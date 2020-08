STØTTER FORSLAG: – Søskenbarnekteskap har ikke noe å gjøre i et liberalt samfunn som det norske, skriver Arina Aamir. Foto: PRIVAT

«25 under 25:» Forby søskenbarnekteskap!

Høyres programkomité vil forby søskenbarnekteskap. Forslaget er ideelt i kampen for å få slutt på alle tvangsekteskap.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ARINA AAMIR, styremedlem i Aker Unge Høyre

I dagens samfunn og i dagens Norge er det tillatt å gifte seg med sine søskenbarn. Uansett om de fleste partier er imot søskenbarnekteskap, er det aldri blitt stemt over på Stortinget, og per dags dato godtar den norske loven et ekteskap mellom en fetter og en kusine.

Ekteskap mellom søskenbarn er noe som var vanlig for over 100 år siden, men i dag blir det sett på som noe uvanlig og en ukultur. Den aller viktigste grunnen til at det bør bli innført en lov mot søskenbarnekteskap er den medisinske grunnen. Det er over dobbelt så stor sjanse for at barnet ditt blir dødfødt eller får medfødte funksjonshemminger om man har foreldre som er i familie, enn om man har foreldre som ikke er i slekt. En rapport laget av Folkehelseinstituttet viser at det er 63 prosent større sjanse for at et barn blir dødfødt om barnets foreldre er i nær slekt, enn om de ikke er det.

les også Høyres programkomité vil forby søskenbarnekteskap - kan bli flertall

Hvordan kan den norske loven og de norske politikerne godta ekteskap mellom søskenbarn når det er bevist hvor store konsekvenser det kan ha for deres fremtidige barn?

Tvangsekteskap i Norge er ulovlig, men det skjer likevel, og i de aller fleste tilfeller skjer tvangsekteskap innad i familien. Foreldre tvinger i enkelte tilfeller sine barn til å gifte seg med sitt søskenbarn i hjemlandet sitt.

Det er to hovedgrunner til at dette skjer. Den ene grunnen er at det å inngå et ekteskap i familien vil være en enkel måte å få bosatt flest mulig slektninger i Norge, noe som ellers ville vært utrolig krevende å få til. Den andre grunnen er at enkelte familier har en slik kultur hvor det ikke er tillatt å gifte seg andre steder enn i sin familie.

Når en person får så mye press og trusler fra sin egen familie, blir det vanskelig for vedkommende å si nei til ekteskapet. Det er i slike tilfeller en lov mot søskenbarnekteskap ville vært en god idé. Det er viktig å legge til at ikke alle tilfeller av søskenbarnekteskap er tvang, men mange av dem er det.

les også Abid Raja om tvangsekteskap: Et forbud mot søskenbarnekteskap er ikke løsningen

Norge er et liberalt samfunn, og det norske samfunnet gir utrolig mye frihet. Men hvis denne friheten betyr at du skal utsette dine fremtidige barn til å ha 63 prosent større sjanse for å bli dødfødt, eller hvis denne friheten betyr at du tvinger dine barn til å gifte seg med sitt søskenbarn mot deres egen vilje, bør også denne friheten ha begrensninger.

Søskenbarnekteskap har ikke noe å gjøre i et liberalt samfunn. Det er farlig på så mange måter, og et slikt ekteskap kan ramme veldig mange uskyldige mennesker på en utrolig negativ måte. Bør man da se på en slik type ekteskap som frihet, fremfor å tenke på det ansvaret vi som nasjon har for befolkningen?

De aller fleste partier i Norge er imot søskenbarnekteskap, likevel er det ingen som har turt å gå frem i saken for å få til en lov mot dette, før Høyres programkomité gjorde det nå. Det er på tide å ta ansvar og sørge for at det blir en lov mot søskenbarnekteskap i Norge, slik at norske borgere ikke blir giftet bort mot sin vilje og at uskyldige barn ikke trenger å bli medfødt med funksjonshemminger som kunne vært unngått om det norske samfunnet tok mer ansvar.

Publisert: 26.08.20 kl. 14:03

