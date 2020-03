Foto: Roar Hagen

Verden ble advart

Noen så det komme. Vi ble varslet på forhånd. Men verden var ikke forberedt på en pandemi som corona.

I høst kom rapporten “En verden i fare”. Den internasjonale ekspertgruppen skrev at det var en svært reell trussel, “en akutt risiko”, for en dødelig pandemi som spredde seg raskt over landegrensene. De mente at verden ikke var forberedt på en ødeleggende globale pandemi som ville ta liv, føre til ustabilitet og snu økonomien på hodet.

Vi er der i dag. Vel et halvt år senere.

Covid-19 er en varslet katastrofe. Den ukjente, smittsomme sykdommen som sprer seg hurtig over landegrensene og som brått og fullstendig forandrer måten vi lever på.

For fire år siden konkluderte en annen uavhengig kommisjon, ledet av det amerikanske medisinske akademi, at det store utbruddet av ebola hadde avslørt alvorlige mangler i det internasjonale systemet som skal forhindre og svare på utbrudd av smittsomme sykdommer.

Nå får vi også tydelig demonstrert det eksperter tidligere har påpekt: Det er langt mer effektivt og kostnadsbesparende å bygge et vern mot katastrofale pandemier enn å reagere i ettertid.

Rådet til politiske myndigheter var klart: Oppgrader helsevesenet i fattige land. Det er viktig for å oppdage utbrudd tidlig og sette inn de nødvendige tiltak for å hindre spredning. Samtidig er det viktig å bruke større ressurser på forskning og utvikling av vaksiner. Ikke minst er det viktig å styrke Verdens helseorganisasjons (WHO) evne til å handle hurtig når det kreves.

WHO blir i blant kritisert for å handle for sent, som for eksempel mot ebola i Afrika. Men organisasjonen kan bare handle effektivt hvis medlemslandene deler informasjon og stiller tilstrekkelig ressurser til rådighet.

Problemet er at mange land bidrar alt for lite til WHO. Det globale beredskapsfondet, som gir WHO mulighet til å reagere umiddelbart når epidemier bryter ut, er underfinansiert. Før coronautbruddet sto det vel 90 millioner dollar på fondet.

USA står ikke på listen over 22 bidragsytere. Tyskland bidrar alene med en tredjedel. Norge er på åttende plass blant bidragsytere, foran Kina. Norge har lenge vært en stor bidragsyter til globale helsetiltak og vaksinasjonsprogrammer.

10. februar, da hele verden visste om virusutbruddet i Kina, la Donald Trumps administrasjon frem budsjettforslaget for 2021. Det hvite hus ønsker, ifølge Foreign Policy, å kutte halvparten av USAs bevilgninger til Verdens helseorganisasjon og totalt redusere bidraget til global helse med tre milliarder dollar.

USA støtter andre viktige helseinitiativ, som den internasjonale vaksinekoalisjonen. Dette er organisasjoner som supplerer arbeidet i Verdens helseorganisasjon. Men det finnes ingen erstatning for WHO. Hvis organisasjonen ikke fantes måtte vi ha funnet den opp.

En av helseorganisasjonens viktigste oppgave er å respondere på kriser som corona og samordne den internasjonale innsatsen. Dette er globale kriser som krever globale løsninger. Vi må lære av andres erfaringer. Vi trenger den beste internasjonale ekspertise.

I dag forsøker alle land på ulike vis å stanse spredningen av coronaviruset. Det vedtas krisepakker i nasjonalforsamlingene for å hindre økonomisk sammenbrudd. Nå får virkelig se hvordan epidemier truer vår økonomi og sikkerhet. Det var også en varslet konsekvens.

Det startet i Kina. Men i dag er Europa blitt corona-krisens episenter. I vår del av verden øker antallet smittede. I sørøst-Asia er tendenden fallende eller stabiliserende. Taiwan som har nærmere kontakt med Kina enn noe annet land har bare 59 bekreftede tilfeller og ett dødsfall. Faren er ikke over, men utbredelsen av viruset ser ut til å flate ut i Sør-Korea, Hongkong, Singapore og Japan.

Et fellestrekk er at disse asiatiske land var svært godt forberedt og har et velfungerende helsevesen. De lærte av SARS-epidemien i 2003. De innførte straks reiserestriksjoner. De gjennomfører omfattende testing, sporer smitte og har strenge karanteneregler.

Tidligere statsminister og generalsekretær i Verdens Helseorganisasjon, Gro Harlem Brundtland, er en av to ledere for den uavhengige ekspertkommisjonen som skrev rapporten “A World at Risk” i september 2019. Verden må være føre var og etablere bedre systemer for å oppdage og kontrollere utbrudd, het det i rapporten. -For lenge har vi tillatt en syklus av panikk etterfulgt av forsømmelse. Vi mobiliserer når det er nødvendig, men fortrenger i ettertid.

Verdenssamfunnet må bruke mer på helsesikkerhet. Det vil redde utallige liv. Prisen for å reparerer skadevirkningene av en pandemi er uendelig mye større enn fornuftige investeringer for å hindre og isolere utbrudd.

