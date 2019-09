KORTTIDSKONTRAKTER: VG har tidligere avdekket arbeidskontrakter med varighet på én dag i byggebransjen. Foto: Javad M. Parsa

Leder

Innleie av utlendinger

Flere er i jobb i Norge. Men det hjelper lite når mange av oppgavene utføres av innleide utlendinger på korttidsopphold.

Mantraet i Norge har vært «Hele folket i arbeid». Og her har vi levert godt. Norge har klart å utnytte store deler av arbeidskraften, som er blitt stadig bedre på grunn av massiv satsing på utdanning. Norske arbeidere er helt i verdenstoppen når det gjelder effektivitet.

De siste ti årene har mange bekymret seg for at andelen som jobber har gått ned. Men i det siste har regjeringen kunnet skryte av at dette har snudd. Sysselsettingsandelen har økt fra begynnelsen av 2018.

Men fortsatt dekkes mye opp av arbeidsfolk som ikke er bosatt i Norge, ifølge LO-økonomene, som denne uken la frem sine anslag for norsk økonomi før statsbudsjettet.

Det nye det siste året er at Norge har fått en stor økning av folk på korttidsopphold fra EUs medlemsland i øst.

Statistikken viser at innvandringen til Norge er den laveste siden EU-utvidelsen i 2004. Men samtidig kommer stadig flere på opphold på under seks måneder. Disse blir ikke en del av innvandringsstatistikken.

Ifølge LO har antall ikke-bosatte lønnstakere økt med rundt 10 000 det siste året. De ansettes stort sett i tre næringer: bygg og anlegg, industri og forretningsmessig tjenesteyting (som inkluderer utleie av arbeidskraft). Dette er samtidig blant de næringene som bidrar mest til sysselsettingsøkningen i Norge nå.

Etter finanskrisen ble det mer og mer vanlig med innleie i bygg og anlegg. LO advarer nå mot den samme tendensen i industrien. Her har bruken av egne ansatte gått kraftig ned siden oljeprisfallet. Innenfor bygging av plattformer og skip var det 25 000 sysselsatte i 2014. Nå er nesten 10 000 borte.

Og det trengs selvsagt en del innleie i bransjer hvor det svinger fra oppdrag til oppdrag. Men innleie brukes nå mer i industrien enn tidene skulle tilsi.

LO minner om forholdene i anleggsbransjen, hvor bruken av innleid arbeidskraft har vært fulgt av sosial dumping, svakere produktivitetsutvikling og useriøsitet.

Det er bekymringsfullt om nok en bransje går denne veien. For dette er jobber som kunne blitt varige, produktive arbeidsplasser til folk bosatt i Norge.

Det er en sentral del av den norske modellen. Hele folket skal i arbeid, i faste og trygge jobber.

