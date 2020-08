GÅR HAN? – Noe må skje. En løsning kan være at Tangen frivillig trekker seg. En edruelig vurdering av situasjonen ville ha fått Tangen til å trekke denne slutningen selv, skriver kronikkforfatteren. Foto: Krister Sørbø

Tynnslitt tillit

Det er ingen god grunn til at Norges Bank skal styre det som populært kalles Oljefondet.

MARIUS GUSTAVSON, redaktør liberal.no

Norges Bank er en sentral bærebjelke i det norske styringssystemet. Ifølge banken selv har den tre kjerneoppgaver: pengepolitikk, finansiell stabilitet og kapitalforvaltning.

Disse oppgavene er ikke uvanlige for en sentralbank. Det som er uvanlig er at sentralbanken, i sin rolle som kapitalforvalter, er gitt i oppgave å forvalte et enormt offentlig investeringsfond — faktisk det største av sitt slag i verden.

Det er ingen god grunn til at Norges Bank skal styre det som populært kalles Oljefondet. Og da dette spørsmålet ble utredet, var anbefalingen å skille ut denne virksomheten.

Marius Gustavsen. Foto: Civita

Den største fare for enhver sentralbank er at ledelsen foretar seg noe som kan rokke ved tilliten til denne tunge institusjonen, og i forlengelsen av dette åpner opp for politisering av sentralbankens virksomhetsområder.

Det er nettopp dette som har skjedd i den såkalte Tangen-saken. Den har rokket ved tilliten til Norges Bank. Hvorvidt dette på sikt vil lede til økt politisering av sentralbankens tradisjonelt viktigste kjerneoppgave — pengepolitikken — er fortsatt et åpent spørsmål. Men den kan føre til krav om klarere politiske føringer av formuesforvaltningen — Norges Bank Investment Management (NBIM).

Sentralbanken er et offentlig styringsorgan. Den er gitt et mandat fra politisk hold. Samtidig er det viktig at den selv får treffe sine dag-til-dag-avgjørelser gjennom sin fagekspertise og sin skjønnsmessige bruk av virkemidler.

Som visesentralbanksjef Jon Nicolaisen uttrykker det har Norges Bank «stor grad av uavhengighet i sin bruk av virkemidler. Men målene banken skal styre mot, og rammene for hvilke virkemidler den kan benytte, settes av politiske myndigheter».

Historisk erfaring tilsier at pengepolitiske myndigheter treffer bedre beslutninger når de skjermes fra kortsiktige politiske krav og hensyn. Derfor er det viktig å ivareta sentralbankens «uavhengighet». Men denne uavhengigheten betyr på ingen måte at institusjonen ikke må stå til ansvar for landets innbyggere og politikere.

Denne beskrivelsen gjelder ikke bare sentralbankens mer tradisjonelle rolle (som rentesetter), men også i dens investeringsvirksomhet (som forvalter av vår felles oljeformue).

I likhet med tilliten til sentralbankens tradisjonelle kjerneområde — pengepolitikken — er det viktig at landets innbyggere og politikere har tillit til sentralbankens andre virksomhetsområde — fondsforvaltningen. Som Hanne Skartveit sier i en nylig kommentar i VG: «Dersom det er slik at et bredt politisk flertall ikke har tillit til rammene rundt han som skal forvalte Oljefondet, vår felles formue, så kan han ikke tiltre. Oljefondet er avhengig av folkets tillit – og av tilliten fra dem vi har valgt til å styre landet.»

Det at det i dag rokkes ved tilliten til sentralbanken og dens ledelse er i seg selv en umulig situasjon for en sentralbank å befinne seg i. Noe må derfor skje. En løsning kan være at Tangen frivillig trekker seg. En edruelig vurdering av situasjonen ville ha fått Tangen til å trekke denne slutningen selv. Problemet er at han så veldig gjerne vil besitte denne stillingen. Den har, ifølge ham selv, vært en «guttedrøm».

Man kan spørre seg om hvilke kvalifikasjoner en leder av Oljefondet egentlig bør ha. Det kan virke som om ledelsen ved Norges Bank har latt seg blende av Tangens renommé som hedgefondforvalter — og derfor har strukket seg svært langt for å lande en ansettelsesavtale med nettopp ham.

Tangen er sikkert en framifrå hedgefondforvalter. Men som Espen Henriksen ved BI påpeker: Selv om Tangen har vært god på det han har drevet med, er det ikke sikkert at han er god til det han skal drive med.

Henriksen mener Hovedstyret så langt ikke har gitt noe tilfredsstillende svar på spørsmålet om hvorfor nettopp Tangen er den rette for jobben. Det å lede arbeidet i Oljefondet — et indeksfond med høye etiske standarder — er ikke det samme som å drive et internasjonalt hedgefond.

Da den nye sentralbankloven ble diskutert og vedtatt i fjor sommer besluttet norske politikere å beholde forvaltningen av Oljefondet innenfor rammene av virksomheten til Norges Bank. Det ble blant annet begrunnet med behovet for «en grunnfestet forståelse av det norske samfunnet» og «lojalitet til eier av fondet, representert ved storting og regjering».

Det er muligens denne forståelsen av det norske samfunnet som mangler — og den politiske konteksten for fondets virksomhet. Selv om både fondsforvaltningen og pengepolitikken i stor grad er skjermet fra politisk press, opererer jo ikke Norges Bank og NBIM i et politisk vakuum.

Vi kan kanskje klandre Tangen for dårlig dømmekraft, men hovedkritikken bør nok rettes mot sentralbanksjef Øystein Olsen og Hovedstyret i Norges Bank. Det er ledelsen ved banken som har satt seg selv i denne vanskelige situasjonen, en situasjon ingen sentralbank — i det minste i et velfungerende demokratisk land — bør sette seg selv i.

Sentralbankloven sier at det er Hovedstyret som tilsetter sjefen for Oljefondet. Men samtidig ligger det en implisitt avtale til grunn for forholdet mellom en «uavhengig» sentralbank og folkevalgte organer. Denne «kontrakten» tilsier at sentralbanken ikke kan gjøre noe som rokker ved tilliten til institusjonen, for da settes ikke bare dens uavhengighet i spill, men dens samfunnskritiske funksjon blir samtidig svekket.

Akkurat dette poenget finnes det hyllemetervis av akademisk litteratur om. Og blant de som gjerne leser denne litteraturen mest flittig er nettopp sentralbankansatte – spesielt de som analyserer og forsker på pengepolitikk. Man kan derfor spørre seg hvorfor varselbjellene ikke har gått internt i institusjonen. Hva er det som har sviktet underveis?

Dette er muligens et spørsmål det blir opp til offentlige utredere og framtidige forskere å finne svar på. Men hvis vi ser bort fra de sentrale aktørene i denne pågående prosessen er det også et utenforliggende ansvarsforhold som til dels har sviktet. I et større perspektiv er det tross alt Stortinget som har satt sentralbanken i denne situasjonen ved å beholde Oljefondet som en del av Norges Bank.

Professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo, Einar Lie, forutså allerede i fjor sommer, da den nye sentralbankloven ble diskutert og vedtatt av Stortinget, at den kunne skape problemer for Norges Bank, fordi den «plasserer altfor mye ansvar hos sentralbanksjefen».

Han viser til det offentlige utvalget som ble ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem. Utvalget foreslo at Oljefondet skulle skilles ut fra Norges Bank fordi fondets og sentralbankens tradisjonelle oppgaver «er fundamentalt ulike». Ikke bare er de ulike, men som Lie understreker: «I antall ansatte, oppgaver og kompleksitet er fondet nå langt større enn den ’normale’ sentralbankaktiviteten.»

Med andre ord er sentralbankens «sidevirksomhet» større i omfang enn det som er institusjonens tradisjonelle oppgaver. Dette er en svært uheldig situasjon. Ikke bare fordi den overlesser sentralbankens ledelse med for mye ansvar, men også fordi det kan oppstå uheldige interessekonflikter mellom sentralbankens to viktigste virksomhetsområder. Dermed kan problemer knyttet til det ene virksomhetsområdet (fondsforvaltningen) slå over i og skape problemer for det andre virksomhetsområdet (pengepolitikken).

Lie mener vi «kunne fått en ryddigere styringsstruktur» ved å løfte Oljefondet ut av Norges Bank og «et rent finansfond kunne naturligvis vært underlagt akkurat samme mandat og styring fra regjering og storting som dagens fond».

Dette virker i dag klarere enn kanskje noen gang tidligere. Et mulig resultat av «sentralbanksaken» — som kanskje er det vi burde kalle denne saken — er at man løfter Oljefondet ut av sentralbanken og endrer tilsettelsesprosessen for framtidige ledere av fondet. Det vil være tilrådelig og, kan det vise seg, politisk nødvendig.

Publisert: 21.08.20 kl. 17:00

