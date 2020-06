FORVALTER AV TILLIT: – Mer enn hans evner som aktiv hedgefond-forvalter er det Nicolai Tangens evne til å forvalte tillit fra det norske folk, som avgjør om vi kan fortsette med verdens mest vellykkede, felles forvaltning av en statlig finansformue, skriver kronikkforfatteren. Foto: Krister Sørbø

Tillit er viktigere enn Tangen

Det norske statlige pensjonsfondet er verdens største og investerer betydelig i internasjonale finansmarkeder. Likevel er verdiene i fondet i all hovedsak skapt av politiske beslutninger, og ikke av en aktiv finansforvaltning.

MARIANNE MARTHINSEN, stortingsrepresentant (Ap)

Jeg har stor respekt for oppgaven som leder av pensjonsfondet, og Norge har vært heldig som har hatt dyktige personer i jobben. Men hvem som leder fondet har vesentlig mindre betydning enn hvilken politikk våre folkevalgte til enhver tid fører.

Det er politiske valg som avgjør hvor mye som kan sette inn i fondet. De detaljerte retningslinjene for hvordan pengen skal plasseres, er også politisk bestemt. Pensjonsfondet har et svært begrenset handlingsrom til å ta egne beslutninger. Trauste norske politikere, godt støtte av norske byråkrater, er derfor langt viktigere for størrelsen på fondet enn hvem som leder det.

Dette kan det være nyttig å minne om i tilknytning til debatten om ansettelse av ny sjef for fondet. Ikke minst fordi mange av de politisk beslutningen som gjør at pensjonsfondet i dag er verdt rundt ti tusen milliarder kroner har vært omstridte.

Marianne Marthinsen. Foto: Magne Antonsen

Da vi bygget opp olje- og gassvirksomheten på 1970-tallet, var det forslag om å selge oljefelt på rot til private eiere. Mange på høyresiden i norsk politikk støttet budskapet om å «la Nordsjøens skatter betale folkets skatter». Heldigvis ble dette ikke politikken. I stedet ble det et sterkt statlig eierskap og gode skattesystemer rundt den norske oljevirksomheten. Uten store statlige inntekter ville det ikke vært mulig å bygge opp ett stort statlig fond.

Handlingsregelen har sikret at fellesskapet har brukt inntektene på en forsvarlig måte. Alle oljeinntektene settes inn i fondet. Det er bare den forventede realavkastningen som kan brukes. Så lenge handlingsregelen følges, vil fondet vare evig.

I dag er det er lett å glemme at regelen var svært omstridt da den ble innført i 2001. I årene som fulgte var Fremskrittspartiet i lange perioder det største partiet på meningsmålingene. Carl I. Hagen brukte nærmest enhver anledning til å harselere med ideen om å bygge opp et stort statlig fond i stedet for å bevilge mer til alle gode formål.

Handlingsregelen er også blitt forsøkt undergravd senere ved et stort antall forslag til nye finansieringsmekanismer. Fremskrittspartiet har vært pådriver for «utlandsbudsjett» mens Høyre i opposisjon presset på for lånefinansiert «prosjektfinansiering» av samferdselsprosjekter. Det siste eksempelet fikk vi da Solberg-regjeringen ville finansiere både store nye statlige bygg og forsvarsinvesteringer «under streken».

Faren med alle disse forslagene, er at de gir en bakvei inn til oljefondet. Demningen kan briste fordi det er så fristende å bruke kreative bokføringsgrep for å slippe unna de vanskelige avveiningene en ansvarlig pengebruk medfører.

Høsten 1997 fikk den daværende Arbeiderparti-regjeringen med nød og neppe på plass forskriften som gjorde det mulig for pensjonsfondet å kjøpe aksjer. Det var omstridt. Flere av partiene på Stortinget mente at fondet overhode ikke skulle investere aksjer, men fortsette med å plassere i trygge statsobligasjoner. Det er riktig at det hadde vært tryggere, men det ville også umuliggjort en eventyrlig verdiøkning for fellesskapet.

Og det var Stoltenberg-regjeringen som midt under finanskrisen, og på tross av politiske protester, fikk gjennomført at pensjonsfondet skulle øke andelen aksjer fra 40 til 60 prosent. Dette viste seg å være noe av det mest lønnsomme fondet noen gang har gjort.

Med tilslutning i Stortinget fastsetter finansdepartementet detaljerte instruksjoner om hvordan pensjonsfondet skal investere. Forholdet mellom aksjer og obligasjoner, hvilke typer aksjer, hvilke regioner og i hvilke valutaer. Rommet for å fravike denne «handlelisten» er lite. Derfor er det denne politiske fastsatte handlelisten som forklarer mer enn 99 prosent av variasjon i fondets avkastning. Når handlelisten er lang og detaljert, er det langt viktigere hvem som bestemmer handlelisten enn hvem som handler.

Det er viktig at vi har gode forvaltere i pensjonsfondet, men det er mye viktigere at vi har politikere som følger handlingsregelen, som fastsetter klare regler for aksjeinvesteringer, og som sikrer at det norske folk har tillit til forvaltningen.

«Hvis jeg ikke hadde fått jobben fordi jeg tjente for mye penger, er det litt som om noen som ikke får plass på hopplaget fordi de hoppet for langt», har Nicolai Tangen uttalt. Det er en underlig sammenligning.

Mer enn hans evner som aktiv hedgefond-forvalter er det Tangens evne til å forvalte tillit fra det norske folk, som avgjør om vi kan fortsette med verdens mest vellykkede, felles forvaltning av en statlig finansformue. Han har vist at han kan tjene mye penger som forvalter.

Det avgjørende nå er om Tangen makter å gjøre seg fortjent til tilliten som kreves for å være en god sjef for pensjonsfondet.

