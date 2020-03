Foto: Roar Hagen

Italia: portforbudet forlenges

Italienere nord i landet rekker ikke å gi sine kjære en anstendig begravelse. Rekordmange dør hvert eneste døgn. Men rekordmange blir også friske.

Det kommer sterke bilder fra Italia nå. I Bergamo i regionen Lombardia, coronavirusets episenter, har soldater overtatt for begravelsesbyråene. Krigsmetaforene kommer visuelt til uttrykk når militære kolonner med uniformerte biler kjører døde kropper til naboregionene for kremasjon.

Kapasiteten ved krematoriene er sprengt. På ti dager har man kremert flere enn det som er normalen for et halvt år.

Mens jeg snakker med en venninne i Palermo på telefonen, forteller hun at det kommer nyhetsmeldinger på statskanalen RAI om at behandlingssituasjonen i Lombardia holder på å bryte helt sammen.

«Vi er ved et punkt hvor vi ikke kan hjelpe flere syke», uttaler Lombardias president Attilio Fontana.

Regionen har et flunkende nytt sykehus med 200 plasser klar for bruk – men mangler bemanning. Også helseperpersonell er smittet. 13 leger er døde. Det er heller ikke flere respiratorer tilgjengelig. Nye pasienter må fraktes ut av regionen.

Så det kommer ikke som noen overraskelse når statsminister Giuseppe Conte varsler at portforbudet, som skulle opphørt 3. april, forlenges – «inntil videre».

Med en dødsrate på nesten 500 mennesker i døgnet, mer enn 40 000 smittede og nærmere 15 000 innleggelser, virker situasjonen i Italia fullstendig håpløs. Ifølge Reuters er det nå flere corona-dødsfall i Italia enn i Kina.

Bildet er heldigvis mer nyansert. Antallet friskmeldte har passert 4000. Fra onsdag til torsdag økte denne gruppen med over tusen nye tilfeller. Også det er rekord. Erfaringene fra Nord-Italia viser at tiltakene nytter.

Italienske helsemyndigheter offentliggjorde torsdag en modell som beregner at smittetoppen kommer rundt 25. mars. I perioden frem til 15. april vil det stabilisere seg. Forutsatt at folk fortsetter å følge smittevernrådene og holder seg hjemme.

Norditalienere som frykter corona har imidlertid begynt å flykte sørover. Faren for at noen kan ta med seg smitten er stor. Sør-Italia og øyene Sardinia og Sicilia har så langt unnsluppet ukontrollert spredning av viruset. Skrekkscenarioet er norditalienske tilstander i sørlige regioner som ikke har et like utbygd helsevesen.

Derfor var Sicilias regionpresident Nello Musumeci tidlig ute og stengte adkomsten til øya. Militære ble utplassert på flyplasser og i havnebyen Messina, som er knutepunkt for ferje- og skipstrafikken til og fra fastlandet.

Ifølge min venninne i regionhovedstaden Palermo var det et kontroversielt anliggende, og Musumeci ble oppfattet som lettere hysterisk. I dag er det ingen som synes det var en overspent handling.

Per nå har Sicilia 350 smittede. Fire er døde. På øya bor det like mange mennesker som i hele Norge, flateinnholdet er det samme som gamle Nord-Trøndelag fylke. Så lenge det ikke finnes en vaksine, er fysisk isolasjon eneste metode mot smittespredning. Enkeltindivider, husstander, byer, provinser og regioner må avgrenses.

Å sette 60 millioner individualister i karantene kunne blitt et forfeilet eksperiment. Men statsminister Giuseppe Contes drakoniske strategi har møtt forståelse i befolkningen.

Ikke bare det: Den ukjente jusprofessoren som motvillig ble Italias regjeringssjef for snart to år siden er blitt en samlende figur. En nasjonal landsfader med en personlig popularitet ingen italiensk statsminister tidligere har kunnet vise til. Ifølge en meningsmåling i avisen La Repubblica torsdag har han støtte fra 7 av 10 italienere.

Samtidig faller begeistringen for EU til et bunnivå. Oppslutningen om det solidariske EU-prosjektet har tradisjonelt vært høy i Italia. Så stor at populistiske politikere har måttet spise i seg antieuropeisk retorikk ytterliggående krefter i andre land har gjort seg fete på.

Men da Italia meldte inn et akutt behov for medisinsk utstyr i henhold til EUs krisemekanisme, var responsen null. Tyskland svarte tvert om med eksportforbud av medisinsk materiell. Avslaget kom på toppen av en migrantkrise italienerne opplever de har måttet takle alene.

Italia kan heller ikke føle seg trygg på Den europeiske sentralbanken lenger. Mens forrige banksjef Mario Draghi mobiliserte finansiell støtte for eurosonens tredje største økonomi gjennom EUs såkalte stabiliseringsmekanisme, er tonen fra den nye ECB-sjefen, Christine Lagarde, en annen.

På spørsmål om å kommentere Italias kolossale økonomiske utfordringer i coronanens tid, svarte hun at det ikke var hennes jobb å holde landet i euroen.

Dermed føk renten på utenlandske statsobligasjoner i været. Og med det en formidabel økning av den italienske statsgjelden, som allerede er 1,3 ganger større enn BNP.

For noen dager siden fikk Italia likevel etterfylt noen tomme nødlagre med medisinsk utstyr. Forsendelsen – til sammen 31 tonn – brakte også med seg nye respiratorer og et helt legeteam.

Det fullastede flyet fra China Eastern Airlines kom fra Shanghai.

Publisert: 19.03.20 kl. 19:13

