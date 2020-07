Kommentar

Krigen mot coronaviruset har bare startet

Av Per Olav Ødegård

MEDISINSK FORTROPP: Indiske helsearbeidere ankommer en bydel i Mumbai som er hardt rammet av coronaviruset. Bare USA og Brasil har flere tilfeller enn India. Foto: DIVYAKANT SOLANKI / EPA

Vi bruker ikke munnbind. Vi møtes igjen, nesten som før. Vi snakker om når alt kan bli som før. Det er som om krigen mot viruset er over. Og at vi har vunnet.

Det har vi dessverre ikke. Krigen mot coronaviruset har bare startet. Foreløpig rykker viruset frem over landegrensene og mennesker verden over tar på seg ansiktsmaskene. Mange settes i karantene, for andre gang. Helsevesenet er i ferd med å bukke under.

Mens nordmenn kan glede seg over igjen å kunne reise til varmere strøk, er det noe helt annet som opptar folk i andre deler av verden.

Når viruset ser ut til å være på retrett slår det plutselig hardt tilbake. I mange land må samfunn stenge på nytt, etter å ha åpnet opp for tidlig. Bare i løpet av fem dager steg antallet smittede i verden med en million, ifølge Johns Hopkins universitet. Nå er over tolv millioner smittet og langt over en halv million døde.

Den siste uken har det kommet mange illevarslende nyheter, også fra land hvor man trodde at smitten var brakt under kontroll. Da det enda en gang ble nødvendig å stenge Melbourne, Australias nest største by, og innføre strengere tiltak enn første gang sa leder for delstatsregjeringen i Victoria, Daniel Andrews:

– Å late som det er over, fordi vi alle ønsker at det skal være overstått, er ikke svaret. Det er snarere en meget stor del av problemet.

Israel er et annet eksempel. I mai hadde landet bare noen få nye smittetilfeller daglig, slik situasjonen er i Norge i dag. De trodde faren var over. Samfunnet ble åpnet. Nå registreres det over 1000 nye smittede hver dag. Restauranter, kinoer og treningssentra må igjen stenge dørene. Alle har funnet frem ansiktsmaskene. På Vestbredden har palestinske myndigheter stengt ned landsbyer etter nye smitteutbrudd.

Det settes dystre rekorder i folkerike land land som USA, India og Mexico. Denne uken testet to presidenter positivt for corona, Brasils Jair Bolsonaro og Bolivias Jeanine Añez, på et kontinent med eksplosiv smerteøkning. Torsdag meldte USA om 65 000 nye tilfeller, som er det høyeste antall siden smitten kom til landet. USA har passert tre millioner smittede og over 133 000 amerikanere er døde.

I et Europa som gradvis forsøker å gjenåpne oppstår det nye smitteutbrudd i flere land. Tidligere i uken gjeninnførte Serbia portforbud i Beograd. Flere tusen mennesker demonstrerte mot forbudet og en mindre gruppe stormet parlamentet. Leicester i Storbritannia, med 340.000 innbyggere, er satt i karantene, for andre gang. Bulgaria har gjeninnført tiltak. I Spania er det gjeninnført nye restriksjoner i regionene Catalonia og Galicia.

USAs ledende smittevernekspert, Anthony Fauci, sier at Europa under nedstengingen lyktes å presse ned smitten. Det er forventet at det oppstår noen utbrudd når det gjenåpnes. Fauci påpeker at USA aldri nådde den samme bunnlinjen:

– USA er ikke i gang med den andre smittebølgen. Vi opplever en dramatisk stigning i smittetallene i første bølge.

Amerikanske delstater som åpnet for tidlig opplever en eksplosiv smitteøkning. Til tross for dette hevder president Donald Trump at USA er i en god posisjon, at 99 prosent av tilfellene er harmløse og at en vaksine kommer lenge før året er omme. Det er åpenbart at USAs politiske ledelse og landets fremste eksperter har helt ulik virkelighetsoppfatning. Det svekker USAs coronarespons.

Mens Afrika lenge hadde lave smittetall meldes det nå om over en halv million smittede. I Iran, et av de hardest rammede landene tidlig i pandemien, er det innført nye strenge restriksjoner etter at det ble registrert over 5200 nye tilfeller og 350 dødsfall i løpet av 48 timer.

Slik beskriver sjefen i Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, den globale situasjonen: -

– Utbruddet akselererer og vi har definitivt ennå ikke nådd pandemiens smittetopp.

I Norge er det annerledes. Gradvis lemper myndighetene på de inngripende tiltakene. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa denne uken at Norge kan være på et balansepunkt akkurat nå. Smittetallene er stabile. De går ikke videre ned, men heller ikke opp.

Tilstanden på vippepunktet minnet meg om en setning som innleder en av Ernest Hemingways noveller..

– Om høsten var alltid krigen der, men vi gikk ikke til den lenger.

Krigen mot viruset pågår uavbrutt. Ingenting tyder på at den snart er over. Men frontlinjen går ikke her. Vi kan velge å distansere oss. Tenke på noe annet. Balansere på vippepunktet.

Inntil det blir tydelig hvilken vei det går.

Snart skal alt bli som før. Betyr det at livet blir slik som før pandemien? Eller slik livet ble da Norge stengte i mars? Fra et balansepunkt kan det gå begge veier.

Publisert: 11.07.20 kl. 12:51

