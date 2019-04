Foto: MORTEN MØRLAND

Matadorer i maktkamp

I dag står det to matadorer på arenaen i Spania, Pedro Sánchez og Pablo Casado. En av dem blir landets neste statsminister.

Begge har med seg mer eller mindre pålitelige picadores til denne politiske gladiatorkampen. Det er assistenter som kan påføre motstanderen skade med sine stikk. Når støvet har lagt seg og kampen er avgjort trenger vinneren deres støtte.

Både sosialdemokraten Sánchez og den konservative Casado vil trenge støtte fra flere mindre partiers støtte for å sikre flertall i Cortes, nasjonalforsamlingen i Madrid. En mindretallsregjering kan bli kortvarig. Dagens valg er det tredje på fire år og landets står overfor store utfordringer som krever en handlekraftig regjering.

Ikke siden demokratiet ble etablert i 1975, etter tiårene med Franco-diktatur, har Spania sett en mer polarisert og bitter valgkamp. Dagens valg fremstilles som eksistensielt. Det handler om nasjonal enhet, tilhørighet i Europa og om selve demokratiet.

En altoverskyggende utfordring er Catalonias kamp for selvstendighet. Catalonia er en velstående og særdeles viktig region i Spania. Et overveldende flertall stemte ja til løsrivelse i en folkeavstemning i 2017, men valgdeltagelse var bare 43 prosent etter at neisiden oppfordret til boikott og spanske myndigheter forsøkte å stanse avviklingen. Spansk høyesterett erklærte valget for ulovlig og separatistlederen er nå stilt for retten. De er anklaget for oppvigleri og opprør.

Høyresiden anklager statsminister Pedro Sánchez for å være ettergivende i møte med separatistene. Høyre-leder Pablo Casado snakker om en eksistensiell trussel og at demokratiets fiender er venstresidens naturlige allierte.

Dette er bare ett eksempel på en uvanlig krass og fiendtlig tone i valgkampen. De etablerte partiene utfordres av radikale populistiske partier og resultatet blir en sterkere polarisering og et hardere ordskifte.

Siden 1975 har Spania vært et moderat, liberalt og stolt demokrati. Et konservativt parti, Partido Popular (PP) og et sosialistisk parti (PSOE) har vekslet på å ha regjeringsmakt. Spania har vært trygt forankret i EU og har gjort enorme fremskritt, politisk, sosialt og økonomisk.

Nå er stabiliteten forsvunnet. Etter finanskrisen, en boligboble som sprakk, en serie korrupsjonssaker og langvarig høy arbeidsledighet, har mange mistet tillit til de etablerte partiene. Til sammen har PSOE og PP i dag bare knapt 50 prosent oppslutning.

Spanierne virket lenge immune mot ytterliggående høyrepopulisme, lik den som har hjemsøkt andre europeiske land. Det ble sagt at de var blitt grundig vaksinert på grunn av erfaringen med Francos form for nasjonalisme. Men på få måneder har Vox, et nasjonalistisk parti på ytre høyre fløy, vokst seg sterke. For første gang har det moderate PP fått en sterk rival på høyre flanke.

Når de store partiene svekkes blir det nødvendig å bygge koalisjoner for å få et styringsdyktig flertall. Det har vist seg svært krevende. Valget i 2015 resulterte i et politisk kaos med partier som ikke klarte å samarbeide. Et nytt valg ble avholdt året etter i et forsøk på å bryte en fastlåst situasjon. I fjor falt Mariano Rajoys høyreregjering etter at et flertall i Cortes støttet et mistillitsforslag. Sánchez dannet en mindretallsregjering som bare besto i ni måneder.

Sosialistpartiet har klart seg best i den politiske stormen. I et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene har PSOE en oppslutning på 29 prosent. Det konservative PP, ledet av Casado, måles til 20 prosent. Det liberale Ciudadanos har 15 prosent, det populistiske venstrepartiet Podemos 13 prosent og det høyreradikale VOX 11 prosent. De andre stemmene fordeler seg på regionale partier, inkludert de katalanske.

Et mulig regjeringsalternativ er et samarbeid mellom sosialistpartiet og Podemos. De vil ikke oppnå parlamentarisk flertall, hvis dagens meningsmålinger er riktige. Det vil heller ikke et bredt samarbeid på høyresiden med PP, Ciudadanos og Vox. En tredje mulighet er at sentrumspartiet Ciudadanos velger å samarbeide med Sánchez. Men de vil ikke sitte i en regjering som er avhengig av katalanske separatisters støtte.

Det kan ta måneder med forhandlinger før Spania får en ny regjering. Et fjerde nyvalg på like mange år er ingen løsning. I stedet må spanske partier lære samarbeidets kunst, til landets beste.

