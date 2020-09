UNG KRIM: – Forebygging krever, slik Håvard Stamsø-Ellingsen (t.h) skriver, bred innsats, skriver justisminister Monica Mæland. Foto: Naina Helén Jåma, VG/Oslo Røde Kors

Jeg er enig, Håvard!

I sitt innlegg i VG 3. september bekymrer Håvard Stamsø-Ellingsen, leder for ungdomshuset Fellesverket Sentrum, seg for ungdomskriminalitet. Jeg deler hans bekymringer og er enig – straff er ikke forebygging.

MONICA MÆLAND, justis- og beredskapsminister (H)

Barne- og ungdomskriminaliteten er lav i Norge. De fleste ungdommer begår ikke lovbrudd. Dette tyder på at det forebyggende arbeidet i hovedsak, virker.

Likevel er jeg bekymret for ungdom som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet. Dette er en liten gruppe, men de gjør stor skade på seg selv og andre og skaper utrygghet i lokalmiljøene. Flere aktører i straffesakskjeden har bedt om mer effektive virkemidler overfor denne gruppen for å forebygge ny kriminalitet.

I tråd med barnekonvensjonen skal frihetsberøvelse av barn skal være en siste utvei. Dette er bakgrunnen for at ungdomsstraff og ungdomsoppfølging ble innført sommeren 2014. Dette er reaksjoner i frihet, i regi av konfliktrådet.

I fjor høst kom evalueringen av disse to reaksjonene. Den viser at mange unge får hjelp, men at det også er utfordringer. Blant annet tar det for lang tid fra lovbrudd til reaksjon. Videre mangler det tilstrekkelige tiltak for å hjelpe ungdommen.

Med bakgrunn i evalueringen og innspill blant annet fra de som følger opp ungdommene, har departementet utarbeidet forslag til endringer som er sendt på høring.

De som begår gjentatt eller alvorlig kriminalitet har ofte sammensatte utfordringer, lever i familier med store levekårsproblemer og har behov for hjelp fra flere instanser. I en del tilfeller kommer hjelpen for sent og er for lite koordinert. Evalueringen viste særlig at det at mangler behandlingstilbud til ungdom som har problemer med rus, psykiske helse, volds- og aggresjon og skadelig seksuell atferd. Dette melder også Konfliktrådet Oslo.

Dessverre har vi sett eksempler på at ungdom får begå alvorlige lovbrudd over år uten at noen klarer å stoppe dem.

Forslagene som nå er ute på høring, vil skape diskusjon og engasjement. Håpet er at de som har synspunkter kan gi høringsuttalelser. Med mange gode innspill, vil det endelige forslaget bli bedre.

Kriminalitet kan ikke bekjempes i justissektoren alene. Da de nye straffereaksjonene ble vedtatt, var det en uttalt forutsetning at alle gode krefter lokalt trekker sammen – barnevern, helse og opplæring.

Forebygging krever, slik Håvard Stamsø-Ellingsen skriver, bred innsats.

Publisert: 04.09.20 kl. 13:02

