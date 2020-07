FRUSTRERT: – Nå har det altså vist seg at (denne gang) politiet gjorde kjempebrøleren å stole på Google Maps. Det kunne ført til tap av menneskeliv, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Trond Solberg

Ikke stol på Google Maps!

I Norge har vi nylig hatt et alvorlig angrep på en moské. Rapporter etter det inntrufne viser at politiet kom sent til åstedet, og hva er forklaringen? Politifolkene i patruljebilen oppgir at de ble forsinket fordi «Google Maps ikke viste raskeste vei».

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Der sitter altså politifolk, i utrykning til en terrorhendelse, og fomler med en gratis karttjeneste. Beredskapsmessig vil jeg ikke nøle med å kalle det en skandale. Har ikke nødtjenestene pålitelig og oppdatert karttjeneste?

Jeg vil tro det - og jeg håper det. Men Google Maps er noe alle har i lomma. Det er bare å fiske opp mobilen og skrive inn adressen. Jeg svevet lenge i den tro at Google Maps var pålitelig, og det er helt sikkert min egen feil at jeg trodde det, fordi jeg aldri satte meg ned de nødvendige tre uker for å finlese meg gjennom brukervilkårene.

Så skjedde følgende: Min egen gateadresse i Oslo, som har vært uforandret siden gården ble reist i slutten av 1880-årene, fikk nytt navn. Kommunen bestemte altså, helt ut av det blå, at man skulle skifte navn på en 130 år gammel adresse.

Resultatet var følgende: Taxier fant aldri fram. Bud fant aldri fram. Pakker bestilt på dør måtte isteden hentes på postkontoret. Da jeg sjekket Google Maps, var den nye adressen plassert cirka to kvartaler unna. Og det er dit taxiene kjører, fordi de tydeligvis alle sammen bruker Google Maps.

Alt dette er småtterier og irritasjoner, og i og for seg ikke noe å lage mye halloi for. Men hva med den dagen noe alvorlig skjer? I vår bygård bor 30-40 mennesker. Ingen av oss er udødelige. Den dagen akutt alvorlig sykdom, eller for eksempel voldskriminalitet inntreffer, risikerer vi tydeligvis at nødetatene kan bli forsinket fordi noen benytter seg av en utdatert karttjeneste, som helt sikkert er brukervennlig og shiny og fin, men altså ikke til å stole på. Dermed kan de komme til å møte opp et helt annet sted.

For det er nemlig fire år siden adressen fikk nytt navn. Fire år, og ingenting har skjedd. Går man inn på norgeskart.no, er adressaten korrekt. Norgeskart.no er basert på samarbeid mellom kommunene og Kartverket. Men Google? De samarbeider tydeligvis bare med seg selv.

Å oppdatere kartene er dugnadsbasert, det vi si at brukerne selv må rapportere inn forslag til endringer. Det finnes ingen e-postadresse, ingen telefonnummer. Kun en knapp å trykke på hvis du har "forslag til endring". Det har jeg da også gjort, men man får ingen bekreftelse på at den er innsendt. Og ingenting har skjedd.

Det har de siste årene foregått en stor diskusjon om beredskapen her i landet. 22.juli var foranledningen, og avdekket betydelig svikt i beredskapen på en rekke nivåer.

Nå har det altså vist seg at (denne gang) politiet gjorde kjempebrøleren å stole på Google Maps. Det kunne ført til tap av menneskeliv. Så jeg vil gjerne spørre den ansvarlige minister for beredskap: Hva er rutinene blant personell på bakkenivå om bruk av kartdata? Brukes Google Maps, bør noen få sparken, eller noen bli avsatt.

For som mange av oss vet: Når en tjeneste er gratis, er det du som er produktet. Og Google Maps har helt sikkert ryggen fri på absolutt alle måter. Millioner av advokater har nok snudd og vendt på hvert eneste ord i brukervilkårene flere ganger. Man kan jo ikke forlange av et selskap som har ressurser til å fotografere hver kvadratcentimeter av jordkloden over og under vann, at de skal ta noe som helst ansvar.

Googles tidligere motto var «Don’t Be Evil». Det er nå endret til «Do The Right Thing». Det er selvsagt mer uangripelig enn det gamle mottoet. For det betyr mindre enn ingenting.

Men sannheten er at de enorme multinasjonale selskapene med sine kolossale ressurser dessverre blir fulle av en like kolossal arroganse. Når man lager en lukrativ "gratis" tjeneste og fritar seg fra ethvert ansvar, er man ikke så langt unna å be evil. Å ikke ta ansvar i denne sammenheng, betyr at man kun tar seg gleden ved å innkassere pengene, men ikke leverer noe som helst tilbake til fellesskapet.

Publisert: 19.07.20

