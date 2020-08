SKJEV STØTTE: – Brukes coronamidler til en favorisering av private kinoer på bekostning av kommunale kinoer? Svaret er ja, skriver Torolf Kroglund. Foto: FRODE HANSEN

Kulturkommuner med sprekk i grunnmuren

Favorisering av private foran kommunale kinoer i corona-støtte viser til en skjev og mangelfull forståelse for kulturpolitikk i distriktene.

TOROLF E. KROGLUND, kultursjef i Risør

De fleste kinoene i Norge er kommunale. De siste årene har imidlertid flere, spesielt i de store byene, blitt private eller organisert som kommunale foretak og A/S. Fremdeles er godt over halvparten av landets kinodrift kommunenes ansvar, spesielt ute på landet i de mindre kommunene hvor dette nettopp sikrer et kinotilbud som en del av den kulturelle grunnmuren.

I Stavanger Aftenblad kunne man i sommer lese om kinosjefen i Bryne som fikk avslag på sin søknad om corona-kompensasjon fordi kinoen i Bryne er kommunal. Han måtte se på at nabokinoene i Haugesund og Stavanger fikk store summer i korona-kompensasjon, fordi de var private, eller organisert som kommunale foretak eller A/S. Urettferdig, synes kinosjefen i Bryne, som hadde akkurat samme tapet som nabokinoene. Myndighetene hadde stengt ned kinoen i flere måneder og i sommer har det vært lov til å ha mindre enn halv sal.

Bryne kino tapte én million kroner, men må se lenge etter kompensasjon, mens de private kinoene får hevet penger etter seg. Vi har det samme problemet i Risør. Mens den private kinoen i Arendal (vår nærmeste konkurrent på publikum) kan søke om millioner av statlige støttemidler får ikke vi engang være med i søkeprosessen. De øvrige midlene som kommunene får synes å styres mot helt andre deler av kommunebudsjettet enn kultur.

Det kan argumenteres at private kinoer har måttet permittere. Vel, vi får ikke permittere, og lønnsutgiftene er som før. Tapet er ikke mindre, snarere tvert imot.

Brukes coronamidler altså til en favorisering av private kinoer på bekostning av kommunale kinoer? Svaret er ja. Det er oppsiktsvekkende nok. Men peker det også på en litt større og mer overordnet skjevhet i synet på hva kultur og kulturpolitikk i hele landet egentlig er?

Risør og Røros er kjent som kulturkommuner. Røros er på topp på kulturindeksen hvert år, og Risør er i toppen fra Agder. To bittesmå kommuner som gjennom ti-år har satset på kultur. Hvordan har de satset på kultur? Jo, gjennom kommunens budsjett. Ved å ha en kultursjef. Ved å ha en grunnmur av kommunalt drevet kulturtilbud. Risør var en av de første kommunene ute i distriktsnorge som fikk et kulturhus. I dette kulturhuset ble det tidlig vedtatt at både bibliotek og kino skulle holde til. Slik er det også i dag.

Men, for kinoen går nå alarmen. Det er ikke fordi det generelt går så dårlig. I 2016 var det i Risør, som for alle landets kinoer, rekordår med et stort publikum og overskudd i budsjettet. Nei, det er ene og alene coronaen som har radert ut publikumet. Vi vet ikke når de kommer tilbake. Det er staten som har stengt dørene og dermed har alle filmdistributører sittet på gjerdet (ikke minst de som kommer fra Hollywood og et av de verst rammede landene i verden: USA). Det er dermed få filmer å faktisk vise et publikum som må sitte på hvert tredje sete, annenhver rad i glisne saler. Poenget gjelder forøvrig på samme vis kommunale vs private kulturhus i det ganske land. Kulturhusene står enda tommere.

Den åpenbare favoriseringen av private kinoer foran kommunale kinoer står i motsats til en kulturpolitikk som går helt tilbake til 1913 hvor nettopp kommunal drift av kino ble den særnorske modellen. Trass i at en rekke studier påpeker at det å ta deler av kommunens drift over i A/S og foretak har vist seg å være negativt i nær sagt alle forsøk. I Risør må vi nå likevel vurdere om vi må gjøre kinoen om til et A/S eller kommunalt foretak; bare for å i det hele tatt få lov til å motta samme støtte som de private, ikke minst vår hovedkonkurrent om publikum i Arendal som staten altså ser ut til å favorisere.

Hvem er taperne i en slik kulturpolitikk? Det er kulturlivet ute i kommune-Norge, i distriktene; på steder som Risør og Røros og Bryne, Lillesand, Lillehammer osv. Når all kulturpolitikk både i corona-tider og ellers gjennom Kulturrådet handler om å stimulere «det frie kulturfeltet» med sine mange lag og foreninger, festivaler og arrangører så er det i og for seg fint og noe vi alle heier på. Men, ikke når det går på bekostning av den kommunale grunnmuren i kulturen. For, min spådom er at kulturen ute i distriktene ikke greier seg uten nettopp den kommunalt drevne kulturen. Samspillet mellom det frie kulturlivet, frivilligheten og alle lag og foreninger og kulturkontor, kino, bibliotek, kulturskole, kulturhus utgjør nettopp det som er norsk kulturliv.

Staten og stortingspolitikere av alle farger må rydde opp i skjevfordelingen mellom privat og kommunal kino, og med det også kanskje belyse en forståelse av hva kultur ute i distriktene egentlig er for noe.

De må ikke glemme at ryggraden i norsk kultur – om en skal se hele landet – er kommunal.

