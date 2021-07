Leder

Europa-ferien er et sjansespill

BLIR ORANSJE: Fra og med mandag 19. juli blir Hellas og en rekke andre land i Syden oransje. Det betyr at de som ikke er fullvaksinerte må i innreisekarantene. Foto: Halvard Alvik

Tar du sjansen på å reise til Europa nå, må du være forberedt på å sitte i hotell-karantene.

Det eneste som er forutsigbart under coronapandemien, er at den er uforutsigbar.

5. juli ble Frankrike grønt. 19. juli blir Frankrike oransje.

5. juli opphevet utenriksdepartementet reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til landene i EØS/Schengen og Storbritannia.

På mandag blir Storbritannia knall rødt. Det betyr hotellkarantene for dem som kommer hjem.

Nå endrer det seg fort. Som advart. Av alle fra helsemyndigheter til aviskommentatorer.

Det er under to uker siden Bent Høie kunngjorde at det nå er fritt frem for reiser (med EU-godkjent gyldig coronasertifikat) til de fleste europeiske land.

Og flere av oss bestilte reiser, selv om enkelte ikke engang hadde gyldig pass. Og de to siste ukene har folk stått i lange køer i sommervarmen utenfor Grønland politistasjon i Oslo for å skaffe seg nødpass.

For her var et etterlengtet vindu. Og det vinduet skulle en utnytte.

Det er forståelig at nordmenn har ønsket å reise etter halvannet år i lockdown fra resten av verden. Mange har hatt eiendommer i utlandet de har ønsket å se til. Slektninger de ville møte. Kjærester som skulle gjenforenes. Eller rett og slett nyte Syden mens de kunne.

Det var en kalkulert sjanse å ta. Men det var før deltavarianten. Den hissige varianten har eksplodert i Europa de siste dagene og ukene.

Nå skifter land farge i takt med variantens utbredelse. Dette er en mutasjon av coronaviruset som er den hittil mest smittsomme. Det betyr at det sannsynligvis er snakk om dager og ikke uker, før smittenivået enkelte steder blir så høyt at innreiseregler må strammes inn.

Derfor kan, og antagelig vil, det komme nye reiserestriksjoner hver uke fremover.

I tillegg til Storbritannia er det Kypros som blir mørkerødt førstkommende mandag.

Belgia, Frankrike, Færøyene, Hellas, Malta og ikke minste deler av Danmark, inkludert København går fra grønt til oransje.

Det betyr at personer som ikke er fullvaksinerte, eller ikke har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og som kommer hjem fra disse områdene må gjennom en rekke ting: De må ha en negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og må i innreisekarantene. Dette er en karantene som kan gjennomføres hjemme.

Dette er det Norge gjør.

Hva andre land du reiser til kan finne på av innreiserestriksjoner på kort varsel må også med i beregningen. Det er godt mulig du må i karantene både i utlandet og når du kommer hjem.

Er du ute nå, er det ikke så mye du får gjort med det. Er du hjemme og har kjøpt og betalt for en etterlengtet ferie i Syden. Tenk deg grundig om. Er det verdt sjansen?

Har du en jobb som kan gjøres fra et hotell? Vil du på et karantenehotell med hundrevis andre på vei hjem etter ferie-rushet?

Det mest hensiktsmessige er nok å bli hjemme. I alle fall for dem som ikke har et viktigere anliggende enn et ferieopphold.