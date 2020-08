Kommentar

Dette er faktisk ikke så farlig

Av Astrid Meland

SØRENGA OSLO: Folk bader på hovedstadens bystrender. Foto: MATTIS SANDBLAD

Det er greit at ungdom møtes i parken eller på stranden. Å henge inne på utesteder gir mye høyere risiko for smitte.

Sosiale medier kan tilby en rekke bilder av folk som bryter coronareglene om dagen. Blinkskudd av ungdom som ligger for tett på stranden og fester i parken, gjør folk sinte.

Viruset er tilbake, og med den nye muligheter for å skjelle ut hverandre. Media stiller spaltene til disposisjon.

På kveldene rykker politiet ut til fester over hele landet. På Domkirkeodden i Hamar og i Middelalderparken i Oslo, i Kristiansand, Trondheim og Bergen møtes for mange studenter.

En direktør i Virke advarer mot skjenkeforbudet, og sier det får folk til å trekke ut i parkene. Raymond Johansen ser ut til å være enig, og spør om det ikke er bedre at «inntak skjer i kontrollerte former enn i private hjem og i offentlige parker».

Men det er omvendt. Parken er så veldig mye bedre.

Likevel setter Oslo kommune nå inn vakter i parkene. På badestedene på Sørenga har de vært ute med taperuller for å vise avstandsreglene.

Det passer selvsagt ikke bra at hundretusenvis av unge skal møtes akkurat nå. Og folk kan ikke bryte reglene.

Men jeg har ikke sett mange eksempler på at corona smitter utendørs.

Tvert om. Å møtes på stranden eller i parken er egentlig noe av det tryggeste du kan gjøre, om du først skal møte folk.

Men også der må folk selvsagt holde avstand og oppføre seg.

OPPLØST AV POLITIET: Festing utendørs i Middelalderparken i Oslo i helgen. Foto: Fredrik Solstad

Om studentene blir tilstrekkelig nok utskjelt, trekker de vel inn. Og det er absolutt mye verre.

Vi kjenner ikke til alle omstendighetene rundt smitten på fadderfester som den i Bergen ennå. Men til og med de digre BLM-demonstrasjonene som har vært arrangert verden rundt, viste seg å gå relativt smittefritt for seg, selv om ekspertene på forhånd advarte mot utbrudd.

I februar var det snakk om smitte etter et stort karneval utendørs i Tyskland og en Champions League-kamp i Milano. Det er sannsynlig at mange av deltagerne også oppholdt seg inne på pub deler av tiden.

Når vi smittes av corona, er det noen som tar med seg smitte hjem. Sporingen av smitte som er gjort i hele verden i løpet av de åtte månedene pandemien har vart, viser at det er mest vanlig å bli smittet hjemme, av et familiemedlem.

I tillegg finnes det tallrike eksempler på smitte på korøvelser, call senter, kjøpesenter, sovesaler, treningssenter, slakteri, kirker, restauranter, kontor og cruise.

Altså innendørs. Og tid er avgjørende. Å være nær en smittet mer enn et kvarter, øker faren.

318 utbrudd er studert i Kina, og alle skjedde innendørs med unntak av ett, ifølge smittevernbyrået.

Av 7000 kinesiske smittetilfeller gjennomgått i en annen studie, fant de ett tilfelle av utendørs smitte etter en langvarig samtale mellom to personer, hvorav den ene var kommet fra Wuhan.

En japansk, mindre studie av 100 tilfeller, tyder på at risikoen for å smittes er nesten 20 ganger høyere innendørs.

Det beste var om ungdom ble til eremitter, selvsagt. Men om de først skal møtes, er det smart å gjøre det utendørs.

Den typiske måten å få corona på er gjennom dråper fra folk som snakker, synger, hoster eller nyser. De tyngste dråpene vil raskt falle til bakken. Derfor er avstand på en meter effektivt.

Under gitte forhold innendørs ser det også ut til at små dråper kan bli hengende lenger og sveve i luften.

Faren er stillestående luft og supersprederhendelser. Slik kan du i verste fall smittes av noen som sitter lenger unna deg, som vi har sett på noen restauranter og arbeidsplasser.

Ventilasjonssystemet kan være problemet. Og bare det å sette opp vinduene, ser ut til å hjelpe.

Verdens helseorganisasjon avviste først bestemt at corona var luftbåren. Men nå har de gått tilbake på det.

På den annen side er bevisene for at viruset sitter i dagevis på papp, stål og plast, svekket.

Forutsetningene for de forsøkene ser ut til å ha vært kunstig høye, slik at svært mange mennesker måte nyse på samme sted for å komme opp i de virusmengdene det var snakk om.

Mikrobiolog Emanuel Goldman skriver i Lancet at faren for å smittes slik er liten. En infisert må hoste på en flate du tar på like etterpå, men selv da er det liten sjanse.

I det kjente utbruddet i et call center i Sør-Korea, ble folk i niende etasje smittet. Ansatte i de andre etasjene som tok på de samme heisknappene og delte lobby, ble ikke syke.

Ekspertene underdrev risikoen for luftsmitte innendørs. Og de overdrev faren for å smittes av appelsinene vi kjøper på Extra.

Folk kan trygt åpne posten og ta på dagligvarene. Det er nær kontakt over lengre tid som er avgjørende. Og du bør teste deg om du har kysset, klemt og hengt lenge med en smittet, også om det var utendørs.

Men vi kan ikke forvente at unge lar være å feste de neste to årene. Da er det bedre å legge opp til tryggest mulig møter.

Skal man møtes, er parken eller stranden best, og det er mye bedre enn hjemme eller på et trangt utested.

Selv om man er ute, må man fortsatt holde avstand, vaske hendene, begrense antallet og være hjemme ved symptomer.

Men et eller annet sted må nye, unge studenter få lov til å bli kjent.

For vinteren kommer. Og med den utbrudd av virussykdommer. Det er når kulden tvinger oss til å møtes innendørs, dette kan bli riktig ille.

Skal det bli fest, må det bli før sommeren er over.

