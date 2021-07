Kommentar

Kina driver Japan nærmere USA

Av Ole Kristian Strøm

Foto: Roar Hagen

TOKYO (VG) Japan frykter at både den økte militære spenningen rundt Taiwan og den voldsomme rivaliseringen – teknologisk og økonomisk – mellom Kina og USA truer fred og stabilitet i denne delen av Asia.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Her i Tokyo-OL har enkeltes bruk av navnet «Taiwan» allerede vakt reaksjoner fra kinesisk side. «Kinesisk Taipei» er nemlig det offisielle navnet Taiwans idrettsutøvere konkurrerer under i olympiske leker.

Kina har de siste par tiårene bygd opp sin militære slagkraft betraktelig. Beijing insisterer på at de ønsker å forene Taiwan med fastlandet. Men vil det skje fredelig, eller gjennom en invasjon?

På mange måter er det kineserne som har drevet Washington og Tokyo nærmere hverandre.

I sin tale til 100-årsjubileet for det kinesiske kommunistpartiet nylig, lovte Kinas president Xi Jinping nok en gang å fullføre «gjenforeningen» med Taiwan. Selv om Beijing gjentatte ganger har uttrykt at dette skal skje på fredelig vis, sa samme Xi i januar 2019 at «vi vil ikke love å unnlate maktbruk».

Den økte kinesiske militære aktiviteten rundt Taiwan bekymrer Tokyo, fordi Taiwan ligger nær den sørvestlige enden av den japanske øygruppen.

Japans viseforsvarsminister snakket nettopp om en voksende kinesisk trussel og brukte ordet «aggressiv» om Kinas president. Han understreket behovet for «avskrekking» og sa at «vi må beskytte Taiwan som et demokratisk land».

Altså vil Japan slutte seg til et USA-ledet forsvar for dagens Taiwan – om det skulle bli krig.

Mens forholdet mellom Japan og USA ikke var det beste under Donald Trump, har Joe Biden forsøkt å gjenopplive den amerikansk-japanske alliansen – for å understreke at Japan fortsatt er hovedpilaren for USAs sikkerhetspolitikk i Øst-Asia.

De to landene har fornyet avtalen som gjør Japan til vert for amerikanske tropper – rundt 50.000 soldater i tallet. Både utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin har besøkt Japan. Det er sånt som legges merke til i Beijing.

Ikke uventet har disse møtene i stor grad handlet om Kina. Både i Washington og i Tokyo er det uro for Kinas stadig økende makt, både økonomisk og militært. Biden-administrasjonen har flere ganger understreket at de er villige til å forsvare Japan, inkludert de omstridte øyene som japanerne og kineserne er uenige om.

De små og ubebodde øyene nordøst for Taiwan er under japansk kontroll, men både Kina og Taiwan gjør krav på dem.

Dessuten er både USA og Japan opptatt av «økonomisk sikkerhet» for tiden. Da Japans statsminister Yoshihide Suga og Biden møttes første gang, diskuterte de blant annet hvordan en skal beskytte både kritiske forsyningskjeder og oppfinnelser og varemerker. De diskuterte også hvordan de skulle hindre at sensitiv teknologi kommer på kinesiske hender. Som en teknologisk stormakt har Japan forsterket sin posisjon som en uunnværlig alliert for USA.

Tidligere Google-sjef Eric Schmidt er en av dem som mener at Washington og Tokyo må samarbeide mer innen teknologi. Han hevder at Kina tar igjen USA på kunstig intelligens raskere enn man har trodd. Ifølge Schmidt vil USA miste sin lederposisjon på dette området til Kina i løpet av det neste tiåret.

Han mener derfor at amerikanerne må ha et mye nærmere samarbeid med japanerne – forskere, universiteter, regjeringen, selskaper – om de skal vinne den teknologiske konkurransen med Kina.

Japan har lenge tenkt sikkerhet i mer enn militære termer. Det skyldes delvis de militære begrensningene som de er pålagt gjennom sin pasifistiske grunnlov etter ydmykelsen under den andre verdenskrig. Derfor har Tokyo historisk sett prøvd å vinne tilliten hos andre asiatiske makter gjennom først og fremst handel og diplomati.

Men etter som Kina har vokst seg sterkere, har Japan sett seg nødt til å bevare sin regionale innflytelse på annen måte. Under Abe-regimet ble både forsvaret og den nasjonale sikkerheten styrket. Luringen Abe var også tidlig ute med å tenke økonomisk sikkerhet og gjøre dette til en viktig del av den nasjonale sikkerheten. Tanken er å finne mulige trusler mot sensitiv teknologi, som Japan har mye av.

Japan har praktisk talt forbudt offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi fra statlige kinesiske leverandører som Huawei og ZTE, og har gitt subsidier til japanske selskaper som utvikler 5G-nettet.

Det er ingen tvil om at Tokyo skjeler til USA når de gjør dette. Og USA har reagert positivt. Japan ses på som en uvurderlig partner for USA.

USA og Japan har i sommer også gjennomført felles militærøvelser som følge av den økte spenningen mellom Kina og Taiwan og bekymring over Kinas påståtte militære aktivitet.

USA har lenge ønsket et nærmere militært samarbeid, men Japan har vært begrenset av sin pasifistiske konstitusjon etter krigen. Abe-regjeringen tolket imidlertid grunnloven på nytt for å tillate Japan å forsvare allierte som ble angrepet.

Hvis det skulle bli krig om Taiwan, ville USA operere fra flybaser i Japan. Men det vil øke faren for at Tokyo vil bli dratt inn i konflikten, spesielt hvis Kina skulle prøve å eliminere flybasene som amerikanerne bruker.

Det er bare fem år siden titusen av japanere samlet seg for å protestere mot USAs militære nærvær på Okinawa. De mente at det var for mange amerikanske soldater på øya.

Det har vært en økende lokal uvilje mot det amerikanske nærværet etter at en 12 år gammel jente ble voldtatt av tre soldater i 1995. For å roe gemyttene i 2016, bestemte USA seg for å gi tilbake deler av landarealet de kontrollerer på Okinawa.