La lokk på sin jødiske bakgrunn

Jeg har en venninne i Malmø. Jeg har skrevet om henne før. I motsetning til meg nekter hun å ta av seg sitt lille symbol. Hun vil ha på seg sitt symbol – hun vil bære davidstjernen sin. Resultatet av dette er jevnlig trakassering. På bussen, på vei til jobb. Hun får tagget hatmeldinger på døren sin og verst av alt, hun har blitt slått ned og skadet så grundig at hun ikke var til å kjenne igjen. Jeg har bildet av henne i innboksen min. Forslått og med flere sting. Hun vil ikke at jeg skal publisere bildet fordi hun er redd.

På Twitter skriver hun jevnlig om og reflekterer rundt hvorfor hun blir i landet. Svaret er helt tydelig: Hun er svensk. Hun har i flere generasjoner bodd i Sverige. Hvorfor skal hun hetses bort fra hjemlandet sitt?

I hele Europa nå så lever jøder i frykt. Fordi all statistikk viser at det i hele Europa er en økning i hat og vold mot jøder.

I et Europa, hvor vi i etterkrigstiden har vært opptatt av å beskytte minoritetene så holder vi nå på å feile: Fordi de som hater jøder, hater andre minoriteter og: Hater romfolk. Hater muslimer. Hater homser, lesber og transseksuelle. Hat henger sammen. Vi skal kritisere det tyske knefallet for antisemittismen. Men jeg mener og at det vil være nyttig å se hvilke holdninger vi har også her hjemme.

Feiler vi overfor minoritetene våre, så feiler demokratiet. Det kan vi ikke tåle.

Publisert: 29.05.19 kl. 08:02