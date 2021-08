ARBEIDSPLASSER: Gustav Witzøe er neppe imot å bidra til spleiselaget – han ønsker bare å beskytte selskapet han har bygget opp, de ansatte i Salmar og lokalsamfunnet på Frøya, skriver innleggsforfatteren. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kjære Kaski og Tajik!

Skjønner dere virkelig ikke hva dette handler om? Etter så mange år i politikken; tror dere fortsatt at dette handler om Gustav Witzøe, Stein Erik Hagen, Kjell Inge Røkke eller John Fredriksen?

MORTEN H. CHRISTOPHERSEN, advokat og partner i revisjons- og rådgivningsselskapet RSM

Nei, dette handler om norsk eierskap og norske arbeidsplasser, faren for at utlendinger kjøper opp norsk næringsliv, og i verste fall at norske virksomheter og arbeidsplasser forsvinner til utlandet. Det blir det fint lite spleiselag av.

Hvis dere ikke var klar over det, så er formuesskatten en særskatt for norske eiere. Utenlandske eiere betaler ikke formuesskatt. Det er altså en skatteform som favoriserer utenlandske eiere fremfor norske eiere, og en slik favorisering av utlendinger gjør norske myndigheter helt frivillig.

Nesten alle andre land har avskaffet formuesskatt, fordi myndighetene forsøker å beskytte sine egne innbyggere, arbeidsplasser og virksomheter. Men dere, Kaski og Tajik, ønsker virkelig å favorisere utlendinger til ulempe for deres egne norske innbyggere?

Morten H. Christophersen FOTO: Privat

Kaski ber Witzøe selge aksjer i Salmar hvis han ikke har penger til å betale formuesskatt. Det blir like dumt og viser like lite forståelse som Marie Antoinette som sa at når folket ikke har brød, la dem spise kaker.

Hva tror dere skjer hvis Witzøe selger aksjer i Salmar for å betale formuesskatt? Tror dere at det kommer andre norske eiere og kjøper aksjene, eller tenker dere kanskje at staten skal bli majoritetseier i Salmar også (for staten betaler jo ikke formuesskatt)?

La meg fortelle dere en lite skjult hemmelighet, som det ikke virker som dere vet; det er utlendinger som kommer til å kjøpe Salmar, etter hvert som Witzøe selger seg ned for å betale formuesskatt. I beste fall kommer det en utvandret norsk skipsmegler – John Fredriksen – og kjøper seg opp, slik han har gjort i Mowi (tidligere Marine Harvest) og Norwegian Property. For Fredriksen betaler ikke formuesskatt, i likhet med andre utlendinger som ikke betaler direkte skatt til Norge.

Hvorfor er det sånn? Jo, fordi alle nordmenn som kan kjøpe så mange aksjer i Salmar som Witzøe må selge, betaler formuesskatt. Andre nordmenn som kjøper disse aksjene, vil også betale formuesskatt, ha behov for utbytte og dermed selge aksjene igjen dersom selskap ikke deler ut utbytte.

Dette ønsker ikke Witzøe i Salmar, Hagen i Orkla eller Røkke i Aker. De ønsker å fortsette å eie de virksomhetene de har vært med å bygge opp, sammen med ansatte, lokalsamfunn og norske myndigheter gjennom gode rammevilkår. Det er nettopp derfor de roper at formuesskatten på arbeidende kapital må fjernes, fordi de ser bedre enn politikerne på Stortinget hvilke uheldige konsekvenser formuesskatten har.

Ikke for seg selv, for de løser det med å ta utbytte fra selskapene, men for virksomhetene som kunne vokst mer og betalt enda mer selskapsskatt, ansatte som de kunne hatt flere av, lokalsamfunnet som de kunne støttet enda mer, osv.

Disse menneskene – de som dere kaller «de rike» – er i høyeste grad med på spleiselaget. De har ikke flyttet til utlandet, men sier at det kan bli en siste utvei dersom det kreves for å verne om bedriftene, de ansatte og det norske eierskapet.

Dette handler heller ikke om «de rike», som faktisk kan flytte til utlandet for å slippe formuesskatt, men det handler om alle de små bedriftseierne som ikke har noen muligheter til å unngå formuesskatten, for å verne om sine virksomheter.

De som ikke kan selge aksjer, fordi det ikke er noe likvid marked for aksjer i små og mellomstore selskaper. De som heller ikke har penger i virksomheten, men likevel en betydelig formuesverdi. Som «kjetting-Jan» som dumpet 25 tonn kjetting utenfor hos kemneren for å betale formuesskatt, fordi verdiene hans bestod av kjetting og ikke penger.

Formuesskatten har en viss omfordelende effekt – det er det ingen som bestrider – men de uheldige konsekvensene er betydelig større, ved at formuesskatten svekker norsk eierskap, norsk konkurransekraft og sysselsetting i Norge. Det har de fleste land skjønt, og derfor har de avskaffet formuesskatten for å beskytte sine egne innbyggere. Ikke bare «de rike», men «folk flest».

Det bør Norge også gjøre, så kan vi heller justere andre skatter slik at alle bidrar like mye til spleiselaget. For Gustav Witzøe er neppe imot å bidra til spleiselaget – han ønsker bare å beskytte selskapet han har bygget opp, de ansatte i Salmar og lokalsamfunnet på Frøya. Det burde Kaski og Tajik også være opptatt av.