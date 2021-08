JUBILEUM: Det er 250 år siden Hans Nielsen Hauge (1771-1824) ble født. Sett i et historisk lys har han hatt enorm betydning for demokratiutvikling, folkeopplysning, lese- og skriveopplæring, samt sosialt, politisk, religiøst og næringsmessig entreprenørskap i Norge, skriver Truls Liland. FOTO: NTB Arkiv

Debatt

Norges ukjente samfunnsreformator

Ville det ikke vært underlig om en av de personene som har hatt størst innvirkning på det norske samfunnet, ikke ble anerkjent for dette?

TRULS LILAND, avdelingsleder, Hauge School of Management (NLA Høgskolen)

Han er blitt kalt en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie av forfatteren Karsten Alnæs. Ifølge Arne Garborg har han skapt det norske nittende århundre, Grundtvig sa at med ham våknet folkeånden i Norge og professor Francis Seiersted påpeker at den bevegelsen han startet var «med på å danne forutsetningen for et fungerende demokrati i Norge».

Alexander Kielland omtaler ham slik: «Vi har ikke hatt noen større enn Hauge, det er på tide det går opp for oss».

Det er 250 år siden Hans Nielsen Hauge (1771-1824) ble født. Sett i et historisk lys har han hatt enorm betydning for demokratiutvikling, folkeopplysning, lese- og skriveopplæring, samt sosialt, politisk, religiøst og næringsmessig entreprenørskap i Norge.

Truls Liland FOTO: David André Østby

Han blir hedret med en minnemynt av Norges Bank og etter mange års innsats har man klart å samle inn penger til å etablere et besøkssenter på gården der han vokste opp utenfor Fredrikstad. Forhåpentligvis kan årets jubileum være starten på en større anerkjennelse av hans innsats for demokrati, likeverd og bærekraftig næringsvirksomhet enn det vi har sett til nå.

Mange kjenner kanskje Hauge som en predikant som gikk Norge på kryss og tvers og dannet vennesamfunn etter hvert som mennesker responderte på forkynnelsen hans. Haugianerne, som de ble kalt, dannet grunnlag for den første folkebevegelsen i norsk historie. De hadde et brennende og sterkt engasjement for utdanning, velferd, næringsvirksomhet og politikk.

Hauge skrev en rekke bøker og skrifter og var Norges mest leste forfatter i sin samtid. Gjennom dette var han en meget viktig bidragsyter til lese- og skriveopplæringen i landet på attenhundretallet. Med nærmest to tomme hender startet eller restartet han mer enn 30 bedrifter og var sammen med sine venner engasjert i etableringen av ca. 150 virksomheter.

Det er gjort beregninger av professor Fritz Hodne ved Norges Handelshøyskole som tyder på at Hauge og hans venner bidro til å skape mellom 7.000 og 8.000 arbeidsplasser i perioden frem til 1828, i en tid hvor Norge hadde om lag 900.000 innbyggere. Sånn sett er han en av norgeshistoriens største og mest betydningsfulle gründere. Paradoksalt nok er han nok samtidig en av de mest undervurderte.

De haugianske virksomhetene skapte arbeidsplasser, bekjempet fattigdom og bidro til utvikling av lokalsamfunn. Den kristne likeverdstanken var helt sentral for Hauge og det var derfor naturlig å ansette mennesker med funksjonsnedsettelser og innsette kvinnelige ledere, selv om det var høyst uvanlig på denne tiden.

Men myndighetene så på Hauge som en farlig opprører som utfordret den etablerte samfunnsmodellen og den privilegerte elite. Han ble arrestert en rekke ganger for brudd på løsgjengerloven og konventikkelplakaten.

Førstnevnte handlet om at det var nødvendig med pass for å reise rundt i landet og sistnevnte at man måtte ha prestens godkjennelse for å samles til oppbyggelse og bønn. Hauge satt ca. 10 år i fengsel uten dom og til dels under så dårlige forhold at det til slutt ødela helsen hans.

Etter at han slapp fri i 1814, fortsatte han imidlertid arbeidet sitt, men var selvsagt merket av fengselsoppholdet resten av livet. Norske myndigheter har så langt gjort svært lite for rette opp i justismordet rettsaken mot Hauge og det etterfølgende fengselsoppholdet hans representerer.

I forbindelse med 250-årsjubileet for Hauges fødsel er det imidlertid en gyllen anledning for Norge som samfunn å gjøre noe med dette. Sammen med min kollega professor Ola Honningdal Grytten har jeg foreslått tre tiltak:

– Gjenintrodusere Hauges betydning for politikk, utdanning, sosialt entreprenørskap og næringsutvikling i norske skole- og lærebøker.

– Sørge for en vesentlig opprustning av barndomshjemmet til Hauge (som vi har gjort for andre betydningsfulle personer i norsk historie) for å sikre et drivverdig museum, til glede og nytte for nye generasjoner - dette blir i dag gjort på frivillig basis av ildsjeler.

– Bidra med midler til forskning og formidling av den haugianske arvens betydning for Norge historisk og dens relevans i dag.

Arven etter Hauge videreføres i dag av mennesker som på samme måte som de haugianske virksomhetene kombinerer sunn forretningsdrift med et sterkt samfunnsengasjement. Det trenger vi for å bygge et bærekraftig næringsliv som kan møte de store samfunnsmessige utfordringene vi står overfor.

Samtidig er det på tide å anerkjenne en av norgeshistoriens mest betydningsfulle personer for hans enorme innsats. 250 årsjubileet er en utmerket mulighet for å gjøre akkurat det.