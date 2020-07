Kommentar

Horroren på Heathrow

Av Shazia Majid

FERIE I MUNNBIND: 15. juli kan nordmenn igjen fly til store deler av Europa. I England er du pålagt å bruke munnbind på flyplassen, på kollektivtransport og fra 24. juli også i butikkene og på shoppingsentre. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

LONDON (VG) Nordmenn har levd uten særlig restriksjoner i månedsvis. Andre har ikke vært like heldige. Det vil du merke når du fra i morgen kan reise på utenlandsferie.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Morgengry 30. juni 2020: Jeg skal ta fly hjem til Norge etter et studieopphold. Her i England er vi som midt i pandemien. Coronaviruset har tatt livet av nærmere 45.000 briter, mens 300.000 er blitt smittet. Jeg har sett et livredd samfunn på nært hold, og skrekken sitter i.

Jeg tenker på det, i det jeg går om bord flybussen til Heathrow, med det kontraintuitive navnet «Airline». Jeg har ikke tatt kollektivtrafikk (hvor munnbind er obligatorisk) på flere måneder. Idet jeg nikker til sjåføren, som smiler, eller kanskje ikke, bak munnbindet, ser jeg at jeg ikke har gått glipp av noe. Bussen er stor, tom og mørk. Litt slik som England har føltes siden lockdown 23. mars.

Norge stengte ned samfunnet 12. mars. Det er tolv dager forskjell mellom Norge og England. Tolv dager forskjell mellom katastrofe og kontroll.

Jeg husker de avgjørende dagene. Særlig en dag hvor jeg tok undergrunnsbanen til Canary Wharf i London og fikk dødsangst. Vi sto der så tett at en superspreder kunne smittet hundre- om ikke tusenvis. Men, nervøse briter valgte å stole på statsminister Boris Johnson og hans tro på flokkimmunitet: Keep calm and carry on.

Når krisen var et faktum og lockdown endelig ble innført, var den så hard og brutal at folk som oppholdt seg i egne hager fikk politiet på nakken. Bøter ble skrevet ut i vilden sky, andre ble tilsnakket av lovens lange arm for å ha kjøpt stekepanne fremfor mat i dagligvarebutikken. Naboer tystet på naboer for å ha brutt «portforbudet», og i små storby-leiligheter ble familier sittende som fanget i måneder, fremfor uker, slik som i Norge.

BEGRENSNINGER: Europeiske ferieland har ulike restriksjoner under pandemien. I England er det obligatorisk å gå med munnbind på offentlig transport. Foto: Roar Hagen

Munnbindet gnager bak ørene. Sitter den tett nok over neseryggen, er den langt nok under haken? Et ektepar stiger på flybussen ved neste holdeplass. De har bedre munnbind enn meg, slike med ventil, likevel holder jeg pusten i det de går forbi. Det er blitt en refleks. Det er enda tolv timer til jeg lander på Gardermoen.

«Please, help us protect you from covid-19», avslutter en innspilt stemme over høyttaleren. Bussen er i bevegelse og jeg får déjà vu. Jeg har hørt noe lignende før, antagelig i en apokalypse-film.

Jeg prøver å lese i «Normal people» av Sally Rooney, boken som serien alle i Norge snakker om er bygget på. Det er en trist bok, men handlingen er satt i en normal verden. Jeg lengter etter en normal verden.

Heathrow, verdens tredje travleste flyplass, er som en by i byen. Før pandemien var 213.000 passasjerer innom daglig. Et fly landet eller tok av hvert 45. sekund. Denne junidagen ligger flyplassen tom. Idet bussen glir inn mot terminal 2 ser jeg titusener på titusener av parkeringsplasser tomme langs begge sider av veien.

Bak ståltrådgjerdene som omringer flyplassen er det ikke ett fly å se, hverken i luften, rullende på banen eller koblet til gatene. Det er som å være eneste tilskuer på Ullevål stadion. Uten spillere på banen. Det er noe foruroligende over det.

Men, skrekken er langt større for flynæringen, som ligger med brukket rygg. I Europa var det tilnærmet full stopp i internasjonale flyginger i mai, ned 98,3 prosent sammenlignet med i fjor. Det begynner å ta seg opp nå, med flere land som åpner for turister, men slik ser det ikke ut her jeg nå haster gjennom nesten folketomme passasjer opp mot avgangshallen.

662.000 nordmenn reiste til UK i 2019. For meg har den regelmessige jenteturen til London alltid begynt på flytoget, så tatt seg opp på Gardermoen, fulgt av god stemning i tettpakket fly, mild eufori på Heathrow og full fest i London. Nå blir jeg møtt av store plakater på denne siden av broen inn til terminalen: «No relatives in the terminal. Say Good bye to your loved ones here».

Det er flere ansatte enn det er passasjerer. Jeg ser dem ikke i øynene, som om jeg har gjort noe galt ved å dukke opp her. Jeg ser temperaturmålere i hendene på enkelte av dem. «Prøveordning», forklarer en plakat.

Venner og familie har anmodet å beregne god tid på flyplassen, men det har ingen hensikt. Jeg er først i køen overalt. Det føles som om jeg har glemt noe livsviktig, men det er bare uroen i å være sprell levende i en apokalypse-film.

Lyden fra rullebåndet som frakter vesken og PC-en gjennom røntgenmaskinen, ansatte som hvisker, men likevel høres godt, det kunstige lyset, de alvorlige minene. Snart ser jeg vel en høyball rulle lydløst over det hvite gulvet, forbi den mørklagte Hermes og Gucci-butikken. Jeg gjør ikke det, men jeg ser en asiater iført hvit heldekkende overtrekk, munnbind, visir, beskyttelsesbriller og plastposer tapet over skoene.

Jeg sitter ved gaten, i hjertet av terminalen, i en stille ring sammen med de få som er her, nærmest som i sorg. Det er mennesker i flokk som er festen – og ingen steder er det mer påfallende enn på Heathrow-flyplass, terminal 2, en morgen i juni 2020.

I morgen, da Europa åpnes for nordmenn, må vi huske hva landene vi kanskje skal besøke har vært igjennom. Deres nasjonale traumer kan prege ditt opphold like mye som munnbindet du er nødt til å gå med fra du stiller deg i kø ved boardingen på Gardermoen.

Publisert: 14.07.20 kl. 13:30 Oppdatert: 14.07.20 kl. 13:44

