Kvinnekamp for Biden

Av Ole Kristian Strøm

KANDIDATER: Fra v. - ovenfra og ned: Kamala Harris, Elizabeth Warren, Stacey Abrams og Amy Klobuchar. Foto: [NOAH BERGER, ROBYN BECK, NICHOLAS KAMM] / AFP

Tør Joe Biden følge tidsånden og velge en svart kvinne som sin visepresident-kandidat?

Joseph R. Biden Jr. sa selv nei første gang han ble spurt av Barack Obama om å stå ved hans side (som alle gjør på amerikansk TV) før valget for 12 år siden.

Nå er det han selv som skal spørre en kvinne som kan utfylle ham selv – en eldre hvit herre. Han har allerede sagt at det skal bli en kvinne, så det er avgjort. Men hvilken etnisitet eller hudfarge kommer hun til å ha?

Aller helst bør hun være ung og dynamisk for å veie opp for Bidens alder, og hun bør være en viktig velgersanker i vippestater. Men det er ingen tvil om at sommerens hendelser også vil ha noe å si. Alt som har skjedd i kjølvannet av George Floyd, afroamerikaneren som døde etter å ha blitt arrestert i Minneapolis, kan påvirke presidentvalget.

Mange svarte kvinner føler nok at det er «nå eller aldri», og som Washington Post uttrykker det: Å vinne Midtvest-stater og appellere til afroamerikanske velgere bør ikke være gjensidig utelukkende.

Selvfølgelig er det viktigst for Biden å vinne over Donald Trump. For å klare det trenger han definitivt svarte velgere, og afroamerikanske kvinner er allerede blant demokratenes mest trofaste støttespillere. Samtidig kan en svart kvinne ved Bidens side bidra til å øke valgdeltakelsen, noe som trolig er helt nødvendig for at han skal vinne. Jo flere som stemmer, jo større er sannsynligheten for demokratisk seier.

I 2016 var valgdeltakelsen 55,7 prosent. Riktig nok noe opp fra fire år tidligere, men mulighetene for at flere svarte kommer til å oppsøke stemmelokalene, er gode om det blir en svart kvinne. Og selv om svarte utgjør «bare» 12,6 prosent av den amerikanske befolkningen (ifølge CIA), så handler det om mange stemmer.

Det er en rekke innflytelsesrike og dyktige svarte kvinner som ønsker å stå ved Bidens side. Men han bør velge en som gir den trygge Biden (bokstavelig talt) mer farge. Han må velge en vinner. En som kan engasjere - og altså gjøre at folk faktisk bestemmer seg for å oppsøke valglokalene.

Mange fargede amerikanere føler seg stemoderlig behandlet av Trump. Det som har skjedd den siste tiden, vil trolig være til fordel for utfordreren, Biden. Talende nok lover nå enhver politiker de svarte rettferdighet. Men afroamerikanere flest er lei av festtalene og vil ha slutt på politivold og annen systematisk urett.

En svart kvinne vil kunne si at hun selv har følt problemene på kroppen og derfor er den beste til å løse dem. Hillary Clinton fikk 88 prosent av de afroamerikanske stemmene ved siste valg, Trump bare åtte prosent – og det kan bli enda større forskjell i november 2020.

Elizabeth Warren og Amy Klobuchar er begge dyktige politikere, men de vil ikke gi den samme entusiasmen blant svarte velgere som Kamala Harris, Stacey Abrams, Val Demmings, Susan Rice eller Keisha Lance Bottoms, alle afroamerikanske kvinner.

Eller kan Joe Biden trylle og overtale Michelle Obama til å stille? Hun ville trolig være den optimale stemmesankeren.

California-senator Harris blir regnet som favoritt blant mange. Hun prøvde å bli kandidat selv, men måtte kaste inn håndkleet.

Susan Rice kan utenrikspolitikk bedre enn de fleste og har holdt en lav profil, mens Demings markerte seg under Robert Muller-høringen med de krasseste spørsmålene. Bottoms er borgermester i Atlanta og har gjort seg sterkt bemerket den siste tiden ved å oppfordre folk til å holde seg hjemme da den republikanske guvernøren begynte å åpne opp etter corona-stengningen.

Selvfølgelig må Biden veie fordelene ved å velge en svart kvinnelig kandidat mot andre hensyn når han skal ta sin avgjørelse. Til det har de demokratiske valgkampstrategene antakelig bøttevis med statistikk og analyser. Etnisitet alene vil uansett ikke avgjøre Bidens valg, selv om strategiske vurderinger i så måte nok kan komme til å veie tungt.

Det som de ikke snakker så høyt om, men som nødvendigvis må være en faktor, er at denne kvinnen blir visepresident for en mann som har fylt 78 år når han eventuelt flytter inn i Det hvite hus. Derfor bør det være en kvinne som kan fylle rollen som president og overta Det ovale kontor om Biden skulle falle fra.

Mange vil nok også ønske seg en mer progressiv politiker ved siden av den moderate Biden. Det hadde talt for Elizabeth Warren. Men et slikt tospann ville bety to personer over 70 år. Det er ikke veldig fremtidsrettet.

Første bud for Joe Biden er uansett å velge en person som ikke kan gjøre noen skade – «do no harm». En som bommet på dette var salig John McCain da han i 2008 valgte den relativt ubeskrevne guvernøren i Alaska som sin visepresident. «Hockey mom» Sarah Palin ble en belastning for ham.

Joe Biden vet utmerket hva det står om. Han må velge en kvinne som skal hjelpe ham til seier.

Publisert: 15.07.20 kl. 19:35

