Reiseråd om «grønne land» fører turistene bak lyset

Den som tror på tall og reiseråd stoler på myndighetene, men i dette tilfellet er det ikke engang «verdt fem øre», mener tidligere smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

BJØRG MARIT ANDERSEN, professor dr med

I dag kan turister reise til de fleste land i Europa, med unntak for Belgia, Spania, Portugal, Slovenia, Romania og Bulgaria.

Selv om smitten er økende i Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike, Sveits, Storbritannia, Polen og Island, kommer disse landene ut på grønn sone i dag; som er definert under 20 nye tilfeller/ 100 000 siste 14 dager - men er kanskje på rødt i morgen.

Nederland, Frankrike og Island ligger nå over kritisk nivå – men er fremdeles «grønne». Dette går opp og ned fordi det er tilfeldighetenes barometer som styrer det hele!

Slike målinger har ingen verdi for land med en meget stor befolkning. Som Storbritannia, som opplever en stor, pågående og ukjent luftsmittespredning blant innbyggere, noe som gjør at endringer i statistikken kommer sent.

Målingen har ingen verdi i land der lite blir gjort for å påvise og stoppe smittespredningen (testing og isolasjon), der det er stor mobilitet og reiseaktivitet - særlig sommertid, og der opptil 45 prosent er symptomløse (presymptomatisk eller asymptomatisk) og ofte langvarige (1-2 måneder) smittespredere.

Storbritannia har nå f.eks. 14 nysmittede per 100 000 i løpet av siste 14 dager. Men dagens målinger viser en viss økning av nysmittede i en generelt sett sterkt nedsmittet befolkning (450,7 per 100 000 er smittet).

I dag kan norske turister fra norske forhold med 5,1 nysmitte/100 000 og lavt generelt smittenivå (175 smittede per 100 000) - feriere i London og bli eksponert for en høy smitterisiko.

I morgen kan de kanskje sendes i retur etter å ha blitt smitteutsatt. Med manglende systematiske grensekontroller blir ikke dette påvist før noen blir syke. Dette er dessverre et storstilet lureri i statlig regi. Den som tror på tall og reiseråd stoler på myndighetene, men i dette tilfellet er det ikke engang «verdt fem øre».

