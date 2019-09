SYKKELSTREIK: Fra i dag er 195 Foodora-syklister tatt ut i streik i Oslo og Trondhem, og det er varslet en opptrapping til 250 bud den 2. oktober. Foto: Ola Vatn / VG

Leder

Viktig arbeidskamp for vår tid

Vi støtter Foodora-syklistenes streik. Den er viktig, både for den enkelte arbeidstaker, og for den norske arbeidslivsmodellens fremtid.

«Markedsøkonomien vil kreve hard regulering framover. Uregulert fungerer den ikke, det vet vi jo», sier den kjente ledelsesforskeren Kjell Nordström til Dagens Perspektiv. Nordström, med bøker som «Funky Business» og «Karaoke-kapitalisme» i beltet, har selvsagt rett i det.

Ideen om en helt «fri» markedsøkonomi er en meningsløs utopi klekket ut på tungt ideologiske liberalistseminarer, frikoplet fra virkeligheten.

Den «nye» økonomien – av noen kalt «delingsøkonomi – er også underlagt denne jernloven. For en drøy måned siden tok Fellesforbundet ut syklistene i det populære matleveranse-selskapet Foodora ut i streik, da selskapet sa nei til de ansattes krav om tariffavtale. Det er en viktig arbeidskamp for vår tid.

For selv om kapitalismen alltid er i utvikling – og det er nettopp det som gjør den så genial – gjelder de samme prinsippene. De hardtarbeidende og miljøbevisste Foodora-syklistene har som ansatte i et selskap krav på samme behandling som alle andre arbeidstakere. En tariffavtale er en selvsagt rettighet i en bedrift som opererer i Norge.

Lite er «nytt» med den grenseløse og digitale delingsøkonomien. De samme reglene som i den øvrige økonomien må gjelde. Selskapene skal betale skatt, og de ansatte skal ha ryddige arbeidsforhold og en lønn det går an å leve av. Det er en avgjørende verdi ved Norge, et av verdens beste land å leve og bo i – et land preget av høy tillit, små forskjeller og ryddige forhold på arbeidsmarkedet.

Det må fortsette. Trepartssamarbeidet, som regulerer arbeidslivet i Norge, er basert på ansvarlighet og tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, gir oss et unikt fortrinn i den globale konkurransen. Samarbeidet mellom partene er også en effektiv måte å holde radikale og uansvarlige krefter i sjakk.

Foodora-ledelsen har ved flere anledninger understreket at de er for tariffavtale for sine ansatte, brorparten av dem deltidsansatte, mange i 20-årene. Det er bra. Kampen står om innholdet og betingelsene i avtalen, og hvem som skal omfattes av tariffen.

Vi støtter den pågående streiken, både for syklistenes egen del, men også for den norske arbeidslivsmodellen – et av de vakreste og mest siviliserende aspektene ved Norge som samfunn og nasjon.

