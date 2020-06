REAGERER: – At vi nå tilsynelatende blir utsatt for et politisk spill der ordene «gradvis og kontrollert» går igjen, gjør vondt, skriver Karina Flysvik Hæåk. Foto: BRYNE FK

«25 under 25»: La oss i det minste få trene!

Det eneste vi ønsker er å få utøve idretten vår. Kan vi ikke i det minste få trene vanlig?

KARINA FLØYSVIK HÆÅK, fotballspiller

Selv om jeg som fotballspiller i 2.divisjon har vært frustrert over regjeringens restriksjoner for breddeidretten, har jeg hatt forståelse for og tillit til valgene som har blitt tatt. Fram til nå. Tirsdagens uttalelser fra assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad viser tydeligere enn noen gang at breddeidretten stiller i bakerste rekke i gjenåpningen av samfunnet og at begrunnelsen er tynn og forferdelig ulogisk.

Tirsdag uttalte Nakstad at de ikke er bekymret over nærkontakten. Mitt første spørsmål er derfor: Hvorfor kan vi ikke i det minste få trene med fullkontakt? Jeg spiller på damelaget til Bryne FK og vi er det eneste laget i klubben som ikke får trene med fullkontakt. Treningssenter og svømmehaller har åpnet. Hva er grunnen til at vi holdes igjen?

Da jeg hørte argumentene til Nakstad om hvorfor vi i breddefotballen ikke får trene eller spille kamper med kontakt, ble jeg veldig nysgjerrig på hvor mange breddeidrettsarrangementer Nakstad og kollegaene hans har vært på. Argumentene var nemlig at åpning medfører reiseaktivitet, kioskkø på kampene og at publikum kan utgjøre en smitterisiko.

La oss begynne med reiseaktivitet. Har ikke vår egen statsminister oppfordret alle til å feriere i eget land denne sommeren? Hvis nærkontakt ikke har noe å si, hva er da forskjellen på å reise og spille kamp og på å for eksempel reise på campingferie? Jeg vil faktisk påstå at det er mer smittevennlig at ett lag skal dusje i én garderobe på bortekamp enn at en hel campingplass skal dele doer og dusjer.

Det tynneste argumentet er helt klart argumentet om at det kan bli lang kioskkø på kamper. Dette gjelder kanskje toppidretten, men for breddeidretten er dette urealistisk. Jeg vil bli svært overrasket hvis noen må stå i kø i 15 min for å kjøpe noe i kiosken på et breddeidrettsarrangement. Og hvis det nå er sånn at kødannelse er det største problemet, kan ikke regjeringen bare forby kiosksalg i breddeidretten inntil videre? Denne uken gikk politiet ut og varslet om at de kom til å ha hyppige fartskontroller i sommer og at det beste tipset var å stoppe og ta en is. Hva er verre med den hypotetiske køen i kiosken i breddeidretten enn iskøen på bensinstasjonen, eller køen på restauranter og i matbutikkene for den saks skyld?

Breddeidretten er ikke det området av samfunnet der det samler seg flest folk. Selvsagt har vi trofaste supportere, foreldre og venner som kommer på kamp, men det er ikke snakk om så mange at det ikke er mulig å holde én meters avstand. Og hvis publikum utgjør en stor fare, så kan vi vel bare spille for tomme tribuner slik som i resten av Europa?

Selv om jeg driver med breddefotball, betyr det enormt mye for meg og mange andre. Det er frustrerende å bli holdt igjen når begrunnelsen er tynn og ikke har noe med nærkontakt å gjøre. At vi nå tilsynelatende blir utsatt for et politisk spill der ordene «gradvis og kontrollert» går igjen, gjør vondt. Det eneste vi ønsker er å få utøve idretten vår. Kan vi ikke i det minste få trene vanlig?

