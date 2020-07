SVARER VG: Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister. Foto: Lise Åserud

Bedre regelverk for strandsonen i hele landet

VG hevder på lederplass 13. juli nok en gang at regjeringen svekker allemannsretten og tilgangen til strandsone for majoritetsbefolkningen. Dette er ikke riktig.

Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Regjeringen ønsker et regelverk som tar vare på strandsonen og som er tilpasset lokale forhold. I pressområdene skal det fortsatt være svært strenge restriksjoner for bygging. Norge er imidlertid mer enn bare Oslofjorden og sørlandsskjærgården.

Plan- og bygningsloven gjør det klart at i 100-metersbeltet er det særlige hensyn som gjelder: Allmenn ferdsel, friluftsliv, naturvern, biologisk mangfold og kulturminner.

I over 50 år har det vært byggeforbud i 100-metersbeltet, men kommunene kan planlegge for utbygging dersom hensynene til natur, ferdsel og allmenne interesser ivaretas. Bygging langs sjøen skal vurderes helhetlig og langsiktig gjennom kommunale arealplaner, tilpasset de ulike forholdene langs sjøen. Det er ikke slik at kommunen står fritt til å åpne for bygging i strandsonen.

Norge er langstrakt, og det er store forskjeller på hvor stort presset er. Derfor bør retningslinjene for disponering av strandsonen ha en geografisk differensiering.

Retningslinjene er bindende for kommunene både i arealplanleggingen og i enkeltsaker. Det er viktig at kommunene reviderer sine arealplaner for å legge til rette for bærekraftig utvikling, samtidig som hensynene til ferdsel, naturvern og kulturminner osv. blir ivaretatt.

I visse tilfeller kan dispensasjon for bygging innvilges. Det viktigste med de nye reglene er at de blir enklere og tydeligere og differensierer mellom områder med stort og mindre press.

Dagens dispensasjonsbestemmelse er komplisert å følge. Regjeringen ønsker derfor å gi kommunen mulighet til å finne den beste løsningen i enkeltsaker. Dette forutsetter likevel at vedtaket ikke strider mot nasjonale eller regionale interesser.

Det gis altså ikke noe frislipp for bygging i strandsonen. Det generelle byggeforbudet står fast. Vi skal ta vare på strandsonen, samtidig som vi skal ta hele landet i bruk. Da må vi løfte blikket fra indre Oslofjord og også se de behovene og mulighetene som resten av den flotte kysten vår har.

